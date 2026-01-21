newspaper
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Νέοι δασμοί των ΗΠΑ κατά της Ευρώπης για την Γροιλανδία, αλλά… διαφορετικοί
Διεθνής Οικονομία 21 Ιανουαρίου 2026 | 00:15

Νέοι δασμοί των ΗΠΑ κατά της Ευρώπης για την Γροιλανδία, αλλά… διαφορετικοί

Η Citi αναλύει τον αντίκτυπο που θα έχουν οι δασμοί στην Ευρώπη με αφορμή την Γροιλανδία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Spotlight

Ήπιες βραχυπρόθεσμα, πιο επικίνδυνες μακροπρόθεσμα θα είναι κατά τη Citi οι δασμοί που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάσσονται στα σχέδια του για τη Γροιλανδία, καθώς έχουν θεμελιωδώς διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι συνέπειες για την Ευρώπη είναι, κατ’ αρχήν, ήπια αρνητικές για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο ανατιμήσεων (πληθωρισμού) στο μέλλον. Η Citi βλέπει υψηλότερη πιθανότητα αντίποινων από την ΕΕ και ισχυρότερο επιχείρημα για αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, πιθανώς και μέσω εκδόσεων κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων.

Αντίθετα, το επιχείρημα για αντίποινα και αυξημένες αμυντικές δαπάνες παραμένει πιο αδύναμο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι δασμοί εκτιμάται ότι θα έχουν ασήμαντη επίδραση στο ΑΕΠ, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν σε περαιτέρω αποπληθωριστικές πιέσεις.

Οι δασμοί για τη «Γροιλανδία» και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Σε μια νέα κλιμάκωση των διατλαντικών εντάσεων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πρόσφατα επιπλέον δασμό 10% σε εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία, ως μέσο πίεσης για την αντίθεσή τους στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ελέγξουν τη Γροιλανδία.

Οι νέοι αυτοί δασμοί έρχονται πάνω από τον ήδη ισχύοντα 15% δασμό που έχει εφαρμοστεί από πέρυσι σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εισαγωγών στις ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% μέχρι το καλοκαίρι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η Citi τονίζει ότι η φύση αυτών των δασμών διαφέρει σημαντικά από τους δασμούς του 2025, καθώς δεν αποσκοπούν στην επαναρρύθμιση των εμπορικών σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην προώθηση των εδαφικών φιλοδοξιών των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η αντίδραση της Ευρώπης είναι αναμενόμενα διαφορετική από την σχετικά παθητική στάση του προηγούμενου έτους.

Η Ευρώπη απάντησε με ισχυρή και διμερώς υποστηριζόμενη καταδίκη και απείλησε με αντίποινα. Σύμφωνα με αναφορές, σε συνάντηση την Κυριακή συμφωνήθηκε η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 35% των συνολικών εισαγωγών από τις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πρότεινε επίσης η ΕΕ να εξετάσει τη χρήση του Εργαλείου Αντι-Συνοχής (Anti-Coercion Instrument).

Οικονομικές επιπτώσεις

Η Citi επισημαίνει ορισμένες ποιοτικές παραμέτρους για τις πιθανές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία:

– Η πιθανότητα αντίποινων σημαίνει ότι οι δασμοί της «Γροιλανδίας» δεν θα αποτελέσουν μόνο αρνητικό σοκ ζήτησης, όπως συνέβη με τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης». Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσουν παράλληλα αρνητικά σοκ ζήτησης και προσφοράς, αυξάνοντας τόσο τον κίνδυνο ύφεσης όσο και τον πληθωρισμό.

– Η απειλή επανέφερε την αβεβαιότητα στο εμπόριο, καθώς η ανησυχία για δασμούς είχε αρχίσει να υποχωρεί και η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων κατασκευαστών να επιστρέφει. Η Citi εκτιμά ότι ένας δασμός 10 ποσοστιαίων μονάδων στις εισαγωγές από την Ευρώπη μπορεί να μειώσει το ΑΕΠ της Ευρωζώνης περίπου κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

– Η απειλή δασμών ενισχύει την ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, καθώς αναδεικνύει την αναξιοπιστία της όλο και πιο «συμβατικής» ασφάλειας των ΗΠΑ.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενότητα της ΕΕ έναντι εξωτερικών πιέσεων και να επαναφέρει τη συζήτηση για κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα ως μέσο χρηματοδότησης της άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα δάνεια EU SAFE ύψους 38 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες σε οκτώ κράτη-μέλη.

Συνοψίζοντας, οι νέοι δασμοί είναι ήπια αρνητικοί για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, αλλά μετατοπίζουν το ρίσκο προς αυξημένο πληθωρισμό. Η Citi υπογραμμίζει ότι η αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις αυξάνει την αβεβαιότητα και διευρύνει το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Η Citi σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή οικονομία μετατοπίζεται από εξαγωγική σε εγχώρια ζήτηση, με πιο ανθεκτική ανάπτυξη, που όμως δεν θα είναι «ισχυρή». Με τον καιρό, αυτό μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη μέσω ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, αλλά και να ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Η τράπεζα προειδοποιεί ότι η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων στη βάση του ΑΕΠ παραμένει δύσκολη, λόγω:

– Της πιθανότητας μετασχηματιστικών επενδύσεων ως απάντηση σε νέες αναταράξεις, που θα ωφελήσουν τόσο ανάπτυξη όσο και πληθωρισμό.

– Της πιθανότητας ότι, όσο επιδεινώνονται οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υποχωρήσουν περισσότερο στην Κίνα, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά και ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Η Citi καταλήγει ότι πρόκειται για ποιοτική αξιολόγηση και ότι θα παρέχει λεπτομερέστερη εκτίμηση μόλις γίνουν γνωστές οι πλήρεις αντιδράσεις της Ευρώπης.

Πηγή: ot.gr

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Eurogroup 19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι

Με δυο γκολ του Σουάρες η Σπόρτινγκ νίκησε 2-1 την Παρί που ήταν φλύαρη ενώ σωστά δεν μέτρησαν τρία γκολ των Γάλλων. Το 2-1 στο 90’ με τη… σφραγίδα του 38χρονου Ουρουγουανού. Στην 5η θέση η Παρί

Βάιος Μπαλάφας
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
