Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια βροχών και καταιγίδων

Σύμφωνα με νεώτερες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εν μέσω της κακοκαιρίας και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των επικίνδυνων φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Περιοχές όπου εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνιστά όταν οι πολίτες βρίσκονται στο σπίτι:

Να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Να αποσυνδέουν τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Να αποφεύγουν τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Σε περίπτωση που βρίσκονται στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το ακινητοποιούν στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Επίσης, να μένουν μέσα και ανάβουν τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα, να κλείνουν τα τζάμια και μην ακουμπούν σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά να καθήσουν αμέσως στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσουν.

Να προστατευτούν κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που βρίσκονται μέσα σε δάσος.

Να μην καταφύγουν ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Να αποφύγουν τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Να μη στέκονται πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Να μην πλησιάζουν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Να απομακρυνθούν από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, να βγουν αμέσως έξω.

Αν βρίσκονται απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσουν τα μαλλιά τους να ανασηκώνονται (γεγονός που υποδηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), να βάλουν το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, σε βαθύ κάθισμα (ώστε να ελαχιστοποιήσουν την επιφάνεια του σώματος και την επαφή με το έδαφος), και να πετάξουν ό,τι μεταλλικό αντικείμενο έχουν επάνω τους.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή, η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Επίσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).