Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, ο νέος προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη «συγκεκριμένα αποτελέσματα» στις συνομιλίες για την ειρήνευση και τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τους συμμάχους της στο Παρίσι, οι οποίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα.

Στην Διακήρυξη του Παρισιού, οι 35 χώρες μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν στην ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης στην Ουκρανία

«Τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας θα υπηρετηθούν», έγραψε ο Μπουντάνοφ στο Telegram. Δεν διευκρίνισε σε ποιους τομείς καταγράφηκε πρόοδος και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών».

Οι Oυκρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν σήμερα τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Παρίσι με μακρινό ακόμη στόχο την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, αφού χθες συμφώνησαν μαζί και με τους Ευρωπαίους για το σύνολο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Τι αναφέρει η Διακήρυξη του Παρισιού για την πολυεθνή δύναμη στην Ουκρανία

Στην Διακήρυξη του Παρισιού, οι 35 χώρες μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν στην ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης στην Ουκρανία και στην συμμετοχή τους στην επίβλεψη αυτής της εν δυνάμει κατάπαυσης του πυρός υπό αμερικανική ηγεσία, όταν θα έχει επιτευχθεί μία, ακόμη μακρινή και υποθετική, ειρηνευτική συμφωνία με την Ρωσία.

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχυρές εγγυήσεις για να αποφευχθεί «η παράδοση της Ουκρανίας» και η εμφάνιση «νέας απειλής» για την χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας ότι «χιλιάδες» Γάλλοι στρατιώτες είναι πιθανόν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία μετά την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στις 6 Ιανουαρίου.

Αν και διακήρυξαν την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπέγραψαν την διακήρυξη αυτή και η μορφή της στρατιωτικής τους συμμετοχής παραμένει αόριστη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει αποφασιστικά αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» που έχουν ως στόχο «την αποτροπή κάθε μελλοντικής επίθεσης» κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Ζελένσκι και Γουίτκοφ δήλωσαν ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν σήμερα τις συνομιλίες τους.

Θα συζητηθούν το εδαφικό ζήτημα και το θέμα του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε συγκεκριμένα ότι αναμένει ότι το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθούν κατά τον σημερινό γύρο των συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι είναι πιθανόν να συζητηθούν επίσης πιθανά σχήματα για συναντήσεις κορυφής με την συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων και των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

Τι δεν περιλήφθηκε στο τελικό κείμενο

Η πολυεθνής δύναμη, που αποτελεί αντικείμενο πολύμηνης επεξεργασίας, θα απαρτίζεται από δυνάμεις χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», του οποίου ηγούνται οι Ευρωπαίοι και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε από την Γαλλική Προεδρία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς των Πληροφοριών και της επιμελητειακής υποστήριξης και κυρίως η δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την πολυεθνή δύναμη σε περίπτωση επίθεσης που υπήρχαν στο σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος δεν περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο.

«Είναι σημαντικό ότι ο συνασπισμός να διαθέτει σήμερα ουσιαστικές δεσμεύσεις και όχι μόνο λόγια», δήλωσε παρά ταύτα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αν και πολλά θέματα «παραμένουν ανοικτά», όπως το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων που απαιτεί η Μόσχα.

Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Ρωσίας επιμένουν οι Ευρωπαίοι, την ώρα που το Κρεμλίνο αντιτίθεται συστηματικά σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία και εξακολουθεί να απαιτεί να της παραχωρηθεί το σύνολο του Ντονμπάς, ακόμη και περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε ότι ορισμένες ιδέες, κυρίως η αποστρατιωτικοποίηση των αμφισβητούμενων εδαφών, βρίσκονται στο τραπέζι και πρότεινε να συζητηθούν σε επίπεδο κορυφής.

Ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα υπάρξουν υποχωρήσεις, ο Στιβ Γουίτκοφ μίλησε για «σημαντική πρόοδο».

