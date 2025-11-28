newspaper
28.11.2025 | 09:03
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι, παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο στους συμμάχους του Κιέβου. Drones εμφανίζονται πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις, πράκτορες φέρονται να κάνουν επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, κυβερνοεπιθέσεις στοχεύουν υποδομές ή εκλογές. Οι χώρες που έχουν πληγεί είναι η Πολωνία (ακόμη και με έκρηξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο), η Ρουμανία, η Δανία, η Γερμανία, η Λετονία. Η Ευρώπη πιστεύει ότι η Ρωσία έχει στόχο να αποσταθεροποιήσεις τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Για τον λόγο αυτό η Ευρώπη φαίνεται ότι εξετάζει να κάνει κάτι που δεν θα σκεφτόταν καν πριν από μερικά χρόνια. Μια αντεπίθεση, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές κυβερνοεπιθέσεις και  αιφνιδιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις.

REUTERS/Kacper Pempel

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται ανώτερους Ευρωπαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ η Ευρώπη θέλει να δώσει ένα μάθημα στη Ρωσία και εξετάζει να απαντήσει με τον δικό της υβριδικό πόλεμο.

«Δοκιμάζονται τα όριά μας»

Η Μπάιμπα Μπράζε, υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, δήλωσε στο Politico, ότι η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και «το σήμα το στέλνουν τα έργα. Όχι τα λόγια».

Από τη δική του πλευρά, ο Φλόριαν Χαν, υφυπουργός Άμυνας της Γερμανίας, είπε στο Welt TV: «Η Ευρώπη και η συμμαχία πρέπει να αναρωτηθούν για πόσο καιρό είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε αυτό το είδος υβριδικού πολέμου… [και] αν θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γίνουμε περισσότερο ενεργοί».

Και παρά το γεγονός ότι οι υβριδικές επιθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο, η κλίμακα και η συχνότητα των τρεχουσών επιθέσεων είναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Globsec, με έδρα την Πράγα, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου έγιναν περισσότερες από 110 πράξεις δολιοφθοράς και απόπειρες επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη. Αυτές έγιναν κυρίως στην Πολωνία και τη Γαλλία, από άτομα που έχουν δεσμούς με τη Ρωσία.

REUTERS/Yves Herman

Τι λέει η Ρωσία

Η ρητορική είναι κλιμακούμενη και από την πλευρά της Μόσχας. «Ο σημερινός κόσμος προσφέρει έναν πολύ πιο ανοιχτό, μάλιστα, θα μπορούσε κανείς να πει δημιουργικό χώρο για εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Οκτώβριο. «Παρακολουθούμε στενά την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Είναι απλώς ρητορική ή μήπως ήρθε η ώρα να απαντήσουμε;», πρόσθεσε.

Ο στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία μπορεί να βλέπει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως αντιπάλους ή ακόμη και εχθρούς. «Οι ΗΠΑ είναι ο αντίπαλός μας», είπε τον Οκτώβριο.

Και η Ευρώπη βρίσκεται σε δίλημμα για το πώς θα απαντήσει στη Ρωσία, με την οποία δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Αναζητεί μια λύση που θα υποχρεώσει τη Ρωσία να σταματήσει, αλλά χωρίς να παραβιάσει τις ρωσικές κόκκινες γραμμές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανοιχτό πόλεμο.

Ο αρχηγός των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων, Μίκαελ Κλάεσον, λέει «δεν μπορούμε να δειλιάζουμε. Η Ρωσία πρέπει να φοβάται την κλιμάκωση».

REUTERS/Jana Rodenbusch

Σχέδιο 125 σελίδων

Σε πρώτη φάση, η Ευρώπη ενισχύει την άμυνά της. Μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στην Πολωνία, το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την αεράμυνα της συμμαχίας στην ανατολική πλευρά της. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μίλησε για «ακραίο κίνδυνο» για το μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να «έχει μια ισχυρή απάντηση» στις επιθέσεις.

Επίσης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο, επέκρινε την «αδράνεια» της ηπείρου απέναντι στις αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις. Ο Κροσέτο αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 125 σελίδων για αντίποινα. Αυτό προβλέπει ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου, μιας κυβερνοδύναμης 1.500 ατόμων, καθώς και στρατιωτικού προσωπικού εξειδικευμένου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντισλαβ Σικόρσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία για κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου. «Όλοι πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες ασφαλείας τους», είπε.

Ηθικά διλήμματα

Ωστόσο, παρά τη σκληρή ρητορική, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια πιο δυναμική απάντηση. Ο καθηγητής Κέβιν Λιμονιέ, μέλος της δεξαμενής σκέψης GEODE στο Παρίσι, εξηγεί γιατί. Η Ευρώπη ενεργεί με βάσει τους κανόνες.

Υπάρχει ένα ηθικό και φιλοσοφικό ερώτημα, λέει: «Μπορούν τα κράτη που διέπονται από το κράτος δικαίου να αντέξουν οικονομικά να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία… και τις ίδιες στρατηγικές με τη Ρωσία;».

Για την ώρα, η Γερμανία και η Ρουμανία ενισχύουν τους κανόνες που θα επέτρεπαν στις αρχές να καταρρίπτουν drones που πετούν πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικά ευαίσθητα αντικείμενα.

Τι επιλογές υπάρχουν; Σύμφωνα με τον Πολωνό πολιτικό επιστήμονα Φίλιπ Μπρίτζκα, οι χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κυβερνομεθόδους για να στοχεύσουν συστήματα κρίσιμα για την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Ή ενεργειακές εγκαταστάσεις ή τρένα που μεταφέρουν όπλα. «Θα μπορούσαμε να επιτεθούμε στο σύστημα και να διαταράξουμε τη λειτουργία του», λέει στο Politico.

Η μάχη της παραπληροφόρησης

Για τον Μπρίτζα, η Ευρώπη πρέπει να ανταποδώσει τις μεγάλης κλίμακας εκστρατείες παραπληροφόρησης από τη Ρωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, «η ρωσική κοινή γνώμη… είναι κάπως απρόσιτη». Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει κατανοητή η ρωσική σκέψη και μεταξύ των χωρών «να εδραιωθεί συνεργασία στον τομέα του πληροφοριακού πολέμου».

Αλλά το ΝΑΤΟ, ως αμυντική συμμαχία, είναι επιφυλακτικό σε επιθετικές κινήσεις. «Οι ασύμμετρες απαντήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της συζήτησης», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις ίδιες τακτικές με τη Ρωσία», πρόσθεσε. «Αναμφίβολα, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στον τομέα των υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε.

Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτούν υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
