Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο απειλών τόσο εναντίον του αυτόνομου νησιού της Αρκτικής όσο και εναντίον των ευρωπαϊκών κρατών που δεν συμφωνούν με τα σχέδιά του, επαναφέροντας τον εκβιασμό των δασμών λίγους μήνες μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά την ομιλία Τραμπ και αφού προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τον αμερικανό πρόεδρο.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει και το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου που προορίζεται να διοικήσει τη Γάζα αλλά πιθανό οι ΗΠΑ θέλουν να το προωθήσουν ως μόνιμη εναλλακτική δομή στον ΟΗΕ.

Το κλίμα είναι τεταμένο στο Νταβός, με το ζήτημα της Ουκρανίας να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις