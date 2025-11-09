Η Μεγάλη Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Βέλγιο μετά την εμφάνιση drones

Η Μεγάλη Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στο Βέλγιο μετά από μια σειρά εμφανίσεων drones στον εναέριο χώρο του, σύμφωνα με τον νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου άμυνας.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον δήλωσε στο πρόγραμμα Sunday with Laura Kuenssberg του BBC ότι ο Βέλγος ομόλογός του ζήτησε βοήθεια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ότι ο εξοπλισμός και το προσωπικό βρίσκονται καθ’ οδόν.

Βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία στο Βέλγιο

Το κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου, το Zavantem, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά την Πέμπτη το βράδυ, αφού εντοπίστηκαν drones στην περιοχή. Εντοπίστηκαν επίσης σε άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής βάσης.

Ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο αν οι εισβολές έγιναν από τη Ρωσία, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πιθανό» να έχουν διαταχθεί από τη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε: «Καθώς οι υβριδικές απειλές αυξάνονται, η δύναμή μας έγκειται στις συμμαχίες μας και στη συλλογική μας αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε, να αποτρέψουμε και να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές και τον εναέριο χώρο μας».

Παράλληλα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει το Βέλγιο «παρέχοντας τον εξοπλισμό και τις δυνατότητές μας», οι οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Την Παρασκευή, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει το Βέλγιο με μέτρα κατά των drones, μετά από αίτημα των Βρυξελλών.

Περίπου 3.000 επιβάτες της Brussels Airlines επηρεάστηκαν από την αναστάτωση, και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι αντιμετώπισε «σημαντικά έξοδα» από την ακύρωση ή την εκτροπή δεκάδων πτήσεων.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν ότι υποψιάζονται τη Ρωσία, αλλά ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Αρχικά, τα drones που πετούσαν πάνω από τις στρατιωτικές μας βάσεις θεωρούνταν δικό μας πρόβλημα», δήλωσε ο Φράνκεν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Τώρα έχουν γίνει μια σοβαρή απειλή που επηρεάζει τις πολιτικές υποδομές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Σε γενικές γραμμές, ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε ότι η Ρωσία αποτελεί «την πιο επείγουσα απειλή αυτή τη στιγμή» για την Ευρώπη.

«Η παράνομη εισβολή στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει τη βάρβαρη φύση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει διαπράξει σαμποτάζ και δολοφονίες σε βρετανικό έδαφος και ότι ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος είναι ο τομέας στον οποίο «εμείς [το Ηνωμένο Βασίλειο] πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας».

Οι αυξημένες εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ο υπουργός Άμυνας χαιρέτισε την κίνηση, λέγοντας ότι υπάρχει «ένα περιβάλλον αυξημένης απειλής» και ότι ένα βασικό μέρος της αποτροπής των απειλών είναι «η συνεργασία με άλλες χώρες μέσω του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, ο Τζέιμς Κάρτλιτζ επέκρινε επίσης την προσέγγιση της κυβέρνησης όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών, λέγοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη επείγουσα δράση.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν στο 2,5% του ΑΕΠ από τον Απρίλιο του 2027, με στόχο να φτάσουν το 3% στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε ότι η χρηματοδότηση είναι «η μεγαλύτερη που έχω δει στην καριέρα μου».

Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά από εμφανίσεις drones έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Δανίας.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία για «υβριδικό πόλεμο», το Κρεμλίνο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Πιστόριους έχει υποδείξει ότι οι τελευταίες θεάσεις ενδέχεται να συνδέονται με τις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας με τη μορφή δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ.

Αν και δεν υπάρχουν δημόσιες αποδείξεις για την εμπλοκή της Ρωσίας, οι υποψίες έχουν ενισχυθεί από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ανατολικής Ευρώπης από τη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, στις οποίες συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και μεγαλύτερα drones επίθεσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε πρόσφατα αεροσκάφη RAF Typhoon για να συμμετάσχουν σε αποστολές άμυνας πάνω από την Πολωνία, στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας ως απάντηση στις παραβιάσεις.