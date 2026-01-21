Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στην ομιλία του στο Νταβός ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς προσπαθεί να σταματήσει το «λουτρό αίματος» στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πηγαίνουν στη Μόσχα. Αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

• Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, στο live blogging του in.

Μέχρι στιγμής, αυτό που έχει καταστεί σαφές αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ότι ΗΠΑ και Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τους όρους του ειρηνευτικού σχεδίου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να πείσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τους αποδεχθεί. Ο Ρώσος πρόεδρος αποφεύγει να απορρίψει το σχέδιο δημοσίως, ωστόσο όπως επισημαίνει και ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios «δεν δείχνει ούτε ενθουσιασμό».

Σύμφωνα με το Axios, το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων είναι ο λόγος για τον οποίο ο Λευκός Οίκος δεν ήθελε να υπογράψει στο Νταβός το «σχέδιο ευημερίας» για την Ουκρανία.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Αυτό θέλω να σταματήσω, δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτοί είναι ψυχές, αυτοί είναι νέοι άνθρωποι», είπε. «Θέλω να το σταματήσω, είναι ένας φρικτός πόλεμος».

Είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Μπορεί να βρίσκεται και στο κοινό τώρα», είπε για τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ζελένσκι είχε πει ότι θα ταξίδευε στην Ελβετία μόνο στην περίπτωση που θα προγραμματιζόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίεβο, η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Άντον Γερασένκο, «υπήρξαν πληροφορίες ότι οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ θα συναντηθούν αύριο στο Νταβός. Προηγουμένως, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε αναβάλει το ταξίδι του στο Νταβός μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».

President Trump: I want to meet Zelenskyy today. Putin wants to sign a peace deal. Information appeared that Presidents Zelenskyy and Trump will meet in Davos tomorrow. Previously, President Zelenskyy had postponed his trip to Davos after a massive Russian strike on Ukraine. pic.twitter.com/y4YHiUQJI7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 21, 2026

«Θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι αργότερα σήμερα. Πιστεύω ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε συμφωνία, είπε επίσης κλείνοντας την ομιλία του.

«Κι αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι — αλλά αν δεν το καταφέρουν, τότε είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε.

Συνάντηση Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ

Λίγο νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνάντηση με τον Κίρι Ντμιτρίεφ. Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου χαρακτήρισε τη συνάντηση, που αφορούσε το ειρηνευτικό σχέδιο, «εποικοδομητική».

Μετά τη συνάντηση, ο Στιβ Γουίτκοφ ίλησε στο δίκτυο CNBC. Εκεί δήλωσε ότι μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στη Ρωσία, ώστε να συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στο Νταβός ενημερώθηκε επίσης για το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα.