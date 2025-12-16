Η Ρωσία δεν θα δεχτεί κανέναν «συμβιβασμό» σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Ο Ριάμπκοφ τόνισε πως η Μόσχα δεν έχει μειώσει τις απαιτήσεις της και θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο σε πέντε ουκρανικές περιοχές: Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Εκτός από την προσαρτημένη Κριμαία και σχεδόν όλη την περιοχή του Λουγκάνσκ, η Ρωσία δεν ελέγχει το σύνολο καμίας από τις άλλες τρεις περιοχές της Ουκρανίας. Στη Ζαπορίζια και την Χερσώνα, οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν τον έλεγχο ούτε στις περιφερειακές πρωτεύουσες.

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποσχέθηκαν να προστατεύσουν την Ουκρανία από τη Ρωσία στο μέλλον, μεταξύ άλλων με στρατιωτικά μέσα, το Κρεμλίνο απαιτεί τώρα, επίσης, εγγυήσεις ασφαλείας για τη Μόσχα.

Οι ισχυρισμοί του Πεσκόφ για Κίεβο και ΝΑΤΟ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι η Μόσχα δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει». Η Ουκρανία, ωστόσο, δεν έχει διαπράξει ποτέ – πριν από τον πόλεμο – επιθετική ενέργεια κατά της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ ισχυρίστηκε επίσης ψευδώς ότι ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ «έφθασε στην Ουκρανία και είχε διεισδύσει στην ουκρανική κυβέρνηση», «πυροδοτώντας» τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ενώ οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ δεν είναι μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης ή μέρος ουκρανικών θεσμών.

Οι δυνάμεις της Συμμαχίας επίσης δεν είχαν βρεθεί στην Ουκρανία πριν ή μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στις αρχές του 2022.

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι απίθανο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πιθανή χριστουγεννιάτικη εκεχειρία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε την Δευτέρα στο Βερολίνο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά τη διάρκεια των εορτών, κάτι που ίσως τελικά να οδηγήσει στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πραγματική εκεχειρία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο υποστήριξε την ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Αλλά η Μόσχα απέρριψε την ιδέα με τον Πεσκόφ να λέει: «Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία για να δώσει στην Ουκρανία χώρο, ανάσα και να προετοιμαστεί για τη συνέχιση του πολέμου. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο, να πετύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.