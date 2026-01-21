newspaper
live
Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 14:24

Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο απειλών τόσο εναντίον του αυτόνομου νησιού της Αρκτικής όσο και εναντίον των ευρωπαϊκών κρατών που δεν συμφωνούν με τα σχέδιά του, επαναφέροντας τον εκβιασμό των δασμών λίγους μήνες μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά την ομιλία Τραμπ και αφού προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τον αμερικανό πρόεδρο.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει και το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου που προορίζεται να διοικήσει τη Γάζα αλλά πιθανό οι ΗΠΑ θέλουν να το προωθήσουν ως μόνιμη εναλλακτική δομή στον ΟΗΕ.

Το κλίμα είναι τεταμένο στο Νταβός, με το ζήτημα της Ουκρανίας να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Δείτε live

YouTube thumbnail

Όλες οι εξελίξεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
«Συντονισμός με ΗΠΑ» 21.01.26

«Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ

Βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής χαρακτηρίζει το Ιράν ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:20

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
