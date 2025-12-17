newspaper
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
«Ψέματα και ανοησίες» ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, λέει ο Πούτιν
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 14:09

«Ψέματα και ανοησίες» ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, λέει ο Πούτιν

Ο Πούτιν χαρακτηρίζει «υστερία» τις εκκλήσεις της Δύσης για προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσίασε τον απολογισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του έτους και τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας για την άμυνα και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Στην ομιλία του επανέλαβε ότι οι αναφορές περί ρωσικής προετοιμασίας για επίθεση στην Ευρώπη αποτελούν «ψέματα και ανοησίες».

Τόνισε πως η Ρωσία επιδίωκε πάντοτε την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων μέχρι τέλους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ευρωπαίοι πολιτικοί εντείνουν το κλίμα «υστερίας» και «εκφοβίζουν τους πολίτες» με σενάρια αναπόφευκτης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Αν όχι με διπλωματία, με πόλεμο

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα και θα επιδιώξει να επεκτείνει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί.

«Πρώτον, οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν αναμφίβολα. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Εάν η αντίπαλη πλευρά και οι ξένοι υποστηρικτές της αρνηθούν να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών εδαφών της με στρατιωτικά μέσα. Το έργο της δημιουργίας και επέκτασης μιας ζώνης ασφαλείας θα αντιμετωπιστεί επίσης με συνέπεια».

Από τις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει διεκδικήσει ως δικό της έδαφος, ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, περίπου το 90% της περιοχής του Ντονμπάς και το 75% της Χερσόνης και της Ζαπορίζια.

Επιπλέον, η Ρωσία κατέχει μέρος του εδάφους στις γειτονικές περιοχές του Χάρκοβο, Σούμι, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιβ. Οι δηλώσεις του Πούτιν σηματοδότησαν ότι η Μόσχα θα επιδιώξει περαιτέρω κέρδη σε ορισμένα από αυτά τα μέτωπα.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει σκληρά για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία προχωρά σε όλα τα μέτωπα.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του, Αντρέι Μπελούσοφ, αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ, μια προσπάθεια που, όπως είπε, δεν είχε επιτυχία.
Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε καταλάβει το 90% της πόλης, την οποία η Ρωσία είχε δηλώσει ότι είχε καταλάβει τον Νοέμβριο.

Η Δύση κατασκεύασε την «κακιά Ρωσία»

Πριν από αυτό, ο Πούτιν απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους πολίτες στις 13 Δεκεμβρίου με ένα βίντεο.

«Θέλω να με ακούσουν οι απλοί πολίτες των δυτικών χωρών. Σας λένε συνεχώς ότι όλες οι τρέχουσες δυσκολίες σας είναι αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών της κακόβουλης Ρωσίας και ότι πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας για την καταπολέμηση μιας μυθικής ρωσικής απειλής. Όλα αυτά είναι ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τώρα είναι αποτέλεσμα των χρόνιων πράξεων των κυβερνώντων ελίτ των χωρών σας — των λαθών, της κοντοφθαλμίας και της φιλοδοξίας τους. Δεν σκέφτονται πώς να βελτιώσουν τη ζωή σας, είναι εμμονικοί με τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα και τα υπερβολικά κέρδη τους», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
Στην Κρήτη 17.12.25

Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»

Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι ήταν αδύνατος ο ακριβής εντοπισμός του

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ

Το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική

«Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης  επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια "διαχρονική παθογένεια"» λένε πηγές από το ΠΑΣΟΚ.  

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 17.12.25

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με αναφορές στα οικονομικά, τις αρμοδιότητες και το εκλογικό πλαίσιο.

Σύνταξη
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
