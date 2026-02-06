newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Αποκαλυπτική είναι νέα δημοσκόπηση του YouGov για την αύξηση της αντιπάθειας κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ στη Δυτική Ευρώπη.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας έχει γυρίσει μπούμερανγκ κατά του Τραμπ

Όπως σημειώνει ο Guardian, που παρουσιάζει και σε γραφήματα τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι απειλές του Αμερικανού προέδρου κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ.

Για την ακρίβεια, τα σχετικά ποσοστά βρίσκονται στο ναδίρ από τότε που το YouGov ξεκίνησε αυτές τις δημοσκοπήσεις μια δεκαετία πριν.

Μεγάλες πλειοψηφίες στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ.

Τα ποσοστά, που κυμαίνονται από 62% στη Γαλλία έως 84% στη Δανία – αυτόνομο έδαφος της οποίας είναι η Γροιλανδία -, έχουν σημειώσει περαιτέρω ραγδαία αύξηση ακόμη και σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν κυμαίνονταν μεταξύ 49% και 70%.

Πηγές: Guardian / YouGov

Ούτε το 26% των Δανών δεν θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχο ή φίλια χώρα

Η δημοσκόπηση, σχολιάζει ο Guardian, δείχνει ότι πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πια τις ΗΠΑ ως ένα φιλικό κράτος, ενώ μειοψηφίες σε κάθε χώρα θεωρούν την Αμερική σύμμαχο.

Τα ποσοστά των ΗΠΑ κατρακυλούν και σε αυτή την περίπτωση, αν τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης του YouGov, όταν είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα.

Στη Δανία, όπου οι αρνητικές γνώμες για τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί περισσότερο, τον Ιούλιο του 2023 το 80% των πολιτών είχαν δηλώσει ότι έβλεπαν τις ΗΠΑ ως φίλια χώρα ή σύμμαχο.

Τώρα, το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από το 26%.

Ο Guardian σχολιάζει ότι πολλοί Ευρωπαίοι συμφωνούν σε μια σειρά από απόψεις που έχει διατυπώσει ο Τραμπ για την Ευρώπη.

Το 59 έως 74% πιστεύει ότι η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, το 52 έως 63% θεωρεί ότι επιτρέπει υπερβολική μετανάστευση και το 45 έως 62% πιστεύει ότι είναι υπερβολικά διστακτική στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο, διαφωνούν έντονα με τον επαναλαμβανόμενο ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι υπερβολικά περιοριστικές όσον αφορά την ελευθερία του λόγου (18-31%), ενώ ακόμη λιγότεροι συμμερίζονται την άποψη του Τραμπ ότι η ΕΕ έχει συμπεριφερθεί άδικα στις εμπορικές της συναλλαγές με τις ΗΠΑ (10-17%).

Το 41 έως 55% είναι υπέρ της ευρωπαϊκής αυτονομίας αντί της διατλαντικής συμμαχίας.

Πηγές: Guardian / YouGov

Τι θα αποδέχονταν οι Δυτικοευρωπαίοι για να διατηρηθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Όπως γράφει ο Guardian, οι ερωτηθέντες στη Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία – αλλά όχι στην Ισπανία ή την Ιταλία – θα ήταν επίσης πρόθυμοι να αυξήσουν τις δαπάνες για την εθνική άμυνα προκειμένου να διατηρήσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, ενώ οι Δανοί και οι Βρετανοί είναι περισσότερο πρόθυμοι να αυξήσουν σημαντικά τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι είναι γενικά απρόθυμοι να χαλαρώσουν τους περιορισμούς σχετικά με τη ρητορική μίσους, να υιοθετήσουν μια διεθνή εμπορική πολιτική που έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ, να αποδεχθούν εμπορικές συμφωνίες που είναι πιο ευνοϊκές για τις ΗΠΑ παρά για την Ευρώπη, να καλύψουν το κόστος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη ή να διαλύσουν την ΕΕ.

Πηγές: Guardian / YouGov

Ο Guardian σημειώνει ότι η δημοσκόπηση δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι (από 39% στη Γερμανία έως 57% στη Δανία) εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα «επιστρέψει στο φυσιολογικό» μόλις ο Τραμπ αποχωρήσει από το προσκήνιο.

Σε περίπτωση διάρρηξης των διατλαντικών σχέσεων, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (εκτός από εκείνους στην Ιταλία) τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, γράφει ο Guardian.

Οι απόψεις τους ήταν πιο διχασμένες όσον αφορά την ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ λίγοι (20-31 %) επιθυμούσαν η Ευρώπη να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Εάν οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ επιδεινωθούν, το 46 έως 63% συμφωνεί με την προοπτική βαθύτερης πολιτικής ενοποίησης στην Ευρώπη.

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
