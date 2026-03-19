Το απόρρητο σχέδιο της Δανίας για να αντιμετωπίσει τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 21:45

Το απόρρητο σχέδιο της Δανίας για να αντιμετωπίσει τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Έτοιμη να ανατινάξει αεροδιαδρόμους της Γροιλανδίας η Δανία, σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής.

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Η Δανία είχε καταρτίσει μυστικά σχέδια για την ανατίναξη των διαδρόμων προσγείωσης στη Γροιλανδία προκειμένου να εμποδίσει μια αμερικανική εισβολή στο τεράστιο νησί της Αρκτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα.

Τα σχέδια, τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950, αποκαλύπτουν το επίπεδο της έντασης μεταξύ της Κοπεγχάγης και του στενότερου συμμάχου της στο ΝΑΤΟ σχετικά με την κυριαρχία της Γροιλανδίας, η οποία θεωρούνταν στρατηγικά ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Βόρειας Αμερικής έναντι της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δανικές αρχές φοβούνταν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να καταλάβουν τον έλεγχο των αεροπορικών βάσεων και άλλων υποδομών στη Γροιλανδία χωρίς τη συγκατάθεση της Δανίας σε περίπτωση κρίσης. Ως απάντηση, στρατιωτικοί σχεδιαστές ετοίμασαν λεπτομερείς οδηγίες για την τοποθέτηση εκρηκτικών σε βασικούς διαδρόμους προσγείωσης ώστε να καταστούν άχρηστοι για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

«Είναι μια εντυπωσιακή υπενθύμιση του πόσο σοβαρά έπαιρνε η Δανία την κυριαρχία της στη Γροιλανδία, ακόμη και έναντι του κύριου προστάτη της», δήλωσε ο Peer Meinertsen, ιστορικός που εξέτασε τα έγγραφα. «Η ιδέα ότι θα κατέστρεφαν τη δική τους υποδομή για να σταματήσουν έναν σύμμαχο δείχνει το βάθος της δυσπιστίας εκείνη την εποχή».

Η Γροιλανδία φιλοξενούσε αρκετές κρίσιμες αμερικανικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Thule, η οποία αποτελούσε βασικό κρίκο στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επερχόμενους σοβιετικούς πυραύλους. Ενώ η Δανία επέτρεπε την αμερικανική παρουσία, ήταν πάντα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε καταπάτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι τα σχέδια ανατίναξης κρατήθηκαν αυστηρά απόρρητα, με μόνο έναν μικρό κύκλο ανώτερων αξιωματούχων στην Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ύπαρξή τους. Ποτέ δεν τέθηκαν σε εφαρμογή, αλλά παρέμειναν μέρος του δανικού αμυντικού δόγματος για τη Γροιλανδία για αρκετά χρόνια.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια στιγμή ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την Αρκτική, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα να ανταγωνίζονται για επιρροή στην περιοχή. Η Γροιλανδία, η οποία παραμένει μέρος του βασιλείου της Δανίας αλλά έχει εκτεταμένη αυτονομία, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εντάσεων.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας αρνήθηκε να σχολιάσει τα ιστορικά έγγραφα, σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζουν μια περασμένη εποχή της στρατηγικής του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, για πολλούς στη Γροιλανδία, οι αποκαλύψεις αποτελούν περαιτέρω απόδειξη του πώς το νησί τους χρησιμοποιήθηκε ως πιόνι στους παγκόσμιους αγώνες εξουσίας χωρίς τη δική τους γνώμη ή συμμετοχή.

Πηγή: Financial Times

Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ξεμένει από χρήματα - Βέτο Όρμπαν στο δάνειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αλλά προκρίθηκε η Ένωση
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αλλά προκρίθηκε η Ένωση

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Βόλεϊ 19.03.26

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ - ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
Conference League 19.03.26

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

