Στάρμερ: Διευκρινίσεις για την ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ο Κιρ Στάρμερ είπε πως μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δύο φορές την περίοδο των Χριστουγέννων
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα πως τυχόν ανάπτυξη δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τη διακήρυξη που υπεγράφη με τη Γαλλία και την Ουκρανία θα αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας.
Βρετανία και Γαλλία δεσμεύτηκαν για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ο Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν χθες, Τρίτη, διακήρυξη προθέσεων σχεδιάζοντας το περίγραμμα της ανάπτυξης δυνάμεων εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.
Επικοινωνία Στάρμερ με Τραμπ
«Θα ενημερώνω τη Βουλή καθώς θα εξελίσσεται η κατάσταση και το αν θα αναπτυχθούν στρατεύματα με βάση την υπογραφείσα διακήρυξη, θα το θέσω στο σώμα για ψηφοφορία», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο.
Είπε πως ο αριθμός των στρατιωτών θα καθοριστεί με βάση τα στρατιωτικά σχέδια του ΗΒ που καταστρώνονται τώρα.
«Deployment will only be after a ceasefire to support Ukraine’s capabilities.»
Sir Keir Starmer adds that «there will be a statement to the House at the earliest opportunity,» regarding the UK’s support for Ukraine if there is a peace deal.
Ο Στάρμερ είπε επίσης πως μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δύο φορές την περίοδο των Χριστουγέννων και διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι δεν υπάρχει «περίπτωση να ενεργήσουμε σε αυτό χωρίς πλήρη συζήτηση με τους Αμερικανούς».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν χθες την υποστήριξή τους σε έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, που δεσμεύθηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να υποστηρίξουν τη χώρα αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά.
