Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Μετά το χρυσό δολάριο και τα διαβατήρια με τη μορφή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε και άγαλμα. Το παρουσίασε ο ίδιος με ανάρτηση στο Truth Social, πριν από την επίσημη παρουσίασή του, σε τελετή υπό τον πάστορα Μαρκ Μπερνς.

Το χρυσό άγαλμα, ύψους 7 μέτρων (4,5 το άγαλμα, 2,5 η βάση) αναγέρθηκε στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο από «πατριώτες».

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στην προσωπική του πλατφόρμα, έγραψε: «Η πραγματική συμφωνία – ΧΡΥΣΟ – Στο Ντόραλ του Μαϊάμι. Τοποθετήθηκε εκεί από σπουδαίους Αμερικανούς Πατριώτες!!!»



Το χρυσό άγαλμα απεικονίζει τον Τραμπ με το δεξί του χέρι σηκωμένο με γροθιά. Η στάση του σώματός του και η κίνησή του θυμίζει τη χειρονομία του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, μετά την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με το The Daily Beast, το χρυσό άγαλμα πλήρωσαν, ως μέρος μιας εκστρατείας για την προώθηση του memecoin τους, $PATRIOT. Ο γλύπτης Άλαν Κότριλ, που ανέλαβε το έργο, έχει δηλώσει ότι συμφώνησε να το φτιάξει με αμοιβή 300.000 δολάρια. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι οι επενδυτές ήταν «αργοί» στην πληρωμή. Και τελικά δεν τον κάλεσαν ούτε στην τελετή.

Οργή για το χρυσό άγαλμα

Το χρυσό άγαλμα και η τελετή παρουσίασής του προκάλεσαν αντιδράσεις. Κυρίως οργή. Τόσο για το «χρώμα» του αγάλματος και το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος επιμένει να τιμά τον εαυτό του. Αλλά και για τη θρησκευτική «λατρεία» γύρω από το πρόσωπό του, που καλλιεργείται με εκδηλώσεις αυτού του είδους.

Ο Πάστορας Μαρκ Μπερνς, που ηγήθηκε της τελετής των αποκαλυπτηρίων, έσπευσε να προλάβει τη ζημιά.

Έγραψε στο Χ: «Σήμερα στο Trump National Doral Miami, γίναμε μάρτυρες μιας αξέχαστης στιγμής με τα εγκαίνια του αγάλματος ύψους 22 ποδιών προς τιμήν του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Today at Trump National Doral Miami, we witnessed an unforgettable moment with the dedication of the 22-foot statue honoring President Donald J. Trump. Let me be clear: this is not a golden calf. We worship the Lord Jesus Christ and Him alone. This statue is a celebration of…



Και πρόσθεσε: «Ας είμαι σαφής: αυτό δεν είναι ο Χρυσός Μόσχος. Λατρεύουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μόνο Αυτόν. Αυτό το άγαλμα είναι ένας εορτασμός της ζωής. Είναι σύμβολο ανθεκτικότητας, ελευθερίας, πατριωτισμού, δύναμης και της θέλησης να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το μέλλον της Αμερικής».

Χρυσός Μόσχος ήταν το χρυσό άγαλμα που έφτιαξαν οι Εβραίοι και λάτρευαν όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις 10 Εντολές από τον Θεό. Και ο πάστορας ήθελε να σώσει τα προσχήματα. Και φυσικά πιθανές κατηγορίες για ειδωλολατρία.

Αλλά δεν έπεισε με την πρώτη του ανάρτηση.

«Πολύ χρυσό κυκλοφορεί»

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από σχόλια. Μια χρήστρια του Χ έγραψε, θυμίζοντας την αγάπη του προέδρου –στο όριο της κακογουστιάς- για το χρυσό:

«Πολύ “χρυσό” κυκλοφορεί. Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 μας θύμισαν το “Golden Voyager”, μετά τη “Χρυσή Εποχή της Αμερικής” και φυσικά το “Golden Tempo” που μόλις κέρδισε το ντέρμπι στο Κεντάκι.

Δεν μπορώ να παραλείψω τον 50λεπτο Χρυσό Προμηθέα που έρχεται στις ΗΠΑ και τις ελπίδες για την ανέγερση εκ νέου του του Κολοσσού της Ρόδου».

Μια άλλη, απαντώντας στον Μπερνς και στον ισχυρισμό ότι το άγαλμα «δεν είναι ο Χρυσός Μόσχος», ανεβάζει μια φωτογραφία πάπιας, σημειώνοντας: «Ούτε αυτό είναι πάπια».

Κάποιοι μίλησαν για «βλασφημία» και «υποκρισία». Και κάποιοι άλλοι για «θρησκευτική σέκτα». Επίσης κάποιοι χρησιμοποίησαν λόγια που δεν μεταφέρονται σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο.

Έτσι ο πάστορας Μπερνς, επικεφαλής των Παστόρων για τον Τραμπ, έσπευσε να επέμβει.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι το πόσο γρήγορα κάποιοι άνθρωποι συνέκριναν αυτό το όμορφο άγαλμα, που δημιουργήθηκε και κατέστη δυνατό από περισσότερους από 6.000 πατριώτες, με τον Χρυσό Μόσχο ή την ειδωλολατρία», έγραψε στο Χ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής. Λατρεύουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μόνο Αυτόν», επανέλαβε.

«Η τιμή δεν είναι λατρεία. Ο σεβασμός δεν είναι ειδωλολατρία».

One of the greatest honors of my life was leading the dedication of President Donald J. Trump's statue to the world. What amazes me is how quickly some people have compared this beautiful statue, created and made possible by more than 6,000 patriots, to a golden calf or idol…

Αίρεση;

Η αφοσίωση που δείχνουν πολλοί οπαδοί του στον Ντόναλντ Τραμπ συχνά έχει εγείρει ισχυρισμούς για λατρεία που μοιάζει με αίρεση. Δεν περίμεναν το χρυσό άγαλμα.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το γεγονός ότι επέζησε από την απόπειρα του Ιουλίου 2024 μόνο με έναν τραυματισμό στο αυτί είναι σημάδι θεϊκής παρέμβασης.

Σύμφωνα δε με τον πάστορα Μπερνς, το χρυσό άγαλμα στο Ντόραλ «μας θυμίζει το χέρι του Θεού πάνω στη ζωή του Προέδρου Τραμπ. Ευχαριστούμε τον Θεό που τον προστάτεψε και δεν επέτρεψε να του αφαιρεθεί η ζωή, όχι μία, αλλά πολλές φορές».