Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (8/1) ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» προκειμένου να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα» μεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε πως κατανοεί ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένει ενημέρωση σχετικά με το αν «ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο».

Ακόμα χαρακτήρισε «απαραίτητο» να συνεχιστεί και να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, καθώς όπως ανέφερε: «η σκοπιμότητα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποδειχθεί από την ικανότητα των εταίρων μας να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο σε αυτό ακριβώς το στάδιο».

Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

«Ο Ρουστέμ Ούμεροφ (σ.σ. επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας) ανέφερε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της ομάδας μας στη Γαλλία χθες. Το διμερές έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για να τεθεί προς έγκριση από το υψηλότερο επίπεδο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό η Ουκρανία να ενώνει με επιτυχία τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ομάδων και μαζί να συζητήσουμε, ιδίως, έγγραφα για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη.

Εξετάστηκαν επίσης πολύπλοκα ζητήματα από το βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και η ουκρανική πλευρά παρουσίασε πιθανές επιλογές για την οριστικοποίηση αυτού του εγγράφου. Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με το εάν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Με την επιστροφή της στο Κίεβο, η διαπραγματευτική μας ομάδα θα υποβάλει έκθεση για όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων. Ενημερώνουμε επίσης τους εταίρους μας για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες σαφώς δεν υποδηλώνουν ότι η Μόσχα επανεξετάζει τις προτεραιότητές της. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο η πίεση στη Ρωσία να συνεχίσει να αυξάνεται με την ίδια ένταση όπως και το έργο των διαπραγματευτικών μας ομάδων. Η σκοπιμότητα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποδειχθεί από την ικανότητα των εταίρων μας να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Προετοιμάζουμε νέες σχετικές επαφές με τους εταίρους».