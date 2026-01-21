newspaper
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 20:21

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Η τοπική κυβέρνηση στη Γροιλανδία εξέδωσε φυλλάδιο με κατευθυντήριες γραμμές προς τους κατοίκους, για ενδεχόμενη «κρίση». Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το νησί της Αρκτικής πρέπει να περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ «για λόγους ασφαλείας», η κυβέρνησή της καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να θέσει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχό του, ωστόσο η ανησυχία στη Δανία και το νησί παραμένει.

Την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νούουκ, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, προειδοποίησε τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική εισβολή. Και ενώ είπε ότι η σύγκρουση παραμένει απίθανη, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνεπώς, οι κάτοικοι και οι αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, η Δανία ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία.

Ritzau Scanpix/ Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί. Σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ, είπε: «Αυτό που είναι σαφές μετά από αυτή την ομιλία είναι ότι η φιλοδοξία του προέδρου [να κατέχει τη Γροιλανδία] παραμένει άθικτη. Είναι, μεμονωμένα, θετικό ότι λέγεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική δύναμη, αλλά αυτό δεν εξαφανίζει το πρόβλημα. Η πρόκληση εξακολουθεί να υπάρχει».

«Πολιτική ασφάλειας»

Το φυλλάδιο με τις οδηγίες που διανέμεται στους κατοίκους στη Γροιλανδία, είναι «πολιτική ασφαλείας», σύμφωνα με τον υπουργό Αυτάρκειας Πίτερ Μποργκ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ο Πίτερ Μποργκ εξήγησε ότι «δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε».

Η σύνταξή του φυλλαδίου, που έχει τίτλο «Προετοιμασμένοι για Κρίσεις – Να είστε Αυτάρκεις για Πέντε Ημέρες», ξεκίνησαν το 2025, «εν μέσω διακοπών ρεύματος ποικίλης διάρκειας».

Τι προτείνει

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας μέσω του φυλλαδίου προετοιμάζει τους κατοίκους για «ποικίλες κρίσεις».

Οι οδηγίες συνιστούν την αποθήκευση τροφίμων για πέντε ημέρες, τριών λίτρων νερού ανά άτομο την ημέρα αλλά και χαρτιού υγείας. Επίσης, καλεί τους κατοίκους να έχουν ραδιόφωνο με μπαταρία, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και αλιευτικό εξοπλισμό.

Αυτές οι τελευταίες προμήθειες σχετίζονται με το κλίμα και την παράδοση της Γροιλανδίας. Ο πληθυσμός είναι 57.000 άνθρωποι. Σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ και έχουν μακρά παράδοση στο κυνήγι και το ψάρεμα ως κύριο μέσο διαβίωσης.

Στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία / REUTERS/Yves Herman/File Photo

Τραμπ: «Είναι δικό μας έδαφος»

Νωρίτερα, από το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στα σχέδια για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία είναι «μέρος της Βόρειας Αμερικής», δήλωσε, ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται μέρος των συμφερόντων ασφαλείας των ΗΠΑ. Και απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτησή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι κάτι τέτοιο «δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ» αλλά θα ενίσχυε τη συμμαχία. Και πως η ανάληψη «ευθύνης» του αρκτικού νησιού ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υπερασπιστούν σωστά το νησί.

Ωστόσο, δεν απέφυγε τις απειλές, κυρίως προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία, είπε, «έχει μια επιλογή» σχετικά με την παράδοση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: «Μπορείτε να πείτε ναι και θα είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα θυμόμαστε».


Και σε άλλο σημείο, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να πάρουν τη Γροιλανδία, είπε ότι, αν το κάνουν, ο στρατός τους θα είναι «ασταμάτητος».

Οι ΗΠΑ «δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα και δεν πήραμε ποτέ τίποτα», από το ΝΑΤΟ, είπε. «Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία», πρόσθεσε.

«Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό».

«Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», κατάληξε.

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
Ανατροπή 21.01.26

Απογοήτευση στην Κομισιόν για το «πάγωμα» της Mercosur - Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο - Η επόμενη μέρα

«Ήττα» για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί. Βαθιά διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» – «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη
Επιμένει 21.01.26 Upd: 17:00

Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» - «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη

«H Ευρώπη κινείται στη λάθος κατεύθυνση», είπε ο Τραμπ στο Νταβός - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
