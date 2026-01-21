Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Η τοπική κυβέρνηση στη Γροιλανδία εξέδωσε φυλλάδιο με κατευθυντήριες γραμμές προς τους κατοίκους, για ενδεχόμενη «κρίση». Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το νησί της Αρκτικής πρέπει να περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ «για λόγους ασφαλείας», η κυβέρνησή της καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να θέσει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχό του, ωστόσο η ανησυχία στη Δανία και το νησί παραμένει.

Την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νούουκ, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, προειδοποίησε τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική εισβολή. Και ενώ είπε ότι η σύγκρουση παραμένει απίθανη, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνεπώς, οι κάτοικοι και οι αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, η Δανία ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί. Σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ, είπε: «Αυτό που είναι σαφές μετά από αυτή την ομιλία είναι ότι η φιλοδοξία του προέδρου [να κατέχει τη Γροιλανδία] παραμένει άθικτη. Είναι, μεμονωμένα, θετικό ότι λέγεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική δύναμη, αλλά αυτό δεν εξαφανίζει το πρόβλημα. Η πρόκληση εξακολουθεί να υπάρχει».

«Πολιτική ασφάλειας»

Το φυλλάδιο με τις οδηγίες που διανέμεται στους κατοίκους στη Γροιλανδία, είναι «πολιτική ασφαλείας», σύμφωνα με τον υπουργό Αυτάρκειας Πίτερ Μποργκ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ο Πίτερ Μποργκ εξήγησε ότι «δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε».

Η σύνταξή του φυλλαδίου, που έχει τίτλο «Προετοιμασμένοι για Κρίσεις – Να είστε Αυτάρκεις για Πέντε Ημέρες», ξεκίνησαν το 2025, «εν μέσω διακοπών ρεύματος ποικίλης διάρκειας».

Τι προτείνει

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας μέσω του φυλλαδίου προετοιμάζει τους κατοίκους για «ποικίλες κρίσεις».

Οι οδηγίες συνιστούν την αποθήκευση τροφίμων για πέντε ημέρες, τριών λίτρων νερού ανά άτομο την ημέρα αλλά και χαρτιού υγείας. Επίσης, καλεί τους κατοίκους να έχουν ραδιόφωνο με μπαταρία, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και αλιευτικό εξοπλισμό.

Αυτές οι τελευταίες προμήθειες σχετίζονται με το κλίμα και την παράδοση της Γροιλανδίας. Ο πληθυσμός είναι 57.000 άνθρωποι. Σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ και έχουν μακρά παράδοση στο κυνήγι και το ψάρεμα ως κύριο μέσο διαβίωσης.

Τραμπ: «Είναι δικό μας έδαφος»

Νωρίτερα, από το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στα σχέδια για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία είναι «μέρος της Βόρειας Αμερικής», δήλωσε, ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται μέρος των συμφερόντων ασφαλείας των ΗΠΑ. Και απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτησή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι κάτι τέτοιο «δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ» αλλά θα ενίσχυε τη συμμαχία. Και πως η ανάληψη «ευθύνης» του αρκτικού νησιού ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υπερασπιστούν σωστά το νησί.

Ωστόσο, δεν απέφυγε τις απειλές, κυρίως προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία, είπε, «έχει μια επιλογή» σχετικά με την παράδοση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: «Μπορείτε να πείτε ναι και θα είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα θυμόμαστε».

🚨Trump on Greenland: «We want a piece of ice for world protection, and they won’t give it. We’ve never asked for anything else…They have a choice: you can say yes, and we’ll be very appreciative, or you can say no, and we will remember.» pic.twitter.com/PTTzqQ1b3i — Daily Wire (@realDailyWire) January 21, 2026



Και σε άλλο σημείο, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να πάρουν τη Γροιλανδία, είπε ότι, αν το κάνουν, ο στρατός τους θα είναι «ασταμάτητος».

Οι ΗΠΑ «δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα και δεν πήραμε ποτέ τίποτα», από το ΝΑΤΟ, είπε. «Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία», πρόσθεσε.

«Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό».

«Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», κατάληξε.