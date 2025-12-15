Η Ρωσία κατέρριψε στη διάρκεια της νύκτας 130 ουκρανικά drones που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ αεροδρόμια της πρωτεύουσας ανέστειλαν τη λειτουργία τους
- Στην τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής - «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών»
- Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα
- «Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»
- Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.
Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι άλλα τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ’ οδόν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί και ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου.
Οι ουκρανικές δυνάμεις στέλνουν κατά διαστήματα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.
Overnight, Moscow came under a drone attack, with Mayor claiming Russian air defences intercepted 15 drones.
Belgorod was also attacked. Governor reported a missile strike and serious damage to engineering infrastructure, while local media say a thermal power plant was hit. pic.twitter.com/hmz1sjUMy3
— KyivPost (@KyivPost) December 15, 2025
Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους όπως και άλλα αεροδρόμια στη νότια Ρωσία.
Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.
- Αχαΐα: 76χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
- «Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
- Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
- «Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
- Τσεχία: Διορίζεται εκ νέου πρωθυπουργός ο δεξιός δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις
- Εκσυγχρονισμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Βύρωνα
- Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα και αύριο λόγω εργασιών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις