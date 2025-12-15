newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 15:16

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η ρωσική Κεντροτράπεζα δήλωσε ότι ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Euroclear, καθώς η Ρωσία προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι διεκδικεί 18 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σύμφωνα με τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρθηκαν στην υπόθεση που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Guardian.

Είναι δυνατή η χρήση των περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ;

Οι ηγέτες της ΕΕ θα αποφασίσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα εάν θα χρησιμοποιήσουν 210 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο για τη χρηματοδότηση της άμυνάς της και τη διατήρηση της οικονομίας της σε λειτουργία.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, 185 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Euroclear στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι ο θεματοφύλακας του μεγαλύτερου μέρους των δεσμευμένων κεφαλαίων του Κρεμλίνου.

Αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι το σχέδιο είναι νομικά ορθό, καθώς η Ρωσία παραμένει ιδιοκτήτρια του κρατικού της πλούτου, ο οποίος παγώθηκε στις ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες λίγες ημέρες μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Μόσχα, ωστόσο, δήλωσε ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί κλοπή και απείλησε να κατάσχει τις συμμετοχές των ευρωπαίων ιδιωτών επενδυτών στη Ρωσία.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ο οποίος έχει αναλάβει βασικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, έγραψε στο X ότι η Ρωσία «θα κερδίσει στο δικαστήριο» και «θα πάρει πίσω [τα περιουσιακά στοιχεία]», προσθέτοντας ότι η ΕΕ, το ευρώ και η Euroclear «θα υποστούν ζημιά» από το σχέδιο.

Σε μια προφανή προσπάθεια να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία ως «σκληρή επίθεση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και στο σύστημα διεθνών αποθεματικών που δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει περισσότερες από 100 αγωγές στη Ρωσία.

Ο οικονομικός κίνδυνος

Ενώ οι δικαστές των χωρών της ΕΕ δεν θα αναγνωρίσουν τις αποφάσεις των ρωσικών δικαστηρίων, οι αναλυτές αναμένουν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει την εκτέλεση των αποφάσεων σε χώρες που έχουν δεσμούς με τη Μόσχα.

«Η Τράπεζα της Ρωσίας ενδέχεται να επιχειρήσει να εκτελέσει την απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου κατά της Euroclear στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Καζακστάν και άλλες φιλικές δικαιοδοσίες, εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να εντοπιστούν», δήλωσε ο Γκλεμπ Μπόικο από το δικηγορικό γραφείο NSP στο Reuters.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι εργάζονται για τη λήψη μέτρων που θα αποθαρρύνουν άλλες χώρες από το να βοηθήσουν οποιαδήποτε ρωσική νομική ενέργεια κατά Ευρωπαίων, καθώς και για τη λήψη μέτρων προστασίας των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία από «παράνομη απαλλοτρίωση».

Σύμφωνα με το πολύπλοκο σχέδιο, η ΕΕ θα χορηγήσει αρχικό δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα μετρητά της Euroclear, αλλά η απαίτηση της Ρωσίας για τα κεφάλαια θα παραμείνει ανέπαφη. Το Κίεβο θα αποπληρώσει τα χρήματα μόνο εάν και όταν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει αποζημιώσεις για την τεράστια καταστροφή που προκάλεσε κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών πλήρους πολέμου.

Το εναλλακτικό σχέδιο

Το Βέλγιο, με την υποστήριξη της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της Μάλτας, ζήτησε από την ΕΕ να εξετάσει σοβαρά έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας: κοινό δάνειο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση ενός δανείου που θα εξασφαλίζεται με τη χρήση μη διατεθέντων κεφαλαίων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η κίνηση αυτή απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών, και η φιλική προς το Κρεμλίνο κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της.

Σε ομιλία της τη Δευτέρα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι το δάνειο αποζημίωσης είναι «η πιο αξιόπιστη επιλογή» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Το δάνειο αποζημίωσης βασίζεται στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, που σημαίνει ότι δεν προέρχεται από τα χρήματα των φορολογουμένων μας, κάτι που είναι επίσης σημαντικό», είπε. «Στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι αν προκαλέσεις όλη αυτή τη ζημιά σε μια άλλη χώρα, πρέπει να πληρώσεις για τις αποζημιώσεις».

Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για το Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για το Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
