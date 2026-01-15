Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία —και όχι η Ρωσία— είναι αυτή που καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ρητορική που έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν σταθερά ότι η Μόσχα έχει ελάχιστο ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να βάλει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία η οποία διανύει σχεδόν τον τέταρτο χρόνο της. Ο Ζελένσκι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανίζεται πιο διστακτικός. «Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ο Ζελένσκι».

Exclusive: President Trump told Reuters he has no plans to fire Jerome Powell despite a Justice Department criminal investigation into the Federal Reserve chair, but it was ‘too early’ to say what he would ultimately do https://t.co/s2bSTNnrks pic.twitter.com/kAeswqU3eE — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Τα σχόλια του Τραμπ υποδήλωναν ανανεωμένη απογοήτευσή του προς τον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι έχουν εδώ και καιρό μια ασταθή σχέση, αν και οι επαφές τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία.

Οι διαπραγματεύσεις

Κατά καιρούς, ο Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία να αποδεχθεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν χωρίς επιφυλάξεις σε σύγκριση με ηγέτες ορισμένων συμμάχων των ΗΠΑ, προκαλώντας απογοήτευση στο Κίεβο, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε Αμερικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Τον Δεκέμβριο, το Reuters ανέφερε ότι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνέχιζαν να προειδοποιούν πως ο Πούτιν δεν είχε εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία. Η διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, αμφισβήτησε τότε εκείνη την αναφορά.

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις και επανεκκινήσεις, οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα την εισβάλει ξανά μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στις πρόσφατες συνομιλίες, οι οποίες από αμερικανικής πλευράς καθοδηγούνται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε ορισμένους από τους όρους που διαμορφώθηκαν πρόσφατα από το Κίεβο, την Ουάσινγκτον και Ευρωπαίους ηγέτες.

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί

Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνώριζε για ένα ενδεχόμενο επικείμενο ταξίδι του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στη Μόσχα, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα την Τετάρτη το Bloomberg.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε ότι θα το έκανε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπήρχαν οριστικά σχέδια.

«Θα το έκανα — αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Εγώ θα είμαι εκεί».

Ερωτηθείς γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει δημοσίως οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κίεβο δεν έχει το δικαίωμα, βάσει του συντάγματος της χώρας, να παραχωρήσει οποιαδήποτε γη.