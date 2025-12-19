Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

Μετά τη συμφωνία στη Σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την διετία 2026-2027 που προβλέπει χορήγηση ποσού 90 δισ. ευρώ, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του, εστίασε στον πόλεμο της Ουκρανίας και στα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά τη συμφωνία που κλείστηκε στην ΕΕ για τη χορήγηση άτοκου δανείου 90 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, πως θα μπορούσε να «ξαναγίνει ωφέλιμο» για τους Ευρωπαίους να διεξαγάγουν διάλογο με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια», έκρινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.