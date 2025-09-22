newspaper
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Εσθονία: «Μην μας ξαναπείτε ψέματα» είπε στην Ρωσία – «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:58

Εσθονία: «Μην μας ξαναπείτε ψέματα» είπε στην Ρωσία – «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία

Νέα τροπή στην ένταση στη Βαλτική, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Εσθονία μέσω του ΥΠΕΞ να δείχνει στιγμιότυπο από ραντάρ με τις φερόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Spotlight

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, η Εσθονία και το ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν πως τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, έως ότου έγινε αναχαίτιση. Στο σημείο έσπευσαν σουηδικά Gripen και ιταλικά F35A.

Σήμερα συνεδρίασε έκτακτα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Εσθονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, έδειξε στο Συμβούλιο εικόνες από ραντάρ που φέρονται να δείχνουν την εισβολή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Αφού ο Ρώσος εκπρόσωπος χαρακτήρισε την εισβολή «φανταστική», ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας είπε στη Ρωσία: «Παρακαλώ, μην ξαναπείτε ψέματα».

«Είχαν προειδοποιηθεί», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι υπήρχε «πολύ σαφής επικοινωνία σε όλα τα κανάλια» που δεν έτυχε «καμίας ανταπόκρισης». Υπογράμμισε ότι «η παραβίαση είναι απολύτως σαφής και η Ρωσία ψεύδεται ξανά — όπως έχει ψεύδεται πολλές φορές στο παρελθόν».

Τι ανέφερε ο Αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Σλοβένος αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μίροσλαβ Τζένκα ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για μια σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του ρωσικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων τριών μαχητικών αεροσκαφών που αναφέρθηκαν πάνω από την Εσθονία στις 19 Σεπτεμβρίου και προηγούμενων εισβολών drone στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Τόνισε ότι τέτοιες παραβιάσεις είναι απαράδεκτες και αυξάνουν τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ζήτησε επίσης την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Μίροσλαβ Τζένκα προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά κρίσιμο για όλα τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Ρουμανία κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αντιδράσει απέναντι στις φερόμενες παραβιάσεις.

Ποια ήταν η θέση της Ρουμανίας ως «εμπλεκόμενη»

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει επανειλημμένα τον κυρίαρχο εναέριο χώρο των ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε η Οάνα Σίλβια Τόιου, υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. «Τώρα είναι η Εσθονία, την περασμένη εβδομάδα ήταν η Ρουμανία, πριν από αυτό η Πολωνία», όπως ανέφερε.

«Ακόμη και η αντίληψη ότι η διεθνής κοινότητα —ιδίως το Συμβούλιο— δεν αντιδρά, μπορεί να ενθαρρύνει μελλοντικές προκλήσεις», υπογράμμισε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει την αδικαιολόγητη και απρόκλητη επιθετικότητα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. «Η δράση είναι ουσιώδης —τώρα» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Σκληρή γλώσσα από την Πολωνία που απείλησε με καταρρίψεις αεροπλάνων ή drone με το αποτέλεσμα να επιβαρύνει την Ρωσία.

Αν αεροσκάφος σας ξαναμπεί στον εναέριο χώρο μας μην κλαίγεστε αν καταρριφθεί

Απευθυνόμενος στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι — Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας — δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι δεν σας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο και ότι είστε ανίκανοι να ζήσετε ειρηνικά με τους γείτονές σας. Ο παράλογος εθνικισμός σας περιλαμβάνει μια δίψα για κυριαρχία που δεν θα σταματήσει μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει και ότι η αυτοκρατορία σας δεν θα ξαναχτιστεί».

Είπε ότι, ως εκ τούτου, η Πολωνία έχει «μόνο ένα αίτημα» προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας: «Αν άλλος πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο μας χωρίς άδεια — είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος — και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να κλαψουρίζετε».

Καταλήγοντας, είπε: «Σας προειδοποιήσαμε».

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη λέει η Ρωσία στην Εσθονία

«Οι γείτονές μας έχουν πλέον φανταστεί ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας», δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συνέχισε: «Όπως πάντα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη εκτός από τη ρωσοφοβική υστερία που προέρχεται από το Ταλίν, για την οποία ο Εσθονός συνάδελφός μας θα μιλήσει με ενθουσιασμό λίγο αργότερα».

«Όσον αφορά τα γεγονότα», είπε, «τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν μια προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς μια αεροπορική βάση στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, η οποία διεξήχθη σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες χρήσης του εναέριου χώρου».

«Δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνημένη διαδρομή, ούτε εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας», είπε, δηλώνοντας ότι η τροχιά τους ήταν «πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου».

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου
Διπλωματική σύγκρουση 22.09.25
Διπλωματική σύγκρουση 22.09.25

ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου

Ξεπερνούν τις 150 οι χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ενώ στον ΟΗΕ το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που στηρίζει την πολιτική Νετανιάχου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ανικανότητα του νεοφασισμού
Τραμπισμός 22.09.25

Η ανικανότητα του νεοφασισμού

Δεν είναι μόνοι οι επιτυχίες του απανταχού τραμπισμού τερατώδεις· είναι και οι αποτυχίες του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ
Buongiorno 22.09.25
Buongiorno 22.09.25

«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη του Buongiorno και μίλησε για το The Chase, την πίστη και το «κεφάλαιο παιδί» στη ζωή της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι

Ο Γερμανός διαιτητής που αλλοίωσε το αποτέλεσμα του ντέρμπι, όταν δεν σφυρίζει, κάνει τον dj σε φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Μήπως θα ήταν προτιμότερο ν’ αφοσιωθεί στις κονσόλες και ν’ αφήσει την… σφυρίχτρα;

Σύνταξη
Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Ελλάδα 22.09.25
Ελλάδα 22.09.25

Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ελλάδα 22.09.25
Ελλάδα 22.09.25

Οχι του ΣτΕ στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους  χώρους  ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
Ελλάδα 22.09.25
Ελλάδα 22.09.25

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος

Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Οι παραλείψεις 22.09.25
Οι παραλείψεις 22.09.25

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25

Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να ''αγοράσουν'' περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

