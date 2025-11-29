Ρωσία: Ουκρανικά drones πλήττουν ενεργειακές υποδομές και πολεμική οικονομία

Η εκστρατεία της Ουκρανίας με drones που στοχεύουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας έχει ήδη κοστίσει στον εχθρό της το 10% της ικανότητας διύλισης, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, και το Κίεβο είναι αποφασισμένο να εντείνει τις επιθέσεις του.

Το Κίεβο έχει χτυπήσει τουλάχιστον τα μισά από τα 38 μεγάλα συγκροτήματα παραγωγής της Ρωσίας

«Το 10% δεν είναι ένα εκπληκτικό ποσοστό», λέει η Τατιάνα Μιτρόβα του Κέντρου Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Ωστόσο, είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται αισθητό με την κρίση καυσίμων που αντιμετωπίζει η Ρωσία, τη μείωση των εξαγωγών προϊόντων διύλισης πετρελαίου και τη γενική ένταση που επικρατεί στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα».

Η Ουκρανία έχει επενδύσει σημαντικά σε νέα τεχνολογία drone μεγάλων αποστάσεων, κατασκευάζοντας όπλα όπως το drone Lyutiy, το οποίο είναι σε θέση να μεταφέρει εκρηκτικά σε απόσταση έως 2.000 χιλιομέτρων από τη μυστική βάση εκτόξευσής του.

Ωστόσο, οι ουκρανικές μονάδες drone έχουν επίσης αποκτήσει εμπειρία στην επίθεση σε στόχους με δεκάδες φθηνότερα drone πρώτου προσώπου (FPV).

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν επί του παρόντος στο Κίεβο να χτυπά σχεδόν καθημερινά βασικούς ρωσικούς πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ισχυρίζεται το δίκτυο RFE/RL.

Several drones also flew to the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara region. Several big fires broke out around the refinery pic.twitter.com/EsX7aqlBHq — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 28, 2025

Πλήγμα στα ρωσικά διυλιστήρια

Έχει επίσης αποφασίσει να χτυπά επανειλημμένα τα ίδια διυλιστήρια, μια στρατηγική που είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την Μιτρόβα, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να ανοικοδομήσει και να επισκευάσει τις ζημιές.

Το Κίεβο έχει επίσης χτυπήσει τουλάχιστον τα μισά από τα 38 μεγάλα συγκροτήματα παραγωγής της Ρωσίας και έχει αναγκάσει τη Ρωσία να μειώσει την επεξεργασία πετρελαίου από 5,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο σε μόλις 5 εκατομμύρια δύο μήνες αργότερα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Μιτρόβα, η Ρωσία διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο σύστημα διύλισης στον κόσμο και έχει σημαντική ενσωματωμένη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

«Μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι να γίνουν πραγματικά ορατά τα αποτελέσματα», λέει, «οπότε δεν μιλάμε για άμεση κατάρρευση της ρωσικής διύλισης, αλλά για εξάντληση του δυναμικού της, η οποία έχει ήδη αρχίσει».

Οι Ρώσοι καταναλωτές έχουν νιώσει την πίεση της έλλειψης και του περιορισμού της βενζίνης, ενώ οι εξαγωγές βενζίνης έχουν απαγορευτεί. Επιπλέον, κατά τη Μιτρόβα, η Ρωσία εξάγει πλέον περισσότερο αργό πετρέλαιο και λιγότερα διυλισμένα προϊόντα, γεγονός που μειώνει σημαντικά τα έσοδα από τις εξαγωγές της.

Η σημασία των ορυκτών καυσίμων για την οικονομία της Ρωσίας είναι ανυπολόγιστη, καθώς αποφέρει 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι περίπου 20% χαμηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου σε οργανισμούς όπως το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

Πηγή: ΟΤ