Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Την ώρα που τα αντιαμερικανικά αισθήματα μεταξύ των Ευρωπαίων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η γηραιά ήπειρος θα πρέπει να να προετοιμαστεί για περαιτέρω συγκρούσεις με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόσφατη «στιγμή της Γροιλανδίας» ως ένα κάλεσμα αφύπνισης για την προώθηση των οικονομικών της μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ενισχύσει την θέση της. στο παγκόσμιο μπλοκ.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ και την Κίνα στην παγκόσμια σκηνή.

Πιθανή επίθεση από ΗΠΑ κατά της ψηφιακής ρύθμισης

Σε συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες την Τρίτη, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να μπερδέψει μια ανάπαυλα στις εντάσεις με την Ουάσιγκτον με μια διαρκή μετατόπιση, παρά το φαινομενικό τέλος των διαφορών για τη Γροιλανδία, το εμπόριο και την τεχνολογία.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα πιέσει τους συναδέλφους του ηγέτες της ΕΕ να αξιοποιήσουν αυτό που αποκάλεσε «τη στιγμή της Γροιλανδίας», όταν οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν ότι απειλούνταν, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχαν καθυστερήσει εδώ και καιρό και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Έχουμε το κινεζικό τσουνάμι στο εμπορικό μέτωπο και έχουμε αστάθεια λεπτό προς λεπτό από την αμερικανική πλευρά. Αυτές οι δύο κρίσεις συνιστούν ένα βαθύ σοκ – μια ρήξη για τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μακρόν.

«Όταν υπάρχει μια σαφής πράξη επιθετικότητας, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην υποκύψουμε ή να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση. Νομίζω ότι έχουμε δοκιμάσει αυτή τη στρατηγική εδώ και μήνες. Δεν λειτουργεί» δήλωσε ο Μακρόν σε αρκετές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων των Le Monde και των Financial Times.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «ανοιχτά αντιευρωπαϊκή» και επιδιώκει τον «διαμελισμό» της ΕΕ.

«Οι ΗΠΑ, τους επόμενους μήνες — αυτό είναι βέβαιο — θα μας επιτεθούν για την ψηφιακή ρύθμιση», πρόσθεσε ο Μακρόν, προειδοποιώντας για πιθανούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η ΕΕ χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των τεχνολογικών εταιρειών.

Ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για νέο κοινό δανεισμό, όπως τα ευρωομόλογα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα επέτρεπε στην ΕΕ να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του αμερικανικού δολαρίου.

Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια για τις ΗΠΑ στην Ευρώπη

Σύμφωνα με έρευνες της YouGov που παρακολουθούν τις απόψεις των Ευρωπαίων για τις ΗΠΑ, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν πλέον αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ.

Περισσότερο από το 60% του κοινού και στις έξι χώρες βλέπει πλέον τις ΗΠΑ αρνητικά, συμπεριλαμβανομένου του 72% των Γερμανών και του 84% των Δανών, μια αξιοσημείωτη αύξηση μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, είδε τα ποσοστά αποδοχής της να βελτιώνονται μετά την προκλητική της αντίδραση στις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συγκαταλέγεται στους Ευρωπαίους ηγέτες που ασκούν τη μεγαλύτερη κριτική στον Τραμπ, σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα.

Οι ουδέτεροι ηγέτες

Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ακόμη και καθώς λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ, εξακολουθούν να σκοπεύουν να διατηρήσουν σταθερές σχέσεις με τον Τραμπ και ελπίζουν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση σε μια σειρά από ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ή, τουλάχιστον, για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς να αμυνθούν.

«Υπάρχουν μέλη του Τύπου που ρωτούν [τους αρχηγούς κρατών και τους ανώτερους αξιωματούχους] κάθε μέρα γιατί δεν είναι πιο αυστηροί με τον Τραμπ», δήλωσε στο Politico, ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Αυτό δείχνει την έξαρση της αντίθεσης στις ΗΠΑ και υπάρχει ένα πολιτικό πλεονέκτημα για τους πολιτικούς που μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι επίσης ότι όλοι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε αυτή τη σχέση [με τις ΗΠΑ] τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, οπότε νομίζω ότι θα δείτε τους περισσότερους αρχηγούς κρατών να προσπαθούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτόν τον Λευκό Οίκο», είπε.

Αυτό περιέγραφε, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική του προέδρου της Φινλανδίας Άλεξ Σταμπ, ο οποίος αναγνώρισε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ «αλλάζουν» στην προσέγγισή τους απέναντι στους μακροχρόνιους συμμάχους και στην ευρύτερη εξωτερική τους πολιτική, ενώ εξακολουθούσε να χαρακτηρίζει την Αμερική ως «σημαντικό σύμμαχο».

Ο Σταμπ, ο οποίος έχει χτίσει και διατηρήσει μια στενή προσωπική σχέση με τον Τραμπ, ήταν ωστόσο ευθύς στον ισχυρισμό του ότι η εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης «στηρίζεται σε μια ιδεολογία που συγκρούεται με τις δικές μας αξίες».

Οι προκλήσεις του Τραμπ

Τα άσχημα συναισθήματα σε όλη την Ευρώπη έχουν μόνο βαθύνει, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, με τρόπους μεγάλους και μικρούς, συνέχισαν να βάζουν στο μάτι πολιτικούς και ολόκληρους πληθυσμούς.

Εν μέσω της διαμάχης για τη Γροιλανδία τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απέρριψε αδιάφορα τη θυσία των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ που πολέμησαν στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, αφήνοντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «αηδιασμένους».

Στη συνέχεια, η αμερικανική πρεσβεία στη Δανία αφαίρεσε 44 μικρές δανικές σημαίες που τιμούσαν τους Δανούς που πέθαναν στο Αφγανιστάν — οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ — τροφοδοτώντας περισσότερες αντιαμερικανικές διαδηλώσεις στην Κοπεγχάγη.

Η είδηση ​​ότι οι Αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης θα βρίσκονταν στο έδαφος για να παρέχουν ασφάλεια κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο προκάλεσε εκτεταμένη οργή σε όλη την Ιταλία.

Επίσης ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία έγινε δημόσια εχθρικός απέναντι σε έναν Πολωνό νομοθέτη που δεν υπέγραψε μια αίτηση που υποστήριζε την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, προκαλώντας την επίπληξη του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι σύμμαχοι θα πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, όχι να κάνουν κήρυγμα ο ένας στον άλλον», έγραψε ο Τουσκ σε μια ανάρτηση στο X απευθυνόμενη στον Αμερικανό πρέσβη.

Ο πρόεδρος Τραμπ όμως δεν φαίνεται να ιδρώνει…