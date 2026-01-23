Πίσω, στην απόφασή του να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι είχε συμφωνήσει «στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Τέσσερις ημέρες αφότου δεσμεύτηκε να επιβάλει υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά συμμάχων των ΗΠΑ λόγω της υποστήριξής τους για τη διατήρηση του καθεστώτος της Γροιλανδίας ως αυτόνομου δανικού εδάφους, ο πρόεδρος υποχώρησε.

Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν δασμούς 10% στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία από την 1η Φεβρουαρίου, έγραψε άλλωστε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχε επίσης απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Η απειλή είχε προκαλέσει εκτεταμένη ανησυχία· κριτική από ανώτερους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι «δεν θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να εκβιαστούν».

Την ίδια ώρα Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ αλλά και Ρεπουμπλικάνοι επικρίνουν τις αποφάσεις του για την Γροιλανδία.

Καθοριστική η συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

Παρά τις δημόσιες απειλές του για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως και της στρατιωτικής βίας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Νταβός την Τετάρτη, με στόχο να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερο έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού και της ευρύτερης περιοχής της Αρκτικής, δήλωσαν στο NBC News ένας αξιωματούχος του Κογκρέσου και δύο πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απέστειλε ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στο Νταβός πριν από το ταξίδι του για να θέσουν τις βάσεις για μια συμφωνία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ αναστάτωσε τους μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ και η απειλή του να επιβάλει δασμούς σε χώρες που στέκονται εμπόδιο στο δρόμο του για τη Γροιλανδία κλιμάκωσε τη σύγκρουση σε μια διατλαντική κρίση.

Απέσυρε την απειλή αυτή μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την Τετάρτη, λέγοντας σε ανάρτηση στο Truth Social ότι δεν θα προχωρήσει με τους δασμούς και ανακοινώνοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ πήγε στη συνάντηση με την προσδοκία ότι θα ανακοινώσει ένα ευρύ πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, δήλωσαν ο αξιωματούχος του Κογκρέσου και ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ έχει αναφέρει την πιθανή προσθήκη αμερικανικών στρατευμάτων και περισσότερων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη του συστήματος πυραυλικής άμυνας Golden Dome, δήλωσαν οι δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, μια θέση που είχε μεταφέρει κατ’ ιδίαν στους στενούς συμβούλους του και στους συμμάχους εκ των προτέρων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Κογκρέσου, τους δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη.

«Το ιδιωτικό μήνυμα προς τους συμμάχους ήταν ότι αυτή δεν θα ήταν η Βενεζουέλα», δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική θα έστελνε ένα ισχυρότερο μήνυμα στην Κίνα και τη Ρωσία και θα υποστήριζε το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome, δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ποιος έπεισε τον Τραμπ να κάνει πίσω στις απειλές

Μερικοί από τους στενούς συμβούλους του προέδρου προσπάθησαν να τον πείσουν τις τελευταίες ημέρες να μην δεχτεί την ιδέα της χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, δήλωσαν ένας νυν Αμερικανός αξιωματούχος, ο αξιωματούχος του Κογκρέσου και οι δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, παρουσίασε τις πιθανές επιλογές για τον Τραμπ και τις επιπτώσεις της χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, και ο πρόεδρος αποφάσισε να μην το κάνει, δήλωσαν ο νυν Αμερικανός αξιωματούχος και αξιωματούχος του Κογκρέσου.

Ένας εκπρόσωπος του Κοινού Επιτελείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες τυχόν ιδιωτικών συζητήσεων. «Η δουλειά του Προέδρου είναι να παρέχει στρατιωτικές συμβουλές και μια σειρά από επιλογές στον πρόεδρο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Οι σύμμαχοι της Αμερικής στο ΝΑΤΟ προσπάθησαν επίσης να πείσουν τον Τραμπ ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας, ιδίως μέσω στρατιωτικής βίας, θα έβλαπτε εν μέρει τις ΗΠΑ, διαλύοντας μακροχρόνιες συμμαχίες.

