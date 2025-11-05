Βρυξέλλες: Εντοπίστηκαν drones στο αεροδρόμιο – «Μπορεί να είναι η Ρωσία ή κάποιος ερασιτέχνης», ανέφερε υπουργός
Νέα εμφάνιση drones, αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες, προκάλεσε προβλήματα σε χιλιάδες ταξιδιώτες του αεροδρομίου
- Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
- Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
- Ληστής μαχαίρωσε ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Το αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες αναγκάστηκε να κλείσει την Τρίτη το βράδυ μετά από αναφορές για την εμφάνιση drones, προκαλώντας αναστάτωση σε δεκάδες πτήσεις και τα ταξίδια χιλιάδων επιβατών.
Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των πτήσεων drones στα πολιτικά αεροδρόμια της Ευρώπης, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη χρήση τους.
Η εμφάνιση των drones στις Βρυξέλλες
Οι πτήσεις ξανάρχισαν την Τετάρτη το πρωί, αλλά ορισμένα προβλήματα συνεχίστηκαν, με αεροπλάνα να αναφέρονται εκτός θέσης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των αεροδρομίων, σύμφωνα με το Niuewsblad. Περίπου 400-500 επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο λόγω των drones, αναφέρει ο Guardian.
Ξεχωριστά, αναφέρθηκαν επίσης drones στην περιοχή των στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων Kleine-Brogel και Florennes και ενός περιφερειακού αεροδρομίου στη Λιέγη.
Ακόμα, ο δήμαρχος της πόλης Ντιέστ επιβεβαίωσε ότι χθες το βράδυ εντοπίστηκαν τέσσερα ακόμη drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Schaffen της πόλης.
Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπέρναρντ Κουίντιν, δήλωσε ότι η χώρα «δεν μπορεί να δεχτεί την διαταραχή των αεροδρομίων μας από μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones», ζητώντας «μια συντονισμένη και εθνική αντίδραση».
Το βελγικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας ενδέχεται να συνεδριάσει αύριο το πρωί για να συζητήσει το περιστατικό.
Ανοιχτή η συζήτηση για την προέλευση των drones
Ωστόσο, ο υπουργός δεν θέλησε να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τα drones, δηλώνοντας ότι «μπορεί να είναι η Ρωσία ή κάποιος ερασιτέχνης», αφήνοντας το θέμα ανοιχτό για έρευνα, σύμφωνα με την VRT.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις κατά την καθημερινή ενημέρωση Τύπου, όπως και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Ρουμανία.
- Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
- Βοσνία: Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας – 11 νεκροί και 30 τραυματίες
- ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
- «Διαμάχη στην Μπαρτσελόνα – Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι δεν μιλούν μεταξύ τους»
- Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
- Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις