Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, η Εσθονία και το ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν πως τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, έως ότου έγινε αναχαίτιση. Στο σημείο έσπευσαν σουηδικά Gripen και ιταλικά F35A.

Σήμερα συνεδρίασε έκτακτα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Εσθονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, έδειξε στο Συμβούλιο εικόνες από ραντάρ που φέρονται να δείχνουν την εισβολή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Αφού ο Ρώσος εκπρόσωπος χαρακτήρισε την εισβολή «φανταστική», ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας είπε στη Ρωσία: «Παρακαλώ, μην ξαναπείτε ψέματα».

«Είχαν προειδοποιηθεί», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι υπήρχε «πολύ σαφής επικοινωνία σε όλα τα κανάλια» που δεν έτυχε «καμίας ανταπόκρισης». Υπογράμμισε ότι «η παραβίαση είναι απολύτως σαφής και η Ρωσία ψεύδεται ξανά — όπως έχει ψεύδεται πολλές φορές στο παρελθόν».

#UPDATE

UN Security Council is holding an urgent briefing under “Threats to international peace and security.”

The meeting, requested by Estonia, which said three Russian fighters violated its airspace on 19 September. Miroslav Jenča of @UNDPPA is briefing. pic.twitter.com/z3BsGkuc5e — UN News (@UN_News_Centre) September 22, 2025

Τι ανέφερε ο Αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Σλοβένος αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μίροσλαβ Τζένκα ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για μια σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του ρωσικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων τριών μαχητικών αεροσκαφών που αναφέρθηκαν πάνω από την Εσθονία στις 19 Σεπτεμβρίου και προηγούμενων εισβολών drone στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Τόνισε ότι τέτοιες παραβιάσεις είναι απαράδεκτες και αυξάνουν τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ζήτησε επίσης την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Μίροσλαβ Τζένκα προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά κρίσιμο για όλα τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ποια ήταν η θέση της Ρουμανίας ως «εμπλεκόμενη»

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει επανειλημμένα τον κυρίαρχο εναέριο χώρο των ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε η Οάνα Σίλβια Τόιου, υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. «Τώρα είναι η Εσθονία, την περασμένη εβδομάδα ήταν η Ρουμανία, πριν από αυτό η Πολωνία», όπως ανέφερε.

«Ακόμη και η αντίληψη ότι η διεθνής κοινότητα —ιδίως το Συμβούλιο— δεν αντιδρά, μπορεί να ενθαρρύνει μελλοντικές προκλήσεις», υπογράμμισε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει την αδικαιολόγητη και απρόκλητη επιθετικότητα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. «Η δράση είναι ουσιώδης —τώρα» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Αν αεροσκάφος σας ξαναμπεί στον εναέριο χώρο μας μην κλαίγεστε αν καταρριφθεί

Απευθυνόμενος στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι — Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας — δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι δεν σας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο και ότι είστε ανίκανοι να ζήσετε ειρηνικά με τους γείτονές σας. Ο παράλογος εθνικισμός σας περιλαμβάνει μια δίψα για κυριαρχία που δεν θα σταματήσει μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει και ότι η αυτοκρατορία σας δεν θα ξαναχτιστεί».

Είπε ότι, ως εκ τούτου, η Πολωνία έχει «μόνο ένα