«Δεν θα χρειαστεί να πληρώσω τίποτα. Θα έχουμε πλήρη πρόσβαση στη Γροιλανδία»

Η Δανία χαιρέτισε την είδηση ​​της συμφωνίας-πλαισίου, αλλά την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της χώρας επέμεινε ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την κυριαρχία της. Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ τόνισε επίσης ότι ο Ρούτε δεν πρότεινε κανέναν συμβιβασμό στην κυριαρχία κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός την Τετάρτη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι επιδιώκει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «όλα όσα θέλουν χωρίς κόστος».

Σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ένα κομμάτι» του συστήματος Golden Dome θα βρίσκεται στη Γροιλανδία. «Πραγματικά, τώρα γίνεται διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», είπε.

«Δεν θα χρειαστεί να πληρώσω τίποτα. Θα έχουμε πλήρη πρόσβαση στη Γροιλανδία. Θα έχουμε όση στρατιωτική πρόσβαση θέλουμε», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια Μαρία Μπαρτιρόμο. «Θα μπορούμε να εφαρμόσουμε ό,τι χρειαζόμαστε στη Γροιλανδία επειδή το θέλουμε. Μιλάμε για εθνική ασφάλεια και διεθνή ασφάλεια».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Εάν αυτή η συμφωνία εγκριθεί, και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε σχέση με τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα. Ο Πρόεδρος Τραμπ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ο αρχηγός της συμφωνίας. Καθώς οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιευτούν αναλόγως».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τον Ρούτε ότι βλέπει μια λογική τιμή για τη Γροιλανδία, αλλά δεν είπε ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το ποσό.

«Οι επιλογές των Ευρωπαίων χωρίς να πουλήσουν την Γροιλανδία»

Στην ομιλία του Τραμπ στο Νταβός, έθεσε μια επιλογή για τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας στο πλήθος ότι «θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του κόσμου και δεν θα το δώσουν».

«Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας εκτιμήσουμε», είπε ο Τραμπ. «Ή, πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

Ο Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αναζητούν επιλογές που «θα έκαναν τον Τραμπ ευτυχισμένο χωρίς να πουλήσουν τη Γροιλανδία».

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Νταβός θα προσέφερε την ευκαιρία για άμεσες συνομιλίες με τον Τραμπ σχετικά με μια μελλοντική πορεία. «Όλοι αναζητούν μια προσωρινή λύση, αλλά νομίζω ότι μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι θα μπορούσε να είναι αυτή», είπε ο διπλωμάτης.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία Τραμπ για τη Γροιλανδία

Το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης στις ΗΠΑ στα ορυκτά της Γροιλανδίας. Μία από τις προτάσεις του πλαισίου είναι να περιοριστούν οι χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ από την απόκτηση των δικαιωμάτων εξόρυξης των σπάνιων γαιών της Γροιλανδίας κάτω από το στρώμα πάγου, ανέφεραν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, τα ορυκτά είναι πλούσια κοντά στις παράκτιες περιοχές του νησιού. Οι ΗΠΑ δεν θα χρειάζεται να ζητούν άδειες για τη χρήση σιδηρομεταλλεύματος, διαμαντιών, χαλκού, ψευδαργύρου, νικελίου, χρυσού, βολφραμίου και γραφίτη στο στρώμα πάγου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει για την ανάπτυξη μιας αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών ως μέσο για τη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από την Κίνα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «για εθνική ασφάλεια, όχι για ορυκτά».

Το πλαίσιο της συμφωνίας επικαιροποιεί επίσης τη συμφωνία του 1951 μεταξύ των ΗΠΑ και της Γροιλανδίας. Έδωσε στις ΗΠΑ «το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης μεταξύ των αμυντικών περιοχών μέσω της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, από ξηράς, αέρα και θάλασσας». Επέτρεψε επίσης σε αμερικανικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί και να προσγειώνονται σε οποιοδήποτε μέρος της Γροιλανδίας. Αλλαγές έγιναν στη συμφωνία το 2004.