newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 19:25

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε σήμερα ότι «δεν γνωρίζει» τι προβλέπει το «πλαίσιο συμφωνίας» στο οποίο αναφέρθηκε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», λένε οι Γροιλανδοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία».

Το BBC, σε ανάλυσή του, επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει τι γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα.

Τι έχει ειπωθεί για το «πλαίσιο συμφωνίας»

Ο Τραμπ έκανε τη σχετική ανακοίνωση με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για την επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ρούτε, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν συζήτησε το βασικό ζήτημα της δανικής κυριαρχίας επί της Γροιλανδίας κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς»

Η Δανία θεωρεί ότι το ζήτημα απέχει πολύ από το να επιλυθεί και ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί από κοινού μεταξύ της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι οι Δανοί μπορούν να διαπραγματευτούν «όλα τα πολιτικά ζητήματα: ασφάλεια, επενδύσεις, οικονομία».

«Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας. Έχω ενημερωθεί ότι αυτό δεν είναι το θέμα επίσης», σημείωσε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Μία από τις δύο βουλευτές της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο, η Άαγια Τσένμιτζ, δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται οτιδήποτε χωρίς εμάς, τη Γροιλανδία. Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς».

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε: «Τα τελευταία λίγα 24ωρα συνεργαζόμαστε στενά με τους συμμάχους μας και άλλους».

Τα σενάρια που υπάρχουν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που δεν θέλησαν να ονοματιστούν, ανέφερε ότι μία από τις ιδέες που συζητήθηκαν ήταν η Δανία να παραχωρήσει την κυριαρχία της σε μικρές περιοχές της Γροιλανδίας, όπου οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν στρατιωτικές βάσεις.

Όπως σχολιάζει το BBC, η ρύθμιση αυτή θα είναι παρόμοια με το καθεστώς των δύο στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, οι οποίες ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη το 1960.

Η συνθήκη αυτή έχει τροποποιηθεί έκτοτε, αλλά οι βάσεις ουσιαστικά θεωρούνται βρετανικό έδαφος.

Ωστόσο, τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει την παραχώρηση της κυριαρχίας τους.

Διαδήλωση στη Γροιλανδία, έξω από το αμερικάνικο προξενείο.

Υποστηρίζοντας την κατάληψη της Γροιλανδίας, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην απειλή των κινεζικών και ρωσικών πλοίων γύρω από το νησί, παρόλο που η Δανία δηλώνει ότι «σήμερα» δεν υπάρχει καμία απειλή.

Σχετικά με αυτό το θέμα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ προσπάθησαν να διαβεβαιώσουν τις ΗΠΑ ότι θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ενώ ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι το πλαίσιο συμφωνίας θα απαιτεί και αυτή τη συμβολή.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό αρκετά γρήγορα. Σίγουρα θα ήθελα να γίνει μέσα στο 2026, ελπίζω μάλιστα στις αρχές του 2026», σημείωσε.

Μία από τις ιδέες που προωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δημιουργία μιας «Αρκτικής Φρουράς», όπως δήλωσε σήμερα Πέμπτη η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, η οποία είναι «πολύ παρόμοια με την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει το ΝΑΤΟ για τη Βαλτική Φρουρά» – μια αποστολή για την ενίσχυση της επιτήρησης των πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα μετά την κοπή κρίσιμων υποβρύχιων καλωδίων.

Μπορεί μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την κατοχή του νησιού να γίνει αποδεκτή από τον Τραμπ;

Οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με μια συμφωνία του 1951 με τη Δανία, οι ΗΠΑ μπορούν να μεταφέρουν όσες στρατιωτικές δυνάμεις επιθυμούν στη Γροιλανδία.

Ήδη έχουν περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα σταθμευμένους στη βάση Πιτούφικ, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας ενδέχεται να επικεντρωθούν στην επαναδιαπραγμάτευση της εν λόγω συνθήκης.

Ακόμη κι αν ξεπεραστεί το σημαντικό πολιτικό εμπόδιο της μεταβίβασης κυριαρχίας, υπάρχει ένα εμπόδιο στο γεγονός ότι όλη η γη στη Γροιλανδία είναι δημόσια και δεν μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, αλλά αυτές δεν αποτελούν κυρίαρχο έδαφος.

Μια τέτοια βάση ανήκει ονομαστικά στην Κούβα – η ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο.

Ενώ η κυριαρχία επί της περιοχής παραμένει κουβανική, οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο από το 1903 – μια συνθήκη που μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση των δύο κυβερνήσεων.

Ωστόσο, τελικά, κάτι τέτοιο είναι μια συμφωνία μίσθωσης και ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι μια τέτοια συμφωνία για τη Γροιλανδία δεν είναι αρκετή.

«Οι χώρες πρέπει να έχουν ιδιοκτησία και να υπερασπίζονται την ιδιοκτησία τους, δεν υπερασπίζονται τις μισθώσεις. Και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», δήλωσε πριν από δύο εβδομάδες.

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ.

Μια μικρή ανακούφιση

Προκειμένου να αποκτήσει το νησί, ο Τραμπ απείλησε να χρησιμοποιήσει βία – μέχρι που έκανε στροφή 180 μοιρών στο Νταβός, όπου απέσυρε την απειλή του, προς ανακούφιση των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, όπως σχολιάζει το BBC.

Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949 με βάση την αρχή ότι μια επίθεση εναντίον ενός συμμάχου αποτελεί επίθεση εναντίον όλων, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Αυτές οι επιθέσεις θεωρούνταν ότι θα προέρχονταν από το εξωτερικό και η Δανία είχε καταστήσει σαφές ότι μια στρατιωτική επίθεση θα σήμαινε το τέλος της διατλαντικής συμμαχίας, στην οποία οι ΗΠΑ είναι ο κύριος εταίρος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει επικριθεί για τους συνεχείς επαίνους στον πρόεδρο Τραμπ, αποκαλώντας τον ακόμη και «μπαμπάκα» («daddy») σε μια περίπτωση.

«Μπορείτε πάντα να πιστεύετε τον Ντόναλντ Τραμπ. Γι’ αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε», δήλωσε ο Ρούτε σήμερα Πέμπτη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι ήταν σε συνεχή επαφή με τον Ρούτε πριν και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια ήταν η συμβολή της Δανίας, αν υπήρξε, στην τελευταία υπαναχώρηση του Τραμπ, καταλήγει το BBC.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Σύνταξη
Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα
Κόσμος 22.01.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν - Αύριο το ραντεβού αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Πούτιν

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Κοινωνικοποίηση εκτός ίντερνετ: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων
Πέρα από την οθόνη 22.01.26

Πραγματικά vs εικονικά κοινωνικά δίκτυα: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων

Παρά τη διευρυμένη χρήση του ίντερνετ και των ψηφιακών μέσων, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή σε πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πιο ουσιαστικές εμπειρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Μπάσκετ 22.01.26

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο