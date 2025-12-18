ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία

Αξιωματούχοι ΗΠΑ και Ρωσίας αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής έκδοσης του Politico.

Οι ΗΠΑ εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις κυρίως στην περιοχή του Ντονμπάς που θα τερμάτιζαν τον πόλεμο. Η Ρωσία δεν δείχνει να έχει μετακινηθεί από τις πάγιες θέσεις της, αντιθέτως, τόσο ο ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, όσο και ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ έδειξαν πως υπολογίζουν πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί ολόκληρο το 2026.

Η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να έχει ως επικεφαλής τον CEO του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου Κίριλ Ντμιτρίεφ, ενώ από την αμερικανική πλευρά θεωρείται βέβαιο πως θα ηγηθούν οι Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο Βερολίνο και την συνάντηση των ΗΠΑ με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ πρότειναν κατά δήλωσή τους αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ να επιτυγχάνουν την συμφωνία του Κιέβου όσο αφορά την παραίτηση από μελλοντική είσοδο στο ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο ικανοποιεί το κυριότερο αίτημα της Ρωσίας πλην των εδαφών του Ντονμπάς.

Η Ρωσία, το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι ΗΠΑ

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί Πέμπτη και Παρασκευή, με κύριο θέμα τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και την βοήθεια προς το Κίεβο, ζήτησε την ανεξαρτησία της Ευρώπης (αφήνοντας να εννοηθεί ως ανεξαρτησία από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ) και η Ένωση να ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης σε αξιωματούχους ασφαλείας, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει από την αποστολή της να «απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη» και προέβλεψε ότι οι Ευρωπαίοι που υποστηρίζουν το Κίεβο θα χάσουν τελικά την εξουσία.

Η περίπτωση της χρησιμοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων και η απόδοσή τους στη Ρωσία, φαντάζει πλέον πολύ μακρινή, μετά τις αντιδράσεις περισσοτέρων χωρών πλην του Βελγίου στο έδαφος του οποίου έχουν δεσμευτεί 185 από τα 210 δισ. ευρώ.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ούμεροφ , αναμένεται να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία πριν από τη συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για να θέσει τις ουκρανικές κόκκινες γραμμές.

Όχι σε ευρωπαϊκά στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος λέει η Ρωσία

Ο Αντρέι Μπελούσοφ είπε σήμερα στην ίδια εκδήλωση που παρευρέθηκε και ο πρόεδρος Πούτιν ότι «το βασικό καθήκον για το επόμενο έτος είναι να διατηρηθεί και να αυξηθεί ο ρυθμός της επίθεσης».

Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξαναρχίσει ο διάλογος με την Ευρώπη, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες ότι αυτό είναι πιθανό υπό την τρέχουσα διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κρεμλίνο επανέλαβε την αντίθεσή του στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με τα «ξένα στρατεύματα» στην Ουκρανία είναι «γνωστή, απολύτως συνεπής και κατανοητή», αλλά αναγνώρισε ότι το θέμα «είναι θέμα προς συζήτηση».