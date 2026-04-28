Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μια περιορισμένη έκδοση από αναμνηστικά διαβατήρια των ΗΠΑ για τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων της Αμερικής. Τα διαβατήρια αυτά θα φέρουν μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η ιδέα για το ειδικό διαβατήριο, συμπεριλαμβανομένης μιας απεικόνισης του αυστηρού προσώπου του Τραμπ, ήταν υπό εξέταση εδώ και μήνες. Τελικά, εγκρίθηκε τη Δευτέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επίσης την επιθυμία να μπει το πρόσωπό του και σε χρυσό νόμισμα του δολαρίου.

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Οι αιτούντες που δεν επιθυμούν το αναμνηστικό διαβατήριο θα μπορούν να επιλέξουν ένα τυπικό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειο της Αμερικής τον Ιούλιο, το υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται να κυκλοφορήσει έναν περιορισμένο αριθμό ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων των ΗΠΑ για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ. «Αυτά τα διαβατήρια θα διαθέτουν προσαρμοσμένα έργα τέχνης και βελτιωμένες εικόνες, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθιστούν το διαβατήριο των ΗΠΑ το πιο ασφαλές έγγραφο στον κόσμο».

Η φωτογραφία του Τραμπ και οι άλλες… αλλαγές

Με εξαίρεση την προσθήκη της φωτογραφίας του Τραμπ, με βλοσυρό ύφος, σε εσωτερική σελίδα του διαβατηρίου, θα υπάρξουν μερικές ακόμη αλλαγές.

Το εξώφυλλο θα εμφανίζει τις «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» με έντονη χρυσή εκτύπωση στο πάνω μέρος και την ένδειξη «Διαβατήριο» στο κάτω μέρος — μια αντιστροφή του κανονικού εξωφύλλου. Επιπλέον, μια μικρή χρυσή πλαστικοποιημένη αμερικανική σημαία, με τον αριθμό 250 περικυκλωμένο από αστέρια, θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του οπισθόφυλλου.

Οι μόνοι πρόεδροι που εμφανίζονται στα τρέχοντα διαβατήρια των ΗΠΑ είναι σε μια δισέλιδη απεικόνιση του Όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα. Δηλαδή οι Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θίοντορ Ρούσβελτ και Αβραάμ Λίνκολν.

Άλλες απεικονίσεις σε διαβατήρια περιλαμβάνουν το Άγαλμα της Ελευθερίας, την Καμπάνα της Ελευθερίας και την Αίθουσα Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια. Ή σκηνές από τις Μεγάλες Πεδιάδες, τα βουνά και τα νησιά. Τα τρέχοντα διαβατήρια περιέχουν επίσης αποσπάσματα από κείμενα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, καθώς και από τους προέδρους Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Ρούσβελτ, Τζον Φ. Κένεντι και Ντουάιτ Αϊζενχάουερ.