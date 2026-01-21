Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η πτήση του Κ. Μητσοτάκη στη Ζυρίχη – Δεν πάει σήμερα στο Νταβός

Καθηλωμένο στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας παράμεινε το αεροπλάνο που θα μετέφερε τον πρωθυπουργό απόψε στη Ζυρίχη και από εκεί στη Σύνοδο Κορυφής στο Νταβός.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πραγματοποιεί κάθε χρόνο μια συνάντηση από την ίδρυσή του το 1971

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αναχωρήσει απόψε για τη Ζυρίχη. Ενδεχομένως να ταξιδέψει νωρίς αύριο το πρωί για μέρος του προγράμματος στο Νταβός.

Τα βλέμματα στον Τραμπ

Στο θέρετρο της Ελβετίας θα βρεθεί η παγκόσμια πολιτική και οικονομική ελίτ, και φυσικά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα μομέντουμ κατά το οποίο κινήσεις και πρωτοβουλίες του έχουν θέσει την Ε.Ε. σε αυξημένο «συναγερμό».

Στο περιθώριο του φόρουμ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να έχουν σειρά παρασκηνιακών επαφών, κι ενώ την Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Kορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.