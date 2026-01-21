Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς
Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in
- Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Διπλός ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο απειλών τόσο εναντίον του αυτόνομου νησιού της Αρκτικής όσο και εναντίον των ευρωπαϊκών κρατών που δεν συμφωνούν με τα σχέδιά του, επαναφέροντας τον εκβιασμό των δασμών λίγους μήνες μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά την ομιλία Τραμπ και αφού προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τον αμερικανό πρόεδρο.
Προβληματισμό έχει προκαλέσει και το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου που προορίζεται να διοικήσει τη Γάζα αλλά πιθανό οι ΗΠΑ θέλουν να το προωθήσουν ως μόνιμη εναλλακτική δομή στον ΟΗΕ.
Το κλίμα είναι τεταμένο στο Νταβός, με το ζήτημα της Ουκρανίας να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.
