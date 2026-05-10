Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης. Η διακομιδή της έγινε περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή και έπειτα από διαρκείς και έντονες εκκλήσεις, τόσο από την οικογένειά της όσο και από το εξωτερικό.

Η οικογένειά της περιέγραφε την κατάσταση της Ναργκίς Μοχαμαντί ως κρίσιμη, καθώς υποφέρει από καρδιολογικά προβλήματα. Το ίδρυμα που φέρει το όνομά της δήλωσε ότι της χορηγήθηκε αναστολή ποινής φυλάκισης με εγγύηση. Ωστόσο, επισημαίνει, δεν είναι σαφές για πόσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η ποινή της.

Η Μοχαμαντί ήταν φυλακισμένη από τον Δεκέμβριο στις φυλακές Ζαντζάν. Έχασε τις αισθήσεις της δύο φορές και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο την 1η Μαΐου.

Πολλαπλές ασθένειες

Μια δήλωση του ιδρύματός της, που κοινοποιήθηκε στο Associated Press, ανέφερε ότι η αναστολή της ποινής δεν είναι αρκετή και ότι η Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται «μόνιμη, εξειδικευμένη φροντίδα».

Η δήλωση πρόσθεσε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη φυλακή για να αντιμετωπίσει τα 18 χρόνια που απομένουν στην ποινή της. Τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουμε την άνευ όρων ελευθερία της και την απόρριψη όλων των κατηγοριών».

Ο δικηγόρος της Ναργκίς Μοχαμαντί, με έδρα το Ιράν, Μοστάφα Νίλι, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εντολή μεταφοράς εκδόθηκε μετά την απόφαση του Οργανισμού Νομικής Ιατρικής. Πρόκειται για ιατροδικαστές διορισμένους από την κυβέρνηση. Η απόφαση ανέφερε ότι «λόγω των πολλαπλών ασθενειών της, πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία εκτός φυλακής και υπό την επίβλεψη της δικής της ιατρικής ομάδας».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ιρανικές αρχές.

Ο αδελφός της Μοχαμάντι, Χαμιντρέζα Μοχαμάντι, ο οποίος ζει στο Όσλο της Νορβηγίας, είχε δηλώσει ότι οι ιατροδικαστές είχαν προηγουμένως συστήσει τη μεταφορά της στην Τεχεράνη. Ωστόσο, η απόφαση μπλοκαρίστηκε, είπε, από την υπηρεσία πληροφοριών του Ιράν.

«Είμαι ανακουφισμένος τώρα. Μπορώ να αναπνεύσω καλύτερα», δήλωσε ο αδελφός της.

Η 53χρονη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών τιμήθηκε με το Νόμπελ το 2023. Βρισκόταν ήδη στη φυλακή και έχει φυλακιστεί επανειλημμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Η τρέχουσα φυλάκισή της Ναργκίς Μοχαμαντί ξεκίνησε όταν συνελήφθη στην πόλη Μασάντ του βορειοανατολικού Ιράν.

Καρδιακή προσβολή

Η οικογένεια της Ναργκίς Μοχαμαντί δήλωσε ότι η υγεία της επιδεινώθηκε στη φυλακή, εν μέρει επειδή ξυλοκοπήθηκε σοβαρά κατά τη σύλληψή της. Τον Μάρτιο υπέστη καρδιακή προσβολή. Επίσης, έχει θρόμβο αίματος στον πνεύμονά της από πριν από τη φυλάκισή της, ο οποίος χρειάζεται αντιπηκτικά αίματος και παρακολούθηση για τη διαχείρισή του.

Από τότε που μεταφέρθηκε στη μονάδα καρδιολογικής περίθαλψης του νοσοκομείου Ζαντζάν, η αρτηριακή πίεση της Μοχαμάντι κυμαινόταν μεταξύ εξαιρετικά χαμηλής και εξαιρετικά υψηλής. Λάμβανε οξυγόνο για να αναπνεύσει και δεν μπορούσε να μιλήσει, σύμφωνα με τον αδελφό της.

Η Επιτροπή των Νόμπελ είχε καλέσει τις ιρανικές αρχές να μεταφέρουν αμέσως τη Ναργκίς Μοχαμαντί στην ειδική ιατρική ομάδα στην Τεχεράνη. Επισήμαιναν ότι «χωρίς τέτοια θεραπεία, η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο».