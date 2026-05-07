Η Ουάσινγκτον καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει απολύτως ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει αμέσως και να της παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος παρακολουθεί», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ράιλι Μπαρνς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.

The Iranian regime jailed Narges Mohammadi for using her voice – for speaking on behalf of the Iranian people and their aspirations for a better life. She is now in critical condition and receiving wholly inadequate care. We call on the Iranian regime to release her now… — Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) May 7, 2026

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στο Ιράν

Ο Μάικ Γουόλτς, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία κρατά την ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυλακισμένη εδώ και χρόνια επειδή κατήγγειλε παραβιάσεις εναντίον γυναικών και αντιφρονούντων και τώρα της εμποδίζει την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας ιατρική περίθαλψη. «Πηγαίνετέ την στους γιατρούς της, απελευθερώστε την τώρα» πρόσθεσε»

Αυτές οι εκκλήσεις έρχονται παράλληλα με παρόμοιες ανησυχίες που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος προέτρεψε να παρασχεθεί στη Μοχαμάντι επείγουσα και ειδική για την κατάστασή της ιατρική περίθαλψη.

Ο Βόλκερ Τούρκ προειδοποίησε επίσης ότι τα χρόνια προβλήματα υγείας της έχουν επιδεινωθεί λόγω των συνθηκών κράτησής της, περιγράφοντας την πρόσβαση σε τροφή, φάρμακα και υγειονομική περίθαλψη στις ιρανικές φυλακές ως «κρίσιμη».

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Μοχαμάντι υπέστη πιθανή καρδιακή προσβολή πριν από περισσότερο από ένα μήνα. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία, μεταφέρθηκε από τη φυλακή Ζαντζάν σε νοσοκομείο.

Ο αδελφός της, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι παρουσιάζει συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, έντονους πονοκεφάλους και ναυτία, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την καρδιακή της κατάσταση. Τόσο η οικογένειά της όσο και η Επιτροπή Νόμπελ στη Νορβηγία έχουν ζητήσει την άμεση μεταφορά της στον θεράποντα ιατρό της στην Τεχεράνη.