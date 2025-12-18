Τραμπ: Νέα πίεση στην Ουκρανία – Να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέες δηλώσεις για να πιέσει το Κίεβο να δεχτεί τις προτάσεις του για τον τερματισμό του πολέμου
- Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
- Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση σήμερα στην Ουκρανία «να κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022
«Οι διαπραγματευτές είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Η δήλωση Τραμπ:
Trump:
I hope Ukraine moves quickly because Russia is there.
Everytime they take too much land, Russia changes their mind. pic.twitter.com/gajbCm1IJh
— Clash Report (@clashreport) December 18, 2025
Ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Μια γυναίκα νεκρή
Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρει τον θάνατο και να προκληθούν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ και όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία της πνοή σε ασθενοφόρο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.
Ο Κίπερ απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαμαρτύρονται για πολυήμερες διακοπές ηλεκτροδότησης να κάνουν υπομονή και να μη στήνουν οδοφράγματα.
«Εξαιτίας των εχθρικών επιθέσεων, οι ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές», έγραψε ο Κίπερ.
«Συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε κάθε νοικοκυριό, το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Οδησσού.
- Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
- Βρυξέλλες: Στον «πάγο» η συμφωνία Mercosur μέχρι τον Ιανουάριο
- Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
- Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
- Τραμπ: Νέα πίεση στην Ουκρανία – Να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου
- ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
- Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
- Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις