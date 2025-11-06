Το Βέλγιο θα πραγματοποιήσει σύσκεψη μετά από την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στο Βέλγιο θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη, μετά την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια που προκάλεσαν χάος στους ταξιδιώτες και έθεσαν ζητήματα ασφάλειας.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σταμάτησαν για αρκετές ώρες το βράδυ της Τρίτης στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα την ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Ο εναέριος χώρος έκλεισε επίσης πάνω από το αεροδρόμιο της Λιέγης, ένα σημαντικό κέντρο μεταφοράς εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα περαιτέρω ακυρώσεις, καθυστερήσεις και εκτροπές.

Συχνές οι εμφανίσεις drones στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της φλαμανδικής πόλης Ντιέστ ανέφερε ότι αστυνομικοί και στρατιωτικοί εντόπισαν τέσσερα drones στην κοντινή στρατιωτική αεροπορική βάση Schaffen την Τρίτη.

Πριν από τα τελευταία περιστατικά, οι βελγικές αρχές ερευνούσαν ήδη μυστηριώδεις εμφανίσεις drones σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της Kleine-Brogel, κοντά στα ολλανδικά σύνορα, όπου βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 του Βελγίου και, σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένες πληροφορίες, αποθηκεύονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η εμφάνιση drones στο Βέλγιο είναι μόνο οι τελευταίες, μετά από μια αύξηση των εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, drones έχουν εντοπιστεί στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Νορβηγία και την Ισπανία.

Η Λιθουανία έκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμιά της τον περασμένο μήνα, μετά την είσοδο μπαλονιών ηλίου, που υποψιάζονταν ότι μετέφεραν λαθραία τσιγάρα, στον εναέριο χώρο της. Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας χαρακτήρισε αργότερα τις εισβολές «υβριδικές επιθέσεις», επαναλαμβάνοντας τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Μόσχας. Τον Σεπτέμβριο, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ η Ρουμανία έστειλε δύο αεροσκάφη F-16, αφού ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ένα drone μετά από ρωσική επίθεση στη γειτονική Ουκρανία.

Έγινε λόγος για συντονισμένα περιστατικά

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, δήλωσε την Τετάρτη σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι τα περιστατικά στο Βέλγιο φαινόταν να είναι συντονισμένα με σκοπό να προκαλέσουν αναστάτωση, με τη συμμετοχή μεγάλων drones που πετούσαν σε σχηματισμό. «Αυτό συνάδει με τις υβριδικές τεχνικές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται απλώς για κάποιον που πετάει τυχαία ένα drone πάνω από μια στρατιωτική βάση ή ένα αεροδρόμιο… Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι αυτό οργανώθηκε με πολύ δομημένο τρόπο».

Η βελγική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ποιον θεωρεί υπεύθυνο για τα drones, αλλά μια πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας «δεν έχουν καμία αμφιβολία» ότι πίσω από τις πρόσφατες θεάσεις βρίσκεται ένας κρατικός παράγοντας, «πολύ πιθανόν η Ρωσία». Το θέμα φέρεται να τέθηκε σε συνάντηση για την προετοιμασία της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Πέμπτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Οι εντάσεις μεταξύ Βελγίου και Ρωσίας έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι Βρυξέλλες δέχονται πιέσεις από τους εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποίησε τους επιβάτες το απόγευμα της Τετάρτης ότι ενδέχεται να συνεχιστούν οι διαταραχές στις πτήσεις τους. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ακυρώθηκαν 95 πτήσεις, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές μετά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου την Τετάρτη, επειδή πολλά αεροσκάφη βρισκόταν σε λάθος θέση.

Περίπου 400 έως 500 άτομα πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω των προβλημάτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.