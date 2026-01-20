newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Spotlight

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις εισαγωγές οκτώ χωρών στην ΕΕ που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του στη Γροιλανδία έχει προκαλέσει φόβους για έναν πλήρη διατλαντικό εμπορικό πόλεμο.

Τι απειλεί ο Τραμπ;

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβληθεί δασμός 10% σε όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στην Αμερική από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία από την 1η Φεβρουαρίου, εκτός αν του επιτρέψουν να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολική αγορά» του αρκτικού νησιού από τη Δανία, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25% την 1η Ιουνίου.

Σε απάντηση, οι ηγέτες της ΕΕ απείλησαν να χρησιμοποιήσουν το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής (ACI) της Ένωσης, γνωστό ως «μεγάλο μπαζούκα», το οποίο σχεδιάστηκε για να δώσει στην ΕΕ πιο ισχυρά εργαλεία για να ανταποκριθεί στην πολιτική εκφοβισμού και τον εμπορικό εκβιασμό από άλλη χώρα.

Τι είναι το μεγάλο μπαζούκα;

Το ACI τέθηκε σε ισχύ το 2023 και αρχικά εμπνεύστηκε από τη μεταχείριση της Λιθουανίας από την Κίνα, της οποίας οι εταιρείες αντιμετώπισαν μια πληθώρα γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων στις εισαγωγές από το Πεκίνο, μετά την εμβάθυνση των σχέσεων της βαλτικής χώρας με την Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ΕΕ σχεδίασε το αποτρεπτικό μέσο ως απάντηση σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις ΗΠΑ.

Το μέσο επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει εκτεταμένες εμπορικές κυρώσεις, όπως τον αποκλεισμό των εταιρειών του επιτιθέμενου από την εσωτερική της αγορά, την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές ή τον τερματισμό της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα αντίμετρα πρέπει να είναι ανάλογα με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον πόνο για την Ευρώπη.

Θεωρητικά, η ΕΕ θα μπορούσε να στοχεύσει οτιδήποτε, από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και κρυπτογράφησης έως κατασκευαστές αεροσκαφών ή γεωργικά προϊόντα.

Ωστόσο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να αντιδράσουν αρνητικά σε επιπλέον κόστος ή περιορισμούς για αμερικανικές εταιρείες, όπως η Apple ή η Netflix.

Θα πατήσει η ΕΕ τη σκανδάλη;

Η Γαλλία, που από καιρό είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του «μπαζούκα», έχει παροτρύνει τους ευρωπαίους συμμάχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το χρησιμοποιήσουν αν ο Τραμπ προχωρήσει με τους δασμούς στη Γροιλανδία.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, συμφώνησε με τις προτάσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η ΕΕ θα πρέπει να «εξετάσει τη χρήση αυτών των μέτρων».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ωστόσο, υιοθέτησε έναν πιο συμβιβαστικό τόνο από τον αναπληρωτή του, επικαλούμενος τη μεγαλύτερη εξάρτηση της Γερμανίας από τις εξαγωγές.

Πρόσθεσε ότι η εμπειρία έδειξε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε διαπραγμάτευση.

Χώρες με έντονη έμφαση στο ελεύθερο εμπόριο, όπως η Ιρλανδία και η Ολλανδία, ή χώρες με ηγέτες που έχουν στενές σχέσεις με τον Τραμπ, όπως η Ιταλία, έχουν δείξει απροθυμία να εξετάσουν τέτοια μέτρα στο παρελθόν.

Προς το παρόν, τα περισσότερα κράτη μέλη δίνουν έμφαση στον διάλογο με τις ΗΠΑ.

Σε έκτακτη συνάντηση ανώτερων διπλωματών της ΕΕ την Κυριακή, δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ της χρήσης του ACI αυτή τη στιγμή.

Οι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν αν πρόκειται για άλλη μια «στιγμή Taco», αναφερόμενοι στο ακρωνύμιο «Trump always chickens out» (Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω), που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει στροφή 180 μοιρών στις απειλές του για δασμούς, ανταποκρινόμενος στην ανησυχία των αγορών.

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών περιμένουν επίσης την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να εκδοθεί ήδη από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Η ΕΕ, η οποία έχει πάντα τονίσει ότι θεωρεί το ACI ως αποτρεπτικό μέσο, δεν θα λάβει προληπτικά μέτρα έως ότου οι δασμοί του Τραμπ γίνουν πραγματικότητα.

Πόσο γρήγορα θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα;

Η χρήση του «μπαζούκα» δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε εύκολη και δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, οπότε κανείς δεν ξέρει πόσο γρήγορη ή αποτελεσματική θα είναι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να χρειαστεί έως και τέσσερις μήνες για να κρίνει εάν ασκείται πίεση και τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια άλλες οκτώ έως δέκα εβδομάδες για να εγκρίνουν (ή όχι) την απόφαση.

Οποιαδήποτε αντίποινα θα απαιτούσαν τη σταθμισμένη πλειοψηφία των κρατών μελών και έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων της τελευταίας στιγμής.

Εναλλακτικά, η ΕΕ θα μπορούσε να επιλέξει λιγότερο δραστικά αλλά ταχύτερα αντίμετρα, επαναφέροντας τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του μπέρμπον, των αεροσκαφών και της σόγιας, που είχαν επιβληθεί ως απάντηση σε προηγούμενες απειλές για την επιβολή δασμών.

Αυτά τα αντίμετρα αναστάλησαν μετά τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η προσωρινή παύση λήγει στις 6 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν την επόμενη μέρα.

