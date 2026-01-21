Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν θα επιβάλει δασμούς σχετικά με τη Γροιλανδία μετά από μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι αποσύρει την απειλή για δασμούς. Υποστηρίζει ότι στη συνάντηση με τον Ρούτε «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται επίσης ότι η «λύση», αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», λέει.

Και προσθέτει ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις για τον Χρυσό Θόλο. Και σημειώνει ότι η Γροιλανδία θα είναι απαραίτητη για το σύστημα.

Όρισε διαπραγματευτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις.

«Θα μπορούσε να πληρώσει»

Μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πλέον θα μπορούσε να φανταστεί να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό για τη Γροιλανδία τώρα που έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτησή της.

«Το βλέπω αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο τίμημα που θα πλήρωνε για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.

«Αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο τίμημα, και αυτό είναι το τίμημα, του κόστους της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, εννοώ της διεθνούς ασφάλειας», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι πραγματικά το τίμημα. Αυτό είναι το μεγάλο τίμημα».

Η Δανία έχει καταστήσει σαφές ότι το έδαφός της δεν πωλείται. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Θα είναι ασφαλέστερο, θα είναι ισχυρότερο, θα είναι καλύτερο για την Ευρώπη και θα είναι καλύτερο για εμάς, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί», είπε.

Και όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα έθνη που αντιτίθενται στα σχέδιά του, απάντησε: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας».