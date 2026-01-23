newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 04:30

Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
«Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να διέπονται από φιλία και σεβασμό», σημείωσε στην αρχική του τοποθέτηση ο Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες για τις διατλαντικές σχέσεις, επιμένοντας στη σχέση που έχουν οικοδομήσει οι δυο πλευρές και έχει διαμορφωθεί, όπως σημείωσε, ιστορικά (στη φωτογραφία του Reuters/Yves Herman, επάνω, από τη συνέντευξη Τύπου, μετά το πέρας της συνόδου κορυφής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα).

Αναφερόμενος στις αποφάσεις κατά την άτυπη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Κόστα τόνισε ότι «η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ».

«Βρισκόμαστε σαφώς σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήμασταν πριν 24 ώρες» με τις ΗΠΑ

Για τον ρόλο της ΕΕ στην περιοχή, επισήμανε πως θα είναι «πιο ισχυρός», και όπως είπε, μόνο το Βασίλειο της Δανίας και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τα θέματα που τους αφορούν, με την Ευρώπη να έχει ως πυξίδα τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Ο κ. Κόστα χαρακτήρισε «θετική» την ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρώπη, καθώς κάτι τέτοιο «θα ήταν ασύμβατο με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ».

Για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι «ο στόχος παραμένει η αποτελεσματική σταθεροποίηση των (διμερών) εμπορικών σχέσεων».

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να προστατεύει τον εαυτό της, τα κράτη μέλη της, τους πολίτες της και τις επιχειρήσεις της από οποιαδήποτε μορφή καταναγκασμού. Διαθέτει τη δύναμη και τα εργαλεία για να το πράξει και θα το πράξει εάν και όποτε είναι αναγκαίο».

«Αντλήσαμε διδάγματα»

«Βρισκόμαστε σαφώς σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήμασταν πριν 24 ώρες», δήλωσε από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας πως «αντλήσαμε διδάγματα από τη συλλογική μας στρατηγική».

Οπως επισήμανε, «υπήρξε αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία» και «σταθήκαμε επίσης ακλόνητοι δίπλα στα έξι κράτη μέλη που απειλούνταν με δασμούς».

Αναφερόμενη στον «ενεργό ρόλο στην εμπλοκή με τις ΗΠΑ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως «το κάναμε σε διάφορα επίπεδα», με «αυστηρότητα, αλλά χωρίς κλιμάκωση» και «ήμασταν καλά προετοιμασμένοι με αντιμέτρα εμπορίου και εργαλεία», επισημαίνοντας πως ακολουθήθηκαν τέσσερις βασικοί πυλώνες: «αυστηρότητα, επαφή, ετοιμότητα και ενότητα».

Η ίδια δήλωσε πως «για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, έχουμε ήδη προτείνει να διπλασιαστεί η οικονομική υποστήριξη προς τη Γροιλανδία», και το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί πρόταση για ουσιαστικό πακέτο επενδύσεων και «πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αύξηση των αμυντικών δαπανών μας για εξοπλισμούς κατάλληλους για την Αρκτική, όπως για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό παγοθραυστικό.

Ενίσχυσης της «άμυνας»

»Και πρέπει να ενισχύσουμε τις συμφωνίες ασφάλειας και άμυνας με τους εταίρους στην περιοχή, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Ισλανδία και άλλοι. Αυτό έχει γίνει γεωπολιτική ανάγκη για τη Γροιλανδία».

Αναφερόμενη στην ασφάλεια της Αρκτικής, τόνισε ότι «είναι κρίσιμο θέμα και το πλαίσιο στο οποίο είναι καλύτερο να το χειριστούμε είναι σίγουρα το ΝΑΤΟ. Αυτήν τη στιγμή, οι συζητήσεις γίνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Φυσικά, η Αρκτική και η ασφάλεια της Αρκτικής είναι επίσης υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι δυο πρόεδροι ρωτήθηκαν για την αντίδραση της ΕΕ στις απειλές της Ουάσιγκτον και στην επιλογή της «μη κλιμάκωσης» στις απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε πολύ ειλικρινείς με τους φίλους και τους συμμάχους», δήλωσε ο κ. Κόστα, προσθέτοντας πως «μεταξύ φίλων, συμμάχων και εταίρων, πρέπει να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με φιλία και σεβασμό. Αυτό κάνουμε με τις ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στις αρχές μας».

«Καταφέραμε να αντισταθούμε παραμένοντας αποφασισμένοι αλλά χωρίς κλιμάκωση και, το πιο σημαντικό, με μεγάλη ενότητα», τόνισε από την πλευρά της η κ. Φον ντερ Λάιεν.

Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα που επικεντρώνεται στην άμυνα, τον ανταγωνισμό και τη στρατηγικά πιο αυτόνομη Ευρώπη, θέματα που θα συζητήσουν οι ηγέτες στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, τη 12η Φεβρουαρίου, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς σε νέο γεωοικονομικό πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
