Άβε Ντόναλντ: Ο Τραμπ κόβει χρυσό νόμισμα 24 καρατίων με τη μορφή του
Ο Τραμπ βάζει τον εαυτό του σε χρυσό νόμισμα γιατί… μπορεί.
- Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου – Με βροχή και κρύο θα κάνουμε παρέλαση
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
Μια ομοσπονδιακή επιτροπή για τις τέχνες, με μέλη διορισμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα την κυκλοφορία ενός αναμνηστικού, χρυσού νομίσματος που θα φέρει τη μορφή του, στην τελευταία μέχρι στιγμής προσπάθεια της κυβέρνησης να τιμήσει τον πρόεδρο.
Οι επικριτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών και των μελών μιας άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής τεχνών, επισήμαναν ότι η κοπή νομίσματος με την εικόνα εν ενεργεία προέδρου αντιτίθεται στις αμερικανικές αξίες, ιδίως φέτος που η χώρα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.
Κατά την παρουσίαση από ένα στέλεχος του Νομισματοκοπείου στην Επιτροπή Καλών Τεχνών η συζήτηση στράφηκε στη διάμετρο που θα πρέπει να έχει το νόμισμα από χρυσό 24 καρατίων – το μέγιστο όριο είναι τρεις ίντσες. Η Τσάμπερλεν Χάρις, σύμβουλος στον Λευκό Οίκο που διορίστηκε φέτος μέλος της Επιτροπής είπε ότι ο Τραμπ θα προτιμούσε το μεγαλύτερο νόμισμα. «Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο», σχολίασε.
Το Νομισματοκοπείο θα καθορίσει τις τελικές διαστάσεις του νομίσματος. Ο Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει το σχέδιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει την εντολή για την κοπή του.
Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για διευκρινίσεις στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως, όπως εξάλλου και το Νομισματοκοπείο, στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Το νόμισμα θα εικονίζει τον Τραμπ, με βλοσυρό ύφος, γερμένο προς τα εμπρός σε ένα γραφείο, να κοιτάζει μπροστά. Βασίζεται σε μια φωτογραφία του στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων της Ουάσιγκτον.
«Οι μονάρχες και οι δικτάτορες βάζουν το πρόσωπό τους σε νομίσματα, όχι οι ηγέτες μιας δημοκρατίας», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ. «Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να βάλει το πρόσωπό του σε ένα αναμνηστικό νόμισμα είναι μια προσπάθεια να διαστρεβλώσει το νόημα της επετείου των 250 ετών από την ανεξαρτησία», πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση έχει προτείνει και την κοπή ενός διαφορετικού κέρματος του 1 δολαρίου, με την εικόνα του Τραμπ, για τον εορτασμό των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το 1776. Ο Ντόναλντ Σκαρίντσι, μέλος της διακομματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για το Νόμισμα –της άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής που αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να εγκρίνει το χρυσό νόμισμα– είπε ότι το κέρμα του 1 δολαρίου θα παραβίαζε ξεκάθαρα τον νόμο: απαγορεύεται να απεικονίζονται εν ενεργεία ή πρώην πρόεδροι μέχρι και τρία χρόνια μετά τον θάνατό τους. Υπάρχει ωστόσο ένα «παραθυράκι» σε ό,τι αφορά το χρυσό νόμισμα γιατί, σε αντίθεση με αυτό του 1 δολαρίου, το χρυσό είναι συλλεκτικό και δεν θα κυκλοφορεί στην αγορά.
Ο Σκαρίντσι υπενθύμισε ότι, βάσει νόμου, τόσο η δική του Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Καλών Τεχνών πρέπει να εγκρίνουν την κοπή οποιουδήποτε νομίσματος. «Παρ’ ολ’ αυτά, αναμένουμε ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι και θα κόψουν και τα δύο νομίσματα», είπε.
Η πρόταση για το χρυσό νόμισμα είναι η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει το όνομα του Τραμπ σε διάφορους δημόσιους θεσμούς στις ΗΠΑ. Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έδωσε το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας για εύπορους αλλοδαπούς, σε έναν ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ένα πρόγραμμα αποταμιευτικών λογαριασμών για παιδιά. Μετονόμασε επίσης το Κέντρο Τεχνών στη Μνήμη του Τζον Φ. Κένεντι σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» και το Ινστιτούτο Ειρήνης σε «Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», τρεις μήνες πριν ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν.
- Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
- Ο Όρμπαν μόνος του στο περιθώριο στην Σύνοδο Κορυφής – Κάθισε μακριά όταν άρχισε να μιλά ο Ζελένσκι
- Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
- Λάρισα: Αυτό είναι το άκρως απόρρητο αμερικανικό UAV που εθεάθη στην 110 Πτέρυγα Μάχης (βίντεο)
- Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων
- Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 στα πέναλτι (κ.α.και παράταση 1-2): Τεράστια πρόκριση των reds στους 8 του Europa League
- «Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
- Eαρινή Ισημερία 2026: Τι ώρα μπαίνει επίσημα η άνοιξη
