«Ψέματα και ανοησίες» ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, λέει ο Πούτιν

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσίασε τον απολογισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του έτους και τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας για την άμυνα και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Στην ομιλία του επανέλαβε ότι οι αναφορές περί ρωσικής προετοιμασίας για επίθεση στην Ευρώπη αποτελούν «ψέματα και ανοησίες».

Τόνισε πως η Ρωσία επιδίωκε πάντοτε την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων μέχρι τέλους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ευρωπαίοι πολιτικοί εντείνουν το κλίμα «υστερίας» και «εκφοβίζουν τους πολίτες» με σενάρια αναπόφευκτης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

🚨🇷🇺🇪🇺 Putin: «If the West refuses dialogue, we will liberate our historical lands through war.» ▪»The Europeans are being told that they need to prepare for a big war with Russia, but this is just nonsense.» pic.twitter.com/asQ57or42G — Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) December 17, 2025

Αν όχι με διπλωματία, με πόλεμο

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα και θα επιδιώξει να επεκτείνει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί.

«Πρώτον, οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν αναμφίβολα. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Εάν η αντίπαλη πλευρά και οι ξένοι υποστηρικτές της αρνηθούν να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών εδαφών της με στρατιωτικά μέσα. Το έργο της δημιουργίας και επέκτασης μιας ζώνης ασφαλείας θα αντιμετωπιστεί επίσης με συνέπεια».

Από τις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει διεκδικήσει ως δικό της έδαφος, ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, περίπου το 90% της περιοχής του Ντονμπάς και το 75% της Χερσόνης και της Ζαπορίζια.

Επιπλέον, η Ρωσία κατέχει μέρος του εδάφους στις γειτονικές περιοχές του Χάρκοβο, Σούμι, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιβ. Οι δηλώσεις του Πούτιν σηματοδότησαν ότι η Μόσχα θα επιδιώξει περαιτέρω κέρδη σε ορισμένα από αυτά τα μέτωπα.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει σκληρά για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία προχωρά σε όλα τα μέτωπα.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του, Αντρέι Μπελούσοφ, αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ, μια προσπάθεια που, όπως είπε, δεν είχε επιτυχία.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε καταλάβει το 90% της πόλης, την οποία η Ρωσία είχε δηλώσει ότι είχε καταλάβει τον Νοέμβριο.

Η Δύση κατασκεύασε την «κακιά Ρωσία»

Πριν από αυτό, ο Πούτιν απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους πολίτες στις 13 Δεκεμβρίου με ένα βίντεο.

«Θέλω να με ακούσουν οι απλοί πολίτες των δυτικών χωρών. Σας λένε συνεχώς ότι όλες οι τρέχουσες δυσκολίες σας είναι αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών της κακόβουλης Ρωσίας και ότι πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας για την καταπολέμηση μιας μυθικής ρωσικής απειλής. Όλα αυτά είναι ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τώρα είναι αποτέλεσμα των χρόνιων πράξεων των κυβερνώντων ελίτ των χωρών σας — των λαθών, της κοντοφθαλμίας και της φιλοδοξίας τους. Δεν σκέφτονται πώς να βελτιώσουν τη ζωή σας, είναι εμμονικοί με τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα και τα υπερβολικά κέρδη τους», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.