Ποιος θα ζημιωθεί περισσότερο από έναν εμπορικό πόλεμο;

Η συνολική αξία των εισαγωγών των ΗΠΑ από τις χώρες που στοχεύει ο Τραμπ ανήλθε σε περισσότερα από 365 δισ. δολάρια πέρυσι – ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Η Γερμανία είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, με πάνω από 160 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 68 δισ. δολάρια και τη Γαλλία με 60 δισ. δολάρια.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ένας δασμός 10% θα μείωνε το πραγματικό ΑΕΠ των επηρεαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών κατά 0,1% έως 0,2% λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστεί η Γερμανία, με ποσοστό έως 0,3% εάν εφαρμοστεί ως γενικός δασμός σε όλα τα αγαθά. Για την ευρωζώνη στο σύνολό της, το υπονοούμενο πλήγμα θα ανέλθει σε περίπου 0,1%, με παρόμοιο πλήγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, και οι ΗΠΑ δεν θα γλιτώσουν από τις συνέπειες.

Οι πρόσθετοι συνοριακοί φόροι στις εισαγωγές των ΗΠΑ θα καταβληθούν από τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, πλήττοντας τη δραστηριότητα και τις επενδύσεις και ενδεχομένως τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Pierre-Olivier Gourinchas, προειδοποίησε ότι ένας εμπορικός πόλεμος με ανταποδοτικές κινήσεις θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια παραγωγή κατά περίπου 0,3%.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε», είπε.

Μπορεί να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος;

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα είναι αντίθετη με τον Τραμπ.

Η τελευταία του ανακοίνωση θα ακυρωθεί και θα αναγκαστεί να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, κάτι που μπορεί να πάρει χρόνο.

Ή μπορεί να πειστεί από την πίεση της αγοράς ή τις απειλές αντιποίνων από την ΕΕ να υποχωρήσει για άλλη μια φορά από τους δασμούς του.

Ο πρόεδρος δεν είναι επίσης τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό όσο πριν από ένα χρόνο, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη Γροιλανδία – με μια δημοσκόπηση του CNN την περασμένη Παρασκευή να δείχνει ότι το 75% του πληθυσμού αντιτίθεται στην προσάρτηση – αυξάνοντας τις ελπίδες ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα εμποδίσει τις φιλοδοξίες του εκεί.

Ωστόσο, οι τελευταίες απειλές του Τραμπ ξεπερνούν τα συνήθη όρια εκβιασμού των παραδοσιακών συμμάχων για πολιτικούς σκοπούς.

«Ο κίνδυνος είναι ότι ο Τραμπ έχει στριμωχτεί σε μια γωνία», δήλωσε ο Kallum Pickering, επικεφαλής οικονομολόγος της Peel Hunt.

«Έχοντας καταστήσει σαφές ότι θέλει την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ήττα για τον ίδιο».

Πώς θα μπορούσαν να περιοριστούν οι επιπτώσεις;

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι εμπορικές διαμάχες του περασμένου έτους σχετικά με τους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου είχαν σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο σε σύγκριση με τα χειρότερα σενάρια.

Παρά τις εντάσεις, το ΔΝΤ αναθεώρησε τις προβλέψεις του τη Δευτέρα και εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 και το 2026 θα είναι υψηλότερη από ό,τι είχε εκτιμήσει πριν ακόμη ο Τραμπ αναλάβει την εξουσία.

Πέρυσι, οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο προωθώντας τις αποστολές τους προς πελάτες στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να προλάβουν τις προθεσμίες των δασμών. Το ΔΝΤ υποδηλώνει ότι οι εταιρείες μείωσαν μέρος του κόστους για τους καταναλωτές, μειώνοντας τα κέρδη τους.

Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ενισχύθηκε επίσης από τις εταιρείες που ανακατεύθυναν τις εξαγωγές τους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε επίσης τους εξαγωγείς, καθώς και την αμερικανική οικονομία.

Ωστόσο, αυτή η ικανότητα θα μειωθεί πιθανώς το 2026, καθώς οι περισσότεροι μηχανισμοί προσαρμογής έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ακόμη και πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων, το ΔΝΤ δήλωσε ότι προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2026 ως συνέπεια.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις, να πλήξουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να προκαλέσουν πώληση σε μαζική κλίμακα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εν μέσω ρεκόρ τιμών μετοχών και φόβων ότι η μανία για την τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μια φούσκα στην αγορά, μια διόρθωση θα μπορούσε να μετατραπεί γρήγορα σε κατάρρευση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
CEDEFOP 20.01.26

Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
Australian Open 20.01.26

Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για τη νίκη του επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ ευχαρίστησε και τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στις κερκίδες και τον χειροκρότησαν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 20.01.26

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άρης: O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς – Τι συζήτησαν
Ποδόσφαιρο 20.01.26

O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς του Άρη - Τι συζήτησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε κουβέντα με τους Διούδη, Μόντσου, Φαμπιάνο και Αθανασιάδη για τα αίτια της πολύ κακής πορείας του Άρη, που οφείλει να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες
Υγεία 20.01.26

Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες

Την αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που καταλήγουν για νοσηλεία στα νοσοκομεία και την ανάγκη εμβολιασμού -ειδικά των ευπαθών ομάδων- υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open
Άλλα Αθλήματα 20.01.26

Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Σιντάρο Μοτσιζούκι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open – Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Τόμας Μάτσαχ

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο