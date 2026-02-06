Αποκαλυπτική είναι νέα δημοσκόπηση του YouGov για την αύξηση της αντιπάθειας κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ στη Δυτική Ευρώπη.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας έχει γυρίσει μπούμερανγκ κατά του Τραμπ

Όπως σημειώνει ο Guardian, που παρουσιάζει και σε γραφήματα τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι απειλές του Αμερικανού προέδρου κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ.

Για την ακρίβεια, τα σχετικά ποσοστά βρίσκονται στο ναδίρ από τότε που το YouGov ξεκίνησε αυτές τις δημοσκοπήσεις μια δεκαετία πριν.

Μεγάλες πλειοψηφίες στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ.

Τα ποσοστά, που κυμαίνονται από 62% στη Γαλλία έως 84% στη Δανία – αυτόνομο έδαφος της οποίας είναι η Γροιλανδία -, έχουν σημειώσει περαιτέρω ραγδαία αύξηση ακόμη και σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν κυμαίνονταν μεταξύ 49% και 70%.

Ούτε το 26% των Δανών δεν θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχο ή φίλια χώρα

Η δημοσκόπηση, σχολιάζει ο Guardian, δείχνει ότι πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πια τις ΗΠΑ ως ένα φιλικό κράτος, ενώ μειοψηφίες σε κάθε χώρα θεωρούν την Αμερική σύμμαχο.

Τα ποσοστά των ΗΠΑ κατρακυλούν και σε αυτή την περίπτωση, αν τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης του YouGov, όταν είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα.

Στη Δανία, όπου οι αρνητικές γνώμες για τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί περισσότερο, τον Ιούλιο του 2023 το 80% των πολιτών είχαν δηλώσει ότι έβλεπαν τις ΗΠΑ ως φίλια χώρα ή σύμμαχο.

Τώρα, το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από το 26%.

Ο Guardian σχολιάζει ότι πολλοί Ευρωπαίοι συμφωνούν σε μια σειρά από απόψεις που έχει διατυπώσει ο Τραμπ για την Ευρώπη.

Το 59 έως 74% πιστεύει ότι η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, το 52 έως 63% θεωρεί ότι επιτρέπει υπερβολική μετανάστευση και το 45 έως 62% πιστεύει ότι είναι υπερβολικά διστακτική στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο, διαφωνούν έντονα με τον επαναλαμβανόμενο ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι υπερβολικά περιοριστικές όσον αφορά την ελευθερία του λόγου (18-31%), ενώ ακόμη λιγότεροι συμμερίζονται την άποψη του Τραμπ ότι η ΕΕ έχει συμπεριφερθεί άδικα στις εμπορικές της συναλλαγές με τις ΗΠΑ (10-17%).

Το 41 έως 55% είναι υπέρ της ευρωπαϊκής αυτονομίας αντί της διατλαντικής συμμαχίας.

Τι θα αποδέχονταν οι Δυτικοευρωπαίοι για να διατηρηθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Όπως γράφει ο Guardian, οι ερωτηθέντες στη Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία – αλλά όχι στην Ισπανία ή την Ιταλία – θα ήταν επίσης πρόθυμοι να αυξήσουν τις δαπάνες για την εθνική άμυνα προκειμένου να διατηρήσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, ενώ οι Δανοί και οι Βρετανοί είναι περισσότερο πρόθυμοι να αυξήσουν σημαντικά τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι είναι γενικά απρόθυμοι να χαλαρώσουν τους περιορισμούς σχετικά με τη ρητορική μίσους, να υιοθετήσουν μια διεθνή εμπορική πολιτική που έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ, να αποδεχθούν εμπορικές συμφωνίες που είναι πιο ευνοϊκές για τις ΗΠΑ παρά για την Ευρώπη, να καλύψουν το κόστος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη ή να διαλύσουν την ΕΕ.

Ο Guardian σημειώνει ότι η δημοσκόπηση δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι (από 39% στη Γερμανία έως 57% στη Δανία) εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα «επιστρέψει στο φυσιολογικό» μόλις ο Τραμπ αποχωρήσει από το προσκήνιο.

Σε περίπτωση διάρρηξης των διατλαντικών σχέσεων, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (εκτός από εκείνους στην Ιταλία) τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, γράφει ο Guardian.

Οι απόψεις τους ήταν πιο διχασμένες όσον αφορά την ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ λίγοι (20-31 %) επιθυμούσαν η Ευρώπη να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Εάν οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ επιδεινωθούν, το 46 έως 63% συμφωνεί με την προοπτική βαθύτερης πολιτικής ενοποίησης στην Ευρώπη.