Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Το τμήμα υγροποιημένου πετρελαίου (LPG) του βασικού κοιτάσματος φυσικού αερίου Χορ Μορ δέχτηκε επίθεση από drone αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπως επιβεβαίωσε η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG), προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα έχει διακοπεί η διανομή φυσικού αερίου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ενημερώνουμε τους πολίτες της Περιφέρειας του Κουρδιστάν ότι απόψε στις 11:30 μ.μ., λόγω επίθεσης με drone στο πεδίο Χορ Μορ, όλες οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διακοπεί», ανέφεραν τα υπουργεία φυσικών πόρων και ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινή δήλωση.

«Επί του παρόντος, ομάδες από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και το Υπουργείο Ηλεκτρισμού, μαζί με την εταιρεία Dana Gas, βρίσκονται επί τόπου για να παρακολουθήσουν τις συνέπειες του συμβάντος και να ομαλοποιήσουν την κατάσταση», πρόσθεσε. Το Reuters μεταδίδει πως έχουν τραυματιστεί εργάτες.

﻿﻿<br />

Για δεύτερη φορά στόχος η εγκατάσταση στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην περιοχή Chamchamal της επαρχίας Sulaimani, έχει γίνει στόχος αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, δύο drones καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή του κοιτάσματος. Μάρτυρες ανέφεραν στον ανταποκριτή του The New Region ότι άκουσαν δύο drones να στοχεύουν το τμήμα υγραερίου.

Ο Ομέντ Αχμέντ, εκπρόσωπος του υπουργείου Ηλεκτρισμού του Ιρακινού Κουρδιστάν, δήλωσε στο The New Region ότι η επίθεση θα μειώσει προσωρινά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 75%.

﻿<br />

Το κοίτασμα έχει δεχτεί ξανά επίθεση

Το κοίτασμα Χορ Μορ είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, με αποθέματα φυσικού αερίου περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Λειτουργεί από την Dana Gas, η οποία, μαζί με τη θυγατρική της Crescent Petroleum, συμφώνησε το 2007 με την κυβέρνηση του Κουρδιστάν να αναπτύξει τις δυνατότητες της Περιφέρειας στον τομέα του φυσικού αερίου.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Dana Gas ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την εμπορική πώληση φυσικού αερίου από ένα μεγαλεπήβολο έργο επέκτασης στο Χορ Μορ, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα κατά 50%.

BREAKING: BAGHDAD, Nov 26 (Reuters) – A drone attack targeted the major Khor Mor gas field, one of the largest gas fields in Iraqi Kurdistan, causing fire and wounding some workers, security sources said on Wednesday.#Iraq #KRG #Gas pic.twitter.com/HNFV3KCmYT — Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) November 26, 2025

Ωστόσο, το κοίτασμα έχει δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις από ιρακινές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι οποίες επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Περιφέρειας του Κουρδιστάν και να περιορίσουν τις δυνατότητες παραγωγής φυσικού αερίου της Περιφέρειας.

Οι επιθέσεις στο Χορ Μορ έχουν συχνά οδηγήσει σε σημαντικές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Περιφέρεια του Κουρδιστάν. Πληροφορίες αναφέρουν πως το κοίτασμα το εκμεταλλεύονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Πρώτα, μια δεξαμενή αποθήκευσης NGL έπιασε φωτιά. Στην αρχή, οι φλόγες ήταν έντονες. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα εξαπλωθεί, εκτός αν χτυπηθεί από άλλο drone», δήλωσε στο Rudaw μια πηγή από το πεδίο, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας δηλώνουν πως προσπάθησαν να καταρρίψουν τα drones αλλά δεν τα κατάφεραν.