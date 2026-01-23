Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Η Ευρωπαϊκή Ενωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς όπως είχε απειλήσει και εξέφρασε τη θέλησή της θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Yves Herman).
«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο
«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο κ. Κόστα έπειτα από σύνοδο των 27 αφιερωμένη στη διατλαντική σχέση.
«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού», είπε ακόμα. «Εχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», επέμεινε.
«Σοβαρές αμφιβολίες»
Ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο αμερικανός πρόεδρος, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
«Εχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόστα.
Ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν σε αυτό το όργανο υπό τον προσωπικό έλεγχο του κ. Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς το Ιράν
- Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
- Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας
- Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά εκτέλεσαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα
- Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Με έρανο η αγορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις