Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Spotlight

Η Ρωσία προσπαθεί να ανατρέψει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία στον πόλεμο, καθώς οι δύο πλευρές παλεύουν για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ενόψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταθέτει αγωγή στη Μόσχα κατά του βελγικού αποθετηρίου που κατέχει (σ.σ. 185) δισ. ευρώ από τα χρήματα του Κρεμλίνου, την ίδια στιγμή που η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά της πολεμικής μηχανής του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε δύο ρωσικά φορτηγά πλοία που μετέφεραν όπλα στην Κασπία Θάλασσα, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την εμπόλεμη ζώνη για να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό του Πούτιν ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει την πόλη Κουπιάνσκ.

«Σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στο μέτωπο για την Ουκρανία, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα στη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ένα βιντεομήνυμα που ηχογραφήθηκε μπροστά από μια πινακίδα γεμάτη σφαίρες με βόμβες να ακούγονται στο παρασκήνιο.

Ο Ζελένσκι βγάζει σέλφι από το Κουπιάνσκ.

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία

Με πολύ διαφορετικούς τρόπους, και οι δύο ηγέτες προσπαθούν να ενισχύσουν τις θέσεις τους, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει διαρκέσει σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είναι αυτός που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση, με τον Λευκό Οίκο να απειλεί να σταματήσει τη στρατιωτική υποστήριξη, εκτός αν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις, και την ΕΕ να αγωνίζεται να αποδεσμεύσει νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες για την ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει να πολεμά την ρωσική εισβολή και την Πέμπτη επεσήμανε την άρνηση του Ζελένσκι να συμβιβαστεί ως βασικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία, στην πραγματικότητα, εκτός από τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το Βέλγιο ζητάει από τις ευρωπαϊκές χώρες να μοιραστούν το βάρος

Οι νομικές κινήσεις της Μόσχας την Παρασκευή φάνηκαν να έχουν ως στόχο να κρατήσουν τον Ζελένσκι σε αμυντική θέση, παρεμβαίνοντας στις ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποδεσμευτούν έως και 90 δισ. ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για το Κίεβο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων ως εγγύηση για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, αλλά δυσκολεύεται να πείσει το Βέλγιο (σ.σ. και ίσως την Ιταλία) να το υπογράψει.

Οι βελγικές αρχές ανησυχούν ότι θα μείνουν με δάνεια βοήθειας ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, αν η Euroclear αναγκαστεί να επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας στη Ρωσία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι θα αμφισβητήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των περιουσιακών στοιχείων από την Κομισιόν «σε όλες τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων, των δικαστικών οργάνων ξένων κρατών και των διεθνών οργανισμών».  Θα επιδιώξει επίσης την «εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» σε οποιοδήποτε κράτος, σύμφωνα με την τράπεζα.

Οι επιθέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, πρωτίστως σε ενεργειακούς στόχους συνεχίζονται αμείωτες.

Η Ρωσία και η Ουκρανία επιμένουν για τις περιφέρειες του Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο τη Δευτέρα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Παρά τις εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με το εδαφικό καθεστώς.

Το Κρεμλίνο επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα ανατολικά εδάφη της, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, τις οποίες ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει κατά τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής του. Επίσης η Ρωσία αρνείται πως έχει στα χέρια της αντιπρόταση από την Ουκρανία ή τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος θα δεχτεί πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας αν θεωρηθεί ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις, έθεσε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στους Ουκρανούς να ψηφίσουν για το αν θα παραδώσουν το έδαφος.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, υιοθέτησε έναν επιφυλακτικό τόνο σχετικά με τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας από τις συζητήσεις.
«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά τα έγγραφα δεν θα είναι πιο ελκυστικά για εμάς από ό,τι πριν», είπε ο Ουσάκοφ. «Ειλικρινά, πολλά πράγματα πιθανώς δεν θα είναι πλέον κατάλληλα».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

