Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατέστησε σαφές χθες Τρίτη ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν το συντομότερο δυνατό, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Sarah Meyssonnier, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).
Η συνομιλία με τον Πούτιν πρέπει να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατόν»
«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα. Οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, τονίζοντας ότι η συνομιλία πρέπει να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατόν».
Ο Μακρόν απαντούσε σε ερώτηση του δημοσιογράφου του καναλιού, ο οποίος υπενθύμισε την πρόσφατη δήλωση του γάλλου προέδρου ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσει με τον Πούτιν και ρώτησε για οποιαδήποτε πρόοδο σε αυτό το θέμα.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι εάν ο Μακρόν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει, η Ρωσία είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι θα ενημερωθεί εάν υπάρξουν προτάσεις για διάλογο μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Γαλλίας.
Να «ξαναγίνει ωφέλιμο»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε δηλώσει, μετά τη συμφωνία που κλείστηκε στην ΕΕ για τη χορήγηση άτοκου δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, πως θα μπορούσε να «ξαναγίνει ωφέλιμο» για τους Ευρωπαίους να διεξαγάγουν διάλογο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια», είχε πει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.
