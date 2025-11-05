Το αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες αναγκάστηκε να κλείσει την Τρίτη το βράδυ μετά από αναφορές για την εμφάνιση drones, προκαλώντας αναστάτωση σε δεκάδες πτήσεις και τα ταξίδια χιλιάδων επιβατών.

Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των πτήσεων drones στα πολιτικά αεροδρόμια της Ευρώπης, εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη χρήση τους.

Η εμφάνιση των drones στις Βρυξέλλες

Οι πτήσεις ξανάρχισαν την Τετάρτη το πρωί, αλλά ορισμένα προβλήματα συνεχίστηκαν, με αεροπλάνα να αναφέρονται εκτός θέσης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των αεροδρομίων, σύμφωνα με το Niuewsblad. Περίπου 400-500 επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο λόγω των drones, αναφέρει ο Guardian.

Ξεχωριστά, αναφέρθηκαν επίσης drones στην περιοχή των στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων Kleine-Brogel και Florennes και ενός περιφερειακού αεροδρομίου στη Λιέγη.

Ακόμα, ο δήμαρχος της πόλης Ντιέστ επιβεβαίωσε ότι χθες το βράδυ εντοπίστηκαν τέσσερα ακόμη drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Schaffen της πόλης.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπέρναρντ Κουίντιν, δήλωσε ότι η χώρα «δεν μπορεί να δεχτεί την διαταραχή των αεροδρομίων μας από μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones», ζητώντας «μια συντονισμένη και εθνική αντίδραση».

Το βελγικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας ενδέχεται να συνεδριάσει αύριο το πρωί για να συζητήσει το περιστατικό.

Ανοιχτή η συζήτηση για την προέλευση των drones

Ωστόσο, ο υπουργός δεν θέλησε να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τα drones, δηλώνοντας ότι «μπορεί να είναι η Ρωσία ή κάποιος ερασιτέχνης», αφήνοντας το θέμα ανοιχτό για έρευνα, σύμφωνα με την VRT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις κατά την καθημερινή ενημέρωση Τύπου, όπως και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Ρουμανία.