Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις εισαγωγές οκτώ χωρών στην ΕΕ που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του στη Γροιλανδία έχει προκαλέσει φόβους για έναν πλήρη διατλαντικό εμπορικό πόλεμο.

Τι απειλεί ο Τραμπ;

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβληθεί δασμός 10% σε όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στην Αμερική από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία από την 1η Φεβρουαρίου, εκτός αν του επιτρέψουν να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολική αγορά» του αρκτικού νησιού από τη Δανία, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25% την 1η Ιουνίου.

Σε απάντηση, οι ηγέτες της ΕΕ απείλησαν να χρησιμοποιήσουν το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής (ACI) της Ένωσης, γνωστό ως «μεγάλο μπαζούκα», το οποίο σχεδιάστηκε για να δώσει στην ΕΕ πιο ισχυρά εργαλεία για να ανταποκριθεί στην πολιτική εκφοβισμού και τον εμπορικό εκβιασμό από άλλη χώρα.

Τι είναι το μεγάλο μπαζούκα;

Το ACI τέθηκε σε ισχύ το 2023 και αρχικά εμπνεύστηκε από τη μεταχείριση της Λιθουανίας από την Κίνα, της οποίας οι εταιρείες αντιμετώπισαν μια πληθώρα γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων στις εισαγωγές από το Πεκίνο, μετά την εμβάθυνση των σχέσεων της βαλτικής χώρας με την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ΕΕ σχεδίασε το αποτρεπτικό μέσο ως απάντηση σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις ΗΠΑ.

Το μέσο επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει εκτεταμένες εμπορικές κυρώσεις, όπως τον αποκλεισμό των εταιρειών του επιτιθέμενου από την εσωτερική της αγορά, την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές ή τον τερματισμό της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα αντίμετρα πρέπει να είναι ανάλογα με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον πόνο για την Ευρώπη.

Θεωρητικά, η ΕΕ θα μπορούσε να στοχεύσει οτιδήποτε, από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και κρυπτογράφησης έως κατασκευαστές αεροσκαφών ή γεωργικά προϊόντα.

Ωστόσο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να αντιδράσουν αρνητικά σε επιπλέον κόστος ή περιορισμούς για αμερικανικές εταιρείες, όπως η Apple ή η Netflix.

Θα πατήσει η ΕΕ τη σκανδάλη;

Η Γαλλία, που από καιρό είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του «μπαζούκα», έχει παροτρύνει τους ευρωπαίους συμμάχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το χρησιμοποιήσουν αν ο Τραμπ προχωρήσει με τους δασμούς στη Γροιλανδία.

The EU could fire a never-before-used ‘trade bazooka’ to retaliate against Trump tariffs aimed at NATO allies sending troops to Greenland https://t.co/IeGYPGj9Xf — Blue Cloud Trading from YouTube -#BlueCloudTrading (@bluecloudtrader) January 18, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, συμφώνησε με τις προτάσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η ΕΕ θα πρέπει να «εξετάσει τη χρήση αυτών των μέτρων».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ωστόσο, υιοθέτησε έναν πιο συμβιβαστικό τόνο από τον αναπληρωτή του, επικαλούμενος τη μεγαλύτερη εξάρτηση της Γερμανίας από τις εξαγωγές.

Πρόσθεσε ότι η εμπειρία έδειξε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε διαπραγμάτευση.

Χώρες με έντονη έμφαση στο ελεύθερο εμπόριο, όπως η Ιρλανδία και η Ολλανδία, ή χώρες με ηγέτες που έχουν στενές σχέσεις με τον Τραμπ, όπως η Ιταλία, έχουν δείξει απροθυμία να εξετάσουν τέτοια μέτρα στο παρελθόν.

Προς το παρόν, τα περισσότερα κράτη μέλη δίνουν έμφαση στον διάλογο με τις ΗΠΑ.

Σε έκτακτη συνάντηση ανώτερων διπλωματών της ΕΕ την Κυριακή, δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ της χρήσης του ACI αυτή τη στιγμή.

Οι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν πρόκειται για άλλη μια «στιγμή Taco», αναφερόμενοι στο ακρωνύμιο «Trump always chickens out» (Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω), που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει στροφή 180 μοιρών στις απειλές του για δασμούς, ανταποκρινόμενος στην ανησυχία των αγορών.

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών περιμένουν επίσης την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να εκδοθεί ήδη από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Η ΕΕ, η οποία έχει πάντα τονίσει ότι θεωρεί το ACI ως αποτρεπτικό μέσο, δεν θα λάβει προληπτικά μέτρα έως ότου οι δασμοί του Τραμπ γίνουν πραγματικότητα.

Πόσο γρήγορα θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα;

Η χρήση του «μπαζούκα» δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε εύκολη και δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, οπότε κανείς δεν ξέρει πόσο γρήγορη ή αποτελεσματική θα είναι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να χρειαστεί έως και τέσσερις μήνες για να κρίνει εάν ασκείται πίεση και τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια άλλες οκτώ έως δέκα εβδομάδες για να εγκρίνουν (ή όχι) την απόφαση.

Οποιαδήποτε αντίποινα θα απαιτούσαν τη σταθμισμένη πλειοψηφία των κρατών μελών και έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων της τελευταίας στιγμής.

Εναλλακτικά, η ΕΕ θα μπορούσε να επιλέξει λιγότερο δραστικά αλλά ταχύτερα αντίμετρα, επαναφέροντας τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του μπέρμπον, των αεροσκαφών και της σόγιας, που είχαν επιβληθεί ως απάντηση σε προηγούμενες απειλές για την επιβολή δασμών.

