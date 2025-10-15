Η εισβολή ρωσικών drones «ανόητη και αντιπαραγωγική», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία για «τακτικά ανόητη και αντιπαραγωγική» κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία τον περασμένο μήνα φαινόταν σκόπιμη.

Ο Σικόρσκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο, δήλωσε ότι το μόνο που κατάφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την εισβολή αυτή ήταν να ενοποιήσει την δυτική κοινή γνώμη εναντίον του. Επίσης, απέρριψε τις ανησυχίες της Ρωσίας ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα ήταν περιττή πρόκληση.

Σκόπιμη η χρήση drones από τη Ρωσία;

Η κίνηση της Ρωσίας περιελάμβανε 21 drones σε μια επτάωρη εισβολή στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναγκάζοντας το κλείσιμο αεροδρομίων στην ανατολική και κεντρική περιοχή της χώρας. «Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν σκόπιμη», δήλωσε ο Σικόρσκι.

«Εκτοξεύθηκαν από ένα μόνο σημείο και ήταν όλα άοπλα. Αν αυτή ήταν μία τυχαία συνέπεια της επίθεσης της νύχτας εκείνης στην Ουκρανία, θα περίμενε κανείς το μείγμα των drones να είναι το ίδιο, μερικά οπλισμένα και μερικά άοπλα. Όλα αυτά που πέρασαν στην Πολωνία ήταν άοπλα», είπε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Τα drones, που θεωρείται ότι είναι ρωσικής κατασκευής Gerbera, εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, σε μια εισβολή που «φαίνεται να συντονίστηκε με τη Λευκορωσία», υποστήριξε. Πρόσθεσε ότι ήταν εν μέρει μια δοκιμή των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ, αναγκάζοντας την Πολωνία και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ανταποκριθούν με την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών και άλλων αεροπορικών αμυντικών συστημάτων.

Ο Σικόρσκι μίλησε πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στην οποία θα συζητηθούν η άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης και η προμήθεια drones στην Ουκρανία. Μετά την εισβολή, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να προμηθεύσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη για την αεροπορική αστυνόμευση, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που ονομάζεται Eastern Sentry.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο άμυνας που διέρρευσε και θα δημοσιευθεί την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει επίσης οι ευρωπαϊκές άμυνες κατά των drones να είναι «πλήρως λειτουργικές έως το τέλος του 2027», στο πλαίσιο ενός έργου που ήταν προηγουμένως γνωστό ως «τείχος drones».

Μία «ανόητη» τακτική

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μία από τις πολλές εισβολές της Ρωσίας στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο, με ρωσικά drones να έχουν επίσης θεαθεί στις χώρες της Βαλτικής, τη Ρουμανία και τη Νορβηγία, και πιθανώς και σε άλλα μέρη της Σκανδιναβίας.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι οι εισβολές υπενθύμισαν ότι ο Πούτιν πίστευε ότι «βρισκόταν σε πόλεμο μαζί μας» – μια κατάσταση που, όπως υποστήριξε, χρονολογείται στο μυαλό του Ρώσου προέδρου από τη δηλητηρίαση του Αλεξάντερ Λιτβινένκο το 2006 και την επιθετική ομιλία του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου το 2007.

«Βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας, αλλά δεν το αναγνωρίζαμε επειδή φαινόταν υπερβολικά παράλογο και παράξενο», δήλωσε ο Σικόρσκι. Η εισβολή στην Πολωνία ήταν μέρος ενός «φάσματος προκλήσεων», όπως είπε, που περιλαμβάνει δηλητηριάσεις, σαμποτάζ και εμπρηστικές επιθέσεις, όπως εμπρηστικές βόμβες σε αποθήκες δεμάτων στην Πολωνία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και ο Πούτιν «δοκιμάζει τα νερά», όπως είπε ο Σικόρσκι, οι εισβολές και άλλες υβριδικές απειλές ήταν «τακτικά ανόητες και αντιπαραγωγικές για τον ίδιο. Τι επιτυγχάνει; Επιτυγχάνει την εδραίωση της δημόσιας υποστήριξης για μια πολιτική αποτροπής έναντι της Ρωσίας».

Με βάση το δημοσίευμα του Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με αμερικανικά Tomahawks, τα οποία έχουν εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων, σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Κυριακή ότι το θέμα ήταν «εξαιρετικά ανησυχητικό» για τη Ρωσία.

Ωστόσο, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την εξάπλωση της σύγκρουσης ήταν υπερβολικές. «Κάθε φορά που σκοπεύαμε να δώσουμε στην Ουκρανία νέους πυραύλους, νέους τύπους όπλων, κάποιος έλεγε: «Μην το κάνετε, θα οδηγήσει σε κλιμάκωση. Μην τους στείλετε άρματα μάχης. Μην τους στείλετε μαχητικά MiG. Μην τους στείλετε F-16. Μην τους δώσετε Himars [ρουκέτες], μην τους δώσετε Atacms [πυραύλους]». Και κάθε φορά η Ρωσία έπρεπε να προσαρμοστεί».

Τα Tomahawk, είπε ο Σικόρσκι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, τα οποία ήταν στόχος πρόσφατων επιθέσεων με drones από την Ουκρανία. «Η τεράστια έκταση της Ρωσίας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά αντιαεροπορικά μέσα για να προστατευθούν όλοι οι στόχοι», είπε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία είχε επιτυχία στη μείωση της ικανότητας της Ρωσίας να παράγει πετρέλαιο. «Όταν πετυχαίνεις κάτι, πρέπει να το ενισχύσεις».

«Μόνο όταν η Ρωσία χάνει έναν πόλεμο γίνονται μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο Σικόρσκι. «Αν η Ρωσία έχανε τον πόλεμο, αυτό θα ήταν καλό για την Ουκρανία, θα ήταν καλό για την Ευρώπη, αλλά θα ήταν επίσης καλό και για τη Ρωσία».

Η άμυνα στην Ευρώπη

Ο Πολωνός υπουργός βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για συναντήσεις, μεταξύ άλλων με την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Κιρ Στάρμερ. Επισκέφθηκε επίσης το κοινοβούλιο, όπου βοήθησε στην αποκάλυψη ενός αποσυρμένου drone Shahed-136.

Η ιδέα του «τείχους drone», που προτάθηκε από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, προέβλεπε ένα σύστημα «αντι-drone δυνατοτήτων ανίχνευσης, παρακολούθησης και εξουδετέρωσης, καθώς και δυνατοτήτων για την επίθεση σε επίγειους στόχους αξιοποιώντας την τεχνολογία drone για ακρίβεια», σύμφωνα με ένα προσχέδιο πλάνου δράσης στο κομμάτι της άμυνας που διαθέτει ο Guardian.

Ωστόσο, πηγές της ΕΕ ανέφεραν ότι η ονομασία «τείχος drone» θα καταργηθεί, προκειμένου η πρωτοβουλία να κερδίσει ευρύτερη υποστήριξη. Οι ηγέτες της ΕΕ θα κληθούν να εγκρίνουν τον το σχέδιο δράσης για την άμυνα στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών στις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι η ήπειρος θα μπορεί να αμυνθεί από ξένες εισβολές έως το 2030.

Η ιδέα προέκυψε στις χώρες της Βαλτικής, αλλά συνάντησε σκεπτικισμό πιο δυτικά. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «χρειάζεται κάτι λίγο πιο εξελιγμένο και σύνθετο». Στη Γερμανία ανώτεροι πολιτικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για την ιδέα, ενώ ενέκριναν την άμυνα με drones.

Για να εξασφαλίσουν ευρύτερη γεωγραφική υποστήριξη, οι αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι τα αμυντικά συστήματα κατά των drones θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία των συνόρων και των υποδομών, καθώς και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.