Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ευρώπη, πλέον, βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, μετά τις πρόσφατες μυστηριώδεις εμφανίσεις drones πάνω από τα αεροδρόμια.

Τα περιστατικά αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή πτήσεων, και αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Μία έκρυθμη κατάσταση

Μόνο στη Γερμανία, σύμφωνα με μια μέχρι τώρα μη δημοσιευμένη καταμέτρηση των γερμανικών αρχών, καταγράφονται κατά μέσο όρο τρεις εισβολές drones την ημέρα — πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και κρίσιμα σημεία υποδομής, υποστηρίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τα drones αποτελούν μέρος μιας εντεινόμενης επίθεσης που οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποψιάζονται ότι η Ρωσία κατευθύνει προς την ήπειρο λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία. Η επίθεση περιλαμβάνει σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο» με τη Ρωσία, δήλωσε πρόσφατα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, «αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη».

«Οι αντίπαλοί μας έχουν υπολογίσει ότι μπορούν να κρυφτούν πίσω από την αμφισημία και την άρνηση για να παραβιάσουν την κυριαρχία, να αγνοήσουν τους εθνικούς νόμους και τα διεθνή πρότυπα».

Πινακίδα «Απαγορεύεται η χρήση drones» στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών. REUTERS/Yves Herman

Για τη Ρωσία και τους άλλους αντιπάλους της Δύσης, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, οι μικρής κλίμακας ενέργειες μπορούν να αποφέρουν μεγάλα οφέλη. Η Μόσχα έχει εμπλακεί στρατιωτικά στην Ουκρανία και ως εκ τούτου θα δυσκολευόταν να εμπλακεί σε συμβατικές μάχες με τα μέλη του ΝΑΤΟ. Αντ’ αυτού, κακόβουλες δραστηριότητες που συχνά αποκαλούνται υβριδικός πόλεμος ή σύγκρουση γκρίζας ζώνης επιτρέπουν στο Κρεμλίνο να προκαλεί τους αντιπάλους του χωρίς εμφανείς εχθροπραξίες.

«Οι αντίπαλοί μας έχουν υπολογίσει ότι μπορούν να κρυφτούν πίσω από την αμφισημία και την άρνηση για να παραβιάσουν την κυριαρχία, να αγνοήσουν τους εθνικούς νόμους και τα διεθνή πρότυπα και να εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως πολιτικός εξαναγκασμός, σαμποτάζ και ακόμη και δολοφονίες χωρίς να προκαλέσουν ένοπλη αντίδραση», δήλωσε πρόσφατα ο Ντέιβ Πιτς, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, σε συνέδριο για την ασφάλεια στο Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Οι ύπουλες πρακτικές ενάντια στην Ευρώπη

Οι εισβολές με drones ακολουθούν μια σειρά ασαφών θαλάσσιων περιστατικών που σημειώθηκαν πέρυσι, στα οποία εμπορικά πλοία με συνδέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα έκοψαν ή προκάλεσαν ζημιές σε υποβρύχια καλώδια και αγωγούς σε ευρωπαϊκούς υδάτινους δρόμους. Δεν διαπιστώθηκε σαφής σύνδεση με τη Μόσχα ή το Πεκίνο. Τον Ιανουάριο, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια επιχείρηση αστυνόμευσης, την Baltic Sentry, και έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ομοίως, ύποπτες πυρκαγιές και εκρήξεις έχουν σημειωθεί κατά μήκος των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και σε εγκαταστάσεις, από εμπορικά κέντρα έως και την ιδιοκτησία ενός Γερμανού στελέχους της άμυνας.

Οι δυτικές κυβερνήσεις υποψιάζονται από καιρό ότι η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο ως μέσο αποσταθεροποίησής τους και υπονόμευσης της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία. Αρκετά άτομα σε όλη την Ευρώπη έχουν συλληφθεί, κατηγορηθεί και καταδικαστεί για σχεδιασμό ή εκτέλεση πράξεων σαμποτάζ για λογαριασμό της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε πράξεις σαμποτάζ ή εισβολές με drones στην Ευρώπη.

Οι αναλυτές πληροφοριών βλέπουν επίσης τους αντιπάλους της Δύσης να προσπαθούν να ενισχύσουν τις ανησυχητικές ειδήσεις.

Ο γκρίζος πόλεμος της Ρωσίας δεν είναι μόνο φυσικός. Τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών για τη χρήση κακόβουλου λογισμικού για κατασκοπεία. Άλλες κυβερνήσεις έχουν απαγγείλει παρόμοιες κατηγορίες εναντίον της Μόσχας, η οποία αρνείται όσα τις καταλογίζονται, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οι αναλυτές πληροφοριών βλέπουν επίσης τους αντιπάλους της Δύσης να προσπαθούν να ενισχύσουν τις ανησυχητικές ειδήσεις, επιδιώκοντας να υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη.

Οι εμφανίσεις drones

Η Google Threat Intelligence, ένα τμήμα της Alphabet που παρακολουθεί τους κινδύνους στο διαδίκτυο, σημείωσε μια αύξηση των φιλορωσικών «παραγόντων επιρροής» που προωθούν συγκεκριμένη ρητορική —μια θετική εικόνα της Ρωσίας και την αποδυνάμωση της διεθνούς υποστήριξης προς την Ουκρανία— μετά τις πρόσφατες εισβολές drones στην Πολωνία.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, που κάποτε δίσταζαν να κατηγορήσουν τη Μόσχα, φαίνεται πλέον να μιλάνε για αυτό το ζήτημα ευθέως. Αφού πρόσφατα εμφανίστηκαν drones κοντά σε βελγικές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια, προκαλώντας αναστάτωση στην εμπορική αεροπορική κίνηση, ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι ορισμένα drones «χαρτογραφούσαν σκόπιμα τις υποδομές» των στρατιωτικών βάσεων.

Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών εξαιτίας των drones. REUTERS/Yves Herman

«Αυτό είναι κατασκοπεία, που πιθανότατα πραγματοποιείται από επαγγελματίες πιλότους για λογαριασμό χωρών όπως η Ρωσία», δήλωσε ο Φράνκεν σε ένα τοπικό ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έστειλε μια στρατιωτική ομάδα αντι-drones για να βοηθήσει το Βέλγιο στην αποτροπή των εισβολών. Το Βερολίνο είχε στείλει μια ομάδα στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου για να βοηθήσει στην ασφάλεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η χώρα έγινε στόχος δραστηριότητας drones.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η αύξηση των εμφανίσεων drones πάνω από το Βέλγιο μπορεί να συνδέεται με την πίεση των μελών της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους για τη χρηματοδότηση του στρατού της Ουκρανίας. Το Βέλγιο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποθεμάτων και τίτλων, γεγονός που του δίνει de facto δικαίωμα βέτο επί του σχεδίου.

Στο επίκεντρο η Γερμανία

Η ίδια η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο πρόσφατα. Η υπηρεσία ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας ανέφερε ότι πιλότοι και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν καταγράψει 172 περιστατικά με drones στον προστατευόμενο εναέριο χώρο μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, αριθμός μεγαλύτερος από ό,τι έχει καταγραφεί σε ολόκληρο έτος τουλάχιστον από το 2019. Τα drones προκάλεσαν το κλείσιμο των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων της Γερμανίας, στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, τον περασμένο μήνα.

Ακόμη και αυτός ο αριθμός ρεκόρ αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομική Υπηρεσία της Γερμανίας, ή BKA, που είναι το αντίστοιχο του FBI, έχει καταγράψει χιλιάδες περιστατικά με drones φέτος.

Ο συνολικός αριθμός εισβολών φέτος είναι «ένας χαμηλός τετραψήφιος αριθμός».

Σε μια απόρρητη έκθεση με τίτλο «Crime Weapon: Drone» (Όπλο εγκλήματος: Drone), η BKA έχει καταγράψει μη εξουσιοδοτημένες εισβολές drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίες της αμυντικής βιομηχανίας και κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων. Ο υπολογισμός βασίζεται σε παρατηρήσεις των περιφερειακών γραφείων της BKA και του στρατού.

Αντίστοιχη πινακίδα με αυτή των Βρυξελλών, στο Μόναχο της Γερμανίας. REUTERS/Angelika Warmuth

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο συνολικός αριθμός εισβολών φέτος είναι «ένας χαμηλός τετραψήφιος αριθμός» — τουλάχιστον τρία περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο.

Η έκθεση της BKA ενημερώνεται πλέον κάθε δύο εβδομάδες, αντί για κάθε τρίμηνο, στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της κατασκοπείας και της δολιοφθοράς, σύμφωνα με έναν Γερμανό κυβερνητικό αξιωματούχο. Τα ευρήματα θα παραμείνουν απόρρητα, καθώς οι αρχές δεν μπόρεσαν να αποδώσουν τις παρατηρήσεις σε κάποιον συγκεκριμένο παράγοντα στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα drones;

Τα περισσότερα drones δεν αποτελούν φυσικό κίνδυνο για το κοινό, αλλά αυτά που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια μπορούν να αποτελέσουν. Τα επιβατικά αεροσκάφη δεν είναι πιστοποιημένα για να αντέχουν σε συγκρούσεις με drones ή άλλα σκληρά αντικείμενα, όπως τα φορτία των μετεωρολογικών αερόστατων.

Σε αντίθεση με ένα πουλί, ακόμη και ένα μικρό εμπορικό drone θα μπορούσε να διαπεράσει το παρμπρίζ του πιλοτηρίου ή τις δεξαμενές καυσίμου, δήλωσε ο Μόριτς Μπίργκερ, πιλότος και αξιωματούχος της γερμανικής ένωσης πιλότων Cockpit, ο οποίος είχε μια στενή επαφή με ένα άγνωστο αντικείμενο κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου της Ζυρίχης νωρίτερα φέτος. Τα σκληρά αντικείμενα αποτελούν απειλή ακόμη και σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες απογείωσης ή προσγείωσης άνω των 100 μιλίων την ώρα.

«Σε αυτή την ταχύτητα, έχεις πραγματικά μόνο την ευκαιρία να εντοπίσεις ένα τόσο μικρό αντικείμενο την τελευταία στιγμή, και τότε είναι απλά πολύ αργά για να προβείς σε ελιγμούς αποφυγής», είπε. «Αυτά τα πράγματα τείνουν επίσης να συμβαίνουν κατά την προσέγγιση και την αναχώρηση, όταν είμαστε πολύ απασχολημένοι με το αεροσκάφος».

«Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει τον έλεγχο του εναέριου χώρου του, και αυτό είναι μια πολύ επισφαλής κατάσταση».

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να κάνουν πολλά για το θέμα. Οι περισσότερες εισβολές με drones παραμένουν ανεξιχνίαστες. Μέχρι στιγμής, μόνο λίγα drones έχουν καταρριφθεί ή οι χειριστές τους έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

«Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει τον έλεγχο του εναέριου χώρου του, και αυτό είναι μια πολύ επισφαλής κατάσταση», είπε ο Κριστιάν Μέλινγκ, διευθυντής του Edina, ενός ερευνητικού προγράμματος για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης που χρηματοδοτείται εν μέρει από το Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Πρέπει να αλλάξουμε επειγόντως αυτή την αντίληψη και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη επίγνωση της κατάστασης».

Οι τεχνικές και νομικές δυσκολίες

Οι δυσκολίες είναι τεχνικές. Είναι δύσκολο να ανιχνευθούν αεροσκάφη που κινούνται αργά, πετούν σε χαμηλό ύψος, συχνά δεν είναι μεγαλύτερα από πουλιά και δεν είναι πάντα ορατά στα ραντάρ. Για την ανίχνευσή τους απαιτούνται διάφοροι αισθητήρες, όπως ραδιοδέκτες, βιντεοκάμερες και ακουστικοί αισθητήρες.

Η κατάρριψη των drones μόλις εντοπιστούν είναι εξίσου δύσκολη και συνοδεύεται από νομικές επιπλοκές.

«Αυτό μπορεί να αποβεί δαπανηρό και, επειδή δεν είναι πάντα σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τι, δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το ποιος πρέπει να πληρώσει για τέτοια συστήματα: το αεροδρόμιο; Οι αρχές εναέριας κυκλοφορίας; Η αστυνομία;», δήλωσε ο Μπίργκερ.

Η κατάρριψη των drones μόλις εντοπιστούν είναι εξίσου δύσκολη και συνοδεύεται από νομικές επιπλοκές. Οι αρχές έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν τις καταρρίψεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Στη Γερμανία, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ο στρατός είναι υπεύθυνος για την αναχαίτιση των drones που πετούν πάνω από στρατιωτικές περιοχές. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, που είναι το αντίστοιχο της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς, είναι υπεύθυνη για τα αεροδρόμια. Έξω από αυτά τα όρια, η ευθύνη ανήκει στην κρατική αστυνομία, η οποία σπάνια είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Ακόμη και εντός των αεροδρομίων, η ευθύνη είναι διαιρεμένη, τονίζει η Wall Street Journal. Ερωτηθείσα για τα τελευταία περιστατικά στο Βερολίνο, η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βερολίνου δήλωσε ότι είναι υπεύθυνη μόνο για την άμυνα κατά των drones, ενώ το ίδιο το αεροδρόμιο και η υπηρεσία ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση των drones.

Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν τα drones, ενώ μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας δήλωσε ότι οι πιλότοι είναι υπεύθυνοι μόνο για την αναφορά των εμφανίσεων drones στην αστυνομία.

Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στα καλύτερά του, δίνει λύσεις (και) στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, φανερώνοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κίνηση 11.11.25

Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα - Καθυστερήσεις έως και 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά - Συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή

Σύνταξη