Αυτά τα αντίμετρα αναστάλησαν μετά τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η προσωρινή παύση λήγει στις 6 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν την επόμενη μέρα.

Ποιος θα ζημιωθεί περισσότερο από έναν εμπορικό πόλεμο;

Η συνολική αξία των εισαγωγών των ΗΠΑ από τις χώρες που στοχεύει ο Τραμπ ανήλθε σε περισσότερα από 365 δισ. δολάρια πέρυσι – ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Η Γερμανία είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, με πάνω από 160 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 68 δισ. δολάρια και τη Γαλλία με 60 δισ. δολάρια.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ένας δασμός 10% θα μείωνε το πραγματικό ΑΕΠ των επηρεαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών κατά 0,1% έως 0,2% λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστεί η Γερμανία, με ποσοστό έως 0,3% εάν εφαρμοστεί ως γενικός δασμός σε όλα τα αγαθά. Για την ευρωζώνη στο σύνολό της, το υπονοούμενο πλήγμα θα ανέλθει σε περίπου 0,1%, με παρόμοιο πλήγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

The EU is preparing its «trade bazooka»—a powerful anti-coercion tool—as Trump threatens 25% tariffs on NATO allies to force a sale of Greenland. A major transatlantic trade war looms. https://t.co/ORQ28l4LGx pic.twitter.com/SqQ8yrU0cm — Citizen Information Network (@cinnaija) January 19, 2026

Ωστόσο, και οι ΗΠΑ δεν θα γλιτώσουν από τις συνέπειες.

Οι πρόσθετοι συνοριακοί φόροι στις εισαγωγές των ΗΠΑ θα καταβληθούν από τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, πλήττοντας τη δραστηριότητα και τις επενδύσεις και ενδεχομένως τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Pierre-Olivier Gourinchas, προειδοποίησε ότι ένας εμπορικός πόλεμος με ανταποδοτικές κινήσεις θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια παραγωγή κατά περίπου 0,3%.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε», είπε.

Μπορεί να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος;

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα είναι αντίθετη με τον Τραμπ.

Η τελευταία του ανακοίνωση θα ακυρωθεί και θα αναγκαστεί να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, κάτι που μπορεί να πάρει χρόνο.

Ή μπορεί να πειστεί από την πίεση της αγοράς ή τις απειλές αντιποίνων από την ΕΕ να υποχωρήσει για άλλη μια φορά από τους δασμούς του.

Ο πρόεδρος δεν είναι επίσης τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό όσο πριν από ένα χρόνο, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη Γροιλανδία – με μια δημοσκόπηση του CNN την περασμένη Παρασκευή να δείχνει ότι το 75% του πληθυσμού αντιτίθεται στην προσάρτηση – αυξάνοντας τις ελπίδες ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα εμποδίσει τις φιλοδοξίες του εκεί.

Trump wants to blackmail NATO countries. Trump called himself the «Tariff King» and declared he could impose tariffs on countries that oppose the US position on Greenland. We need Greenland for our national security. So I can do this. Who elected this idiot? Idiots. pic.twitter.com/k2E12FjyvS — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 16, 2026

Ωστόσο, οι τελευταίες απειλές του Τραμπ ξεπερνούν τα συνήθη όρια εκβιασμού των παραδοσιακών συμμάχων για πολιτικούς σκοπούς.

«Ο κίνδυνος είναι ότι ο Τραμπ έχει στριμωχτεί σε μια γωνία», δήλωσε ο Kallum Pickering, επικεφαλής οικονομολόγος της Peel Hunt.

«Έχοντας καταστήσει σαφές ότι θέλει την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ήττα για τον ίδιο».

Πώς θα μπορούσαν να περιοριστούν οι επιπτώσεις;

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι εμπορικές διαμάχες του περασμένου έτους σχετικά με τους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου είχαν σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο σε σύγκριση με τα χειρότερα σενάρια.

Παρά τις εντάσεις, το ΔΝΤ αναθεώρησε τις προβλέψεις του τη Δευτέρα και εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 και το 2026 θα είναι υψηλότερη από ό,τι είχε εκτιμήσει πριν ακόμη ο Τραμπ αναλάβει την εξουσία.

Πέρυσι, οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο προωθώντας τις αποστολές τους προς πελάτες στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να προλάβουν τις προθεσμίες των δασμών. Το ΔΝΤ υποδηλώνει ότι οι εταιρείες μείωσαν μέρος του κόστους για τους καταναλωτές, μειώνοντας τα κέρδη τους.

Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ενισχύθηκε επίσης από τις εταιρείες που ανακατεύθυναν τις εξαγωγές τους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε επίσης τους εξαγωγείς, καθώς και την αμερικανική οικονομία.

Ωστόσο, αυτή η ικανότητα θα μειωθεί πιθανώς το 2026, καθώς οι περισσότεροι μηχανισμοί προσαρμογής έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ακόμη και πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων, το ΔΝΤ δήλωσε ότι προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2026 ως συνέπεια.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις, να πλήξουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να προκαλέσουν πώληση σε μαζική κλίμακα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εν μέσω ρεκόρ τιμών μετοχών και φόβων ότι η μανία για την τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μια φούσκα στην αγορά, μια διόρθωση θα μπορούσε να μετατραπεί γρήγορα σε κατάρρευση.