Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 16:26

Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με έντονες χιονοπτώσεις, αδιάκοπη βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους. Μεγάλη ύψη βροχής αναμένονται ειδικά στην Αττική τις επόμενες ώρες, ενώ άλλη μία περιφέρεια μπήκε σε κόκκινο συναγερμό, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε έξι.

Η Αττική παραμένει ιδιαιτέρως ευάλωτη, καθώς αναμένεται πολλή βροχή μέσα σε λίγες ώρες

Συγκεκριμένα, στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε σήμερα και αυτή του Βορείου Αιγαίου, την οποία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη, μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ.

Η Αττική παραμένει ιδιαιτέρως ευάλωτη, καθώς όπως τόνισε στο in ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «κατά τις μεσημεριανές ώρες αναμένουμε ανησυχητικά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να δούμε και 50 και 60 χιλιοστά βροχής σε διάστημα έξι ωρών».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα του πυκνού αστικού ιστού με τα πολλά τεχνικά και δομικά προβλήματα αλλά και τα εμπόδια στη ροή νερού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου. Γι’ αυτό, τόνισε, «είναι μια κακοκαιρία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική».

Όσον αφορά τα ύψη βροχής, ο Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε σε ανάλυσή του για την πορεία της κακοκαιρίας ότι «σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η Αθήνα, η επικινδυνότητα δεν κρίνεται μόνο από το απόλυτο ύψος βροχής, αλλά από τη διάρκεια, τη χρονική συγκέντρωση, την προηγηθείσα βροχή, και τη μειωμένη απορροφητικότητα του εδάφους. Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και 60 – 80 mm σε 24 ώρες μπορούν να αποτελέσουν λειτουργικά επικίνδυνη κατάσταση για μια πόλη».

Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ: Μεγάλη επικινδυνότητας φαινόμενα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρογική Υπηρεσία, τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν – ανάλογα με την περιοχή – μέχρι το απόγευμα ή και έως αύριο το πρωί. Πέραν της Αττικής, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, σε ανατολική Στερεά και Εύβοια, σε ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Χιονοπτώσεις στην Ήπειρο – Απαγορεύονται βαρέα οχήματα στην Εγνατία

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, χιονοπτώσεις εκδηλώνονται στα ορεινά της Ηπείρου κατά τόπους έντονες. Τα σχολεία σε Μέτσοβο, Τζουμέρκα και Καραισκάκη έμειναν κλειστά ενώ η κίνηση των οχημάτων απαιτεί αντιολισθητικές αλυσίδες.

Στην Εγνατία Οδό, λόγω του χιονιού και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία όλων των βαρέων οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Το μέτρο αφορά στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από το 72,9ο χιλιόμετρο (Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου) έως και το 120,8ο χιλιόμετρο (Κόμβος Παναγιάς), και ισχύει και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά μηχανήματα, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Στη Θεσσαλία, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα δυτικά μέχρι τα ημιορεινά, αλλά και σε αστικούς ιστούς. Στα Χάνια το χιόνι έφτασε περίπου στο ενάμιση μέτρο. Όπως αναφέρει στο onlarissa.gr, ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Μπίκος, 20 με 25 μηχανήματα επιχειρούν σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ο ίδιος τόνισε ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται στις Σποράδες, όπου από το μεσημέρι αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να σημειωθούν αρκετά ισχυρές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Μεσολόγγι: Έπεσαν δέντρα λόγω των ανέμων

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν από την Τρίτη την Αιτωλοακαρνανία, έχοντας προκαλέσει αρκετά προβλήματα μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου, μεταξύ των οποίων και πτώσεις δέντρων.

Δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν λόγω των ανέμων, κάποια σε κεντρικούς πεζόδρομους, ακόμα και μέσα στον κήπο των Ηρώων, όπου συνεργεία επιχειρούν για την κοπή και απομάκρυνσή τους.

Ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης, με ανάρτησή του στο Facebook, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Άλλη μια δύσκολη μέρα ξεκίνησε. Άλλο ένα δέντρο έπεσε έξω από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο σημείο. Συνιστάται να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις, όπου δεν υπάρχει ανάγκη».

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

