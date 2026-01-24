newspaper
Γροιλανδία κατά Τραμπ: Μην αγγίζετε τα ορυκτά μας
Διεθνής Οικονομία 24 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία κατά Τραμπ: Μην αγγίζετε τα ορυκτά μας

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αφορά τα ορυκτά της Γροιλανδίας, δηλώνει αρμόδια υπουργός

Spotlight

Η υπουργός Ορυκτού Πλούτου της Γροιλανδίας απέρριψε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μοιράσουν τους ορυκτούς πόρους του νησιού της, δηλώνοντας ότι καμία εξωτερική δύναμη δεν πρέπει να αποφασίζει για το μέλλον του τεράστιου φυσικού πλούτου της Αρκτικής.

«Όλα είναι στο τραπέζι εκτός από την κυριαρχία μας», δήλωσε η υπουργός Ορυκτών Πόρων Naaja Nathanielsen σε συνέντευξή της στο POLITICO, δύο ημέρες μετά τις κλειστές συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, περιλάμβαναν μια συμφωνία για τους πόρους του νησιού.

Η Nathanielsen αμφισβήτησε το δικαίωμά τους να το πράξουν αυτό, λέγοντας ότι η χώρα της «δεν θα δεχτεί να αποφασιστεί εκτός Γροιλανδίας η μελλοντική ανάπτυξη του ορυκτού τομέα της».

Η απειλή για δασμούς με πρόφαση τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ ξεκίνησε την εβδομάδα απειλώντας να επιβάλει τεράστιους δασμούς στις χώρες της ΕΕ αν δεν παραδώσουν τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, στις ΗΠΑ, αλλά υποχώρησε την Τετάρτη αφού δήλωσε ότι είχε καταλήξει σε «πλαίσιο για μελλοντική συμφωνία» με τον Ρούττε.

Ωστόσο, αν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την παραχώρηση του ελέγχου των ορυκτών της Γροιλανδίας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από την ίδια τη Γροιλανδία, η απάντηση της Νουκ θα είναι «όχι», δήλωσε η υπουργός.

Το νησί της Αρκτικής διαθέτει επαρκείς ποσότητες ορισμένων σπάνιων γαιών για να καλύψει το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ζήτησης, καθώς και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού και μετάλλων καθαρής ενέργειας — αλλά δεν έχει εξάγει σχεδόν κανένα από αυτά.

Ασαφείς οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του πλαισίου παραμένουν ασαφείς, ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη στο POLITICO ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επιτροπή εποπτείας για την επίβλεψη των ορυκτών πόρων του νησιού.

Η Nathanielsen απέρριψε αυτή την πιθανότητα. «Αυτό θα ισοδυναμούσε με παραίτηση από την κυριαρχία μας, δηλαδή από τη δικαιοδοσία μας, για το τι συμβαίνει με τους ορυκτούς πόρους μας», είπε, προτείνοντας την πιθανότητα επίλυσης του ζητήματος των πόρων της Γροιλανδίας μέσω πολυμερών συνομιλιών.

«Δεν λέω ότι δεν υπάρχει συμφωνία», είπε η πολιτικός της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει καμία αντίρρηση για την ενίσχυση της ικανότητας [του ΝΑΤΟ] στη Γροιλανδία ή για οποιουδήποτε είδους επιτήρηση» και είναι επίσης ανοιχτή στην ανάπτυξη μιας συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της εξόρυξης με τις ΗΠΑ το 2019.

«Αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε ορυκτά με κυριαρχία», είπε.

Μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Jens Frederik Nielsen στο Nuuk την Παρασκευή για να συζητήσουν την πιθανή συμφωνία με τον Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen δήλωσε ότι, ενώ η κατάσταση παραμένει σοβαρή, «έχουμε μια πορεία που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε με τους Αμερικανούς».

Η Frederiksen συναντήθηκε με τον Ρούττε στις Βρυξέλλες νωρίτερα την Παρασκευή για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες των συνομιλιών του επικεφαλής του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ.

Σύμμαχοι, όχι φίλοι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιέλθει σε πανικό για να δημιουργήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών σχεδόν από το μηδέν, καθώς οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για υλικά ζωτικής σημασίας για την καθαρή ενέργεια, την τεχνολογία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό γίνονται όλο και πιο αβέβαιες εν μέσω της διάσπασης των παγκόσμιων συμμαχιών. Η Γροιλανδία θεωρείται ως μια πιθανή λύση και η ΕΕ υπέγραψε στρατηγική συνεργασία μαζί της για τα ορυκτά το 2023.

Η Nathanielsen πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει μεγαλύτερη «ταχύτητα» στην οικοδόμηση αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών, λόγω της σειράς εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει ο Τραμπ με δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο και της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας. Η ΕΕ «έχει κινηθεί λίγο πιο αργά σε αυτό το θέμα, επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο», δήλωσε ο υπουργός.
Τώρα, η Γροιλανδία εξετάζει προσεκτικά τα επίπεδα κινδύνου που παρουσιάζουν οι ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ φάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο νησί.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουμε κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε η Nathanielsen. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές ότι «οι ΗΠΑ είναι σύμμαχος, αλλά όχι απαραίτητα φίλος αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.


