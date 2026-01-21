newspaper
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι είχε πει ότι θα ταξίδευε στην Ελβετία μόνο στην περίπτωση που θα προγραμματιζόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στην ομιλία του στο Νταβός ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς προσπαθεί να σταματήσει το «λουτρό αίματος» στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πηγαίνουν στη Μόσχα. Αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

• Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, στο live blogging του in.

Μέχρι στιγμής, αυτό που έχει καταστεί σαφές αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ότι ΗΠΑ και Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τους όρους του ειρηνευτικού σχεδίου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να πείσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τους αποδεχθεί. Ο Ρώσος πρόεδρος αποφεύγει να απορρίψει το σχέδιο δημοσίως, ωστόσο όπως επισημαίνει και ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios «δεν δείχνει ούτε ενθουσιασμό».

Σύμφωνα με το Axios, το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων είναι ο λόγος για τον οποίο ο Λευκός Οίκος δεν ήθελε να υπογράψει στο Νταβός το «σχέδιο ευημερίας» για την Ουκρανία.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Αυτό θέλω να σταματήσω, δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτοί είναι ψυχές, αυτοί είναι νέοι άνθρωποι», είπε. «Θέλω να το σταματήσω, είναι ένας φρικτός πόλεμος».

Είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Μπορεί να βρίσκεται και στο κοινό τώρα», είπε για τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ζελένσκι είχε πει ότι θα ταξίδευε στην Ελβετία μόνο στην περίπτωση που θα προγραμματιζόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίεβο, η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Άντον Γερασένκο, «υπήρξαν πληροφορίες ότι οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ θα συναντηθούν αύριο στο Νταβός. Προηγουμένως, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε αναβάλει το ταξίδι του στο Νταβός μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».

«Θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι αργότερα σήμερα. Πιστεύω ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε συμφωνία, είπε επίσης κλείνοντας την ομιλία του.

«Κι αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι — αλλά αν δεν το καταφέρουν, τότε είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε.

Συνάντηση Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ

Λίγο νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνάντηση με τον Κίρι Ντμιτρίεφ. Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου χαρακτήρισε τη συνάντηση, που αφορούσε το ειρηνευτικό σχέδιο, «εποικοδομητική».

Μετά τη συνάντηση, ο Στιβ Γουίτκοφ ίλησε στο δίκτυο CNBC. Εκεί δήλωσε ότι μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στη Ρωσία, ώστε να συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στο Νταβός ενημερώθηκε επίσης για το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα.

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» – «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη
Δείτε live 21.01.26

Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» - «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη

«H Ευρώπη κινείται στη λάθος κατεύθυνση», είπε ο Τραμπ στο Νταβός - Επισήμανε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αλλά αν το έκανε οι ΗΠΑ θα ήταν «ασταμάτητες»

Σύνταξη
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26

Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο
Διεθνής Οικονομία 21.01.26

Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο

Μια δεκαετία ραγδαίας αύξησης των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων σε ολόκληρη την ΕΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αναδιαμορφώνει τις επιλογές διαβίωσης και σταδιοδρομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Βουλή 21.01.26

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
