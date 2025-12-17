H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης και της Παρασκευής, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ζήτησε την συνειδητοποίηση «της πραγματικότητας ενός κόσμου που έχει γίνει επικίνδυνος και συναλλακτικός. Ενός κόσμου πολέμων. Ενός κόσμου αρπακτικών» που σημαίνει ότι «εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Και πρέπει να βασιζόμαστε στους εαυτούς μας».

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε πως δεν υπάρχει χρόνος για νοσταλγία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το σήμερα. Πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να αφήσουμε τις κοσμοθεωρίες των άλλων να μας καθορίζουν» αναφέροντας ότι η μεταπολεμική παγκόσμια τάξη αλλάζει ριζικά.

Αναφέρθηκε στην Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ λέγοντας πως έχει δίκιο όταν λέει ότι «Η Ευρώπη έχει χάσει μερίδιο από το παγκόσμιο ΑΕΠ από 25% το 1990 σε 14% σήμερα» προσθέτοντας ότι και ι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει μερίδιο από το παγκόσμιο ΑΕΠ από 22% το 1990 σε 14% σήμερα. Λέγοντας πως ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε την «μεταβολή της παγκόσμιας οικονομίας».

Πρόσθεσε ότι το μερίδιό της Κίνας στο παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε από 4% το 1990 σε 20% σήμερα και αναφέροντας πως αυτός είναι ο λόγος της μετατόπισης της πολιτικής των ΗΠΑ προς την Κίνα.

Η επικεφαλής της Κομισιόν ζητάει την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποκάλεσε την Στρατηγική Αθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ «ένα σύμπτωμα της πραγματικότητας του σημερινού κόσμου», ζητώντας εστίαση στη δική μας στρατηγική, στα δικά μας συμφέροντα και στις δικές μας προτεραιότητες, προσθέτοντας πως έχει έρθει η στιγμή «της ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Αναρωτήθηκε αν η έκφραση για την ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι ρεαλιστική. Είπε ότι από την άμυνα έως την ενέργεια, η Ευρώπη έχει καταφέρει πολλά και είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα λέγοντας ότι «μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι ένας ισχυρότερος εταίρος, όχι μόνο για την προώθηση, αλλά και για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου κόσμου».

Η φον ντερ Λάιεν στάθηκε στην «ανεξαρτησία της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα», λέγοντας ότι οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου – LNG και μέσω αγωγών – «μειώθηκαν από 45 % στην αρχή του πολέμου σε 13 % σήμερα, οι εισαγωγές άνθρακα μειώθηκαν από 51 % στην αρχή του πολέμου σε μηδέν σήμερα και οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μειώθηκαν από 26 % στην αρχή του πολέμου σε 2 % σήμερα».

Η επικεφαλής της Κομισιόν είπε πως η Ευρώπη κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Ρωσία λέγοντας πως σειρά έχουν οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες από τη Λατινική Αμερική έως τον Ινδο-Ειρηνικό. Η εποχή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης πρέπει να είναι ασταμάτητη.

Πρέπει να μπορούμε να πολεμήσουμε έναν σύγχρονο υβριδικό πόλεμο

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ως «επιτακτική ανάγκη» ότι η «Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της» και ζήτησε την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, «ώστε να μπορούμε να πολεμήσουμε έναν σύγχρονο υβριδικό πόλεμο».

Είπε ότι μετασχηματίστηκε η «αμυντική βιομηχανική βάση της ΕΕ, ώστε να παρέχει τεχνολογίες αιχμής και γρήγορη μαζική παραγωγή στο καζάνι του πολέμου». Συμπλήρωσε ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια, η ΕΕ επένδυσε 8 δισ. ευρώ στο αμυντικό ταμείο, ενώ φέτος είναι δυνατή η επένδυση έως και 800 δισ. ευρώ έως το 2030 (σε πέντε χρόνια), δίνοντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα SAFE με τη ζήτηση να ξεπερνά την διαθεσιμότητα των 150 δισ.

Είπε ότι η άμυνα αφορά την «ελευθερία, την ευημερία και την ανεξαρτησία μας». Στην συνέχεια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλεσε την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας ως την πιο σημαντική πράξη ευρωπαϊκής άμυνας δικαιολογώντας πως η ΕΕ σηκώνει το κύριο βάρος της χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι εντείνονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αλλά και οι ρωσικές επιθέσεις.

Δήλωσε οι ανάγκες της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027 ανέρχονται σε περίπου 137 δισ. ευρώ, όπου η Ευρώπη θα πρέπει να καλύψει τα 90 δισ. ευρώ. Λέγοντας πως το διακύβευμα είναι η «ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να εξασφαλίσει μια πραγματική ειρήνη μια ειρήνη που θα είναι δίκαιη, διαρκής, που θα προστατεύει την Ουκρανία και, ως εκ τούτου, θα προστατεύει και την Ευρώπη».

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ο δανεισμός της ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε για «αύξηση του κόστους του πολέμου για τη Ρωσία» προτείνοντας ως λύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία λύση βασισμένη στα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και μία βασισμένη στο δανεισμό της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση αποκάλεσε μονόδρομο την ενίσχυση της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα «έως ότου αποφασίσουμε διαφορετικά».

Αποκάλεσε την επ’ αόριστον δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ως «ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να εξασφαλίσει μια πραγματική ειρήνη. Μια ειρήνη που θα είναι δίκαιη, διαρκής και θα προστατεύει την Ουκρανία και την Ευρώπη». Η Ευρώπη υπολογίζει πως τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα αποδεσμευτούν μονάχα για να δοθούν στην Ουκρανία, ως δάνειο από την ΕΕ ή ως πολεμικές αποζημιώσεις από τη Μόσχα.

Μίλησε «για την ανάγκη της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας και για το πώς μπορούμε να την επιτύχουμε». Δήλωσε πως η ανεξαρτησία αφορά τελικά την ελευθερία. «Την ελευθερία να αποφασίζουμε και να θεσπίζουμε νόμους για τον εαυτό μας, να ενεργούμε όπως θέλουμε, να επιδιώκουμε τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας συνεργασίες».

Στην συνέχεια άφησε αιχμές στην ρωσική και αμερικανική ανάμειξη στο εσωτερικό της ΕΕ θέτοντας ως αυτονόητο το «να ψηφίζουμε όποιον θέλουμε χωρίς να υφιστάμεθα πιέσεις ή να υποβαλλόμαστε σε μια πληθώρα παραποιημένων πληροφοριών» και να έχουν οι Ευρωπαίοι την ελευθερία να επιλέγουν την πολυμορφία και τη δημοκρατία.

Άμυνα, Ρωσικά Κεφάλαια, σχέσεις με ΗΠΑ

Η ανεξαρτησία της Ούσρουλα φον ντερ Λάιεν έχει ως επίκεντρο τις σχέσεις με τη Ρωσία και την στήριξη της Ουκρανίας και μια νέα διαμόρφωση σχέσεων με τις ΗΠΑ που έθεσε πολύ διακριτικά. Στο μέτωπο των «παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων» οι ΗΠΑ φέρονται να συντάσσονται με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι χώρες που αντιδρούν στην χρήση των χρημάτων αυτών είναι πλέον περισσότερες, με το Βέλγιο και την Ιταλία να εκφέρουν πιο έντονες αντιδράσεις.

H Κομισιόν θεωρεί πως τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην Ουκρανία, είτε για την αγορά όπλων εναντίον της Ρωσίας, είτε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.