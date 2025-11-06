newspaper
Το Βέλγιο θα πραγματοποιήσει σύσκεψη μετά από την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025

Το Βέλγιο θα πραγματοποιήσει σύσκεψη μετά από την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις

Σύσκεψη με θέμα την ασφάλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο μετά την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο του κράτους

Σύνταξη
Spotlight

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στο Βέλγιο θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη, μετά την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια που προκάλεσαν χάος στους ταξιδιώτες και έθεσαν ζητήματα ασφάλειας.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σταμάτησαν για αρκετές ώρες το βράδυ της Τρίτης στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Ο εναέριος χώρος έκλεισε επίσης πάνω από το αεροδρόμιο της Λιέγης, ένα σημαντικό κέντρο μεταφοράς εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα περαιτέρω ακυρώσεις, καθυστερήσεις και εκτροπές.

Συχνές οι εμφανίσεις drones στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της φλαμανδικής πόλης Ντιέστ ανέφερε ότι αστυνομικοί και στρατιωτικοί εντόπισαν τέσσερα drones στην κοντινή στρατιωτική αεροπορική βάση Schaffen την Τρίτη.

Πριν από τα τελευταία περιστατικά, οι βελγικές αρχές ερευνούσαν ήδη μυστηριώδεις εμφανίσεις drones σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της Kleine-Brogel, κοντά στα ολλανδικά σύνορα, όπου βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 του Βελγίου και, σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένες πληροφορίες, αποθηκεύονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η εμφάνιση drones στο Βέλγιο είναι μόνο οι τελευταίες, μετά από μια αύξηση των εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, drones έχουν εντοπιστεί στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Νορβηγία και την Ισπανία.

Η Λιθουανία έκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμιά της τον περασμένο μήνα, μετά την είσοδο μπαλονιών ηλίου, που υποψιάζονταν ότι μετέφεραν λαθραία τσιγάρα, στον εναέριο χώρο της. Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας χαρακτήρισε αργότερα τις εισβολές «υβριδικές επιθέσεις», επαναλαμβάνοντας τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Μόσχας. Τον Σεπτέμβριο, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ η Ρουμανία έστειλε δύο αεροσκάφη F-16, αφού ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ένα drone μετά από ρωσική επίθεση στη γειτονική Ουκρανία.

Έγινε λόγος για συντονισμένα περιστατικά

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, δήλωσε την Τετάρτη σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι τα περιστατικά στο Βέλγιο φαινόταν να είναι συντονισμένα με σκοπό να προκαλέσουν αναστάτωση, με τη συμμετοχή μεγάλων drones που πετούσαν σε σχηματισμό. «Αυτό συνάδει με τις υβριδικές τεχνικές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται απλώς για κάποιον που πετάει τυχαία ένα drone πάνω από μια στρατιωτική βάση ή ένα αεροδρόμιο… Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι αυτό οργανώθηκε με πολύ δομημένο τρόπο».

Η βελγική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ποιον θεωρεί υπεύθυνο για τα drones, αλλά μια πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας «δεν έχουν καμία αμφιβολία» ότι πίσω από τις πρόσφατες θεάσεις βρίσκεται ένας κρατικός παράγοντας, «πολύ πιθανόν η Ρωσία». Το θέμα φέρεται να τέθηκε σε συνάντηση για την προετοιμασία της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Πέμπτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Οι εντάσεις μεταξύ Βελγίου και Ρωσίας έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι Βρυξέλλες δέχονται πιέσεις από τους εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποίησε τους επιβάτες το απόγευμα της Τετάρτης ότι ενδέχεται να συνεχιστούν οι διαταραχές στις πτήσεις τους. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ακυρώθηκαν 95 πτήσεις, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές μετά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου την Τετάρτη, επειδή πολλά αεροσκάφη βρισκόταν σε λάθος θέση.

Περίπου 400 έως 500 άτομα πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω των προβλημάτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
06.11.25
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
06.11.25
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
06.11.25
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
06.11.25
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
06.11.25
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
06.11.25
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
06.11.25
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
06.11.25
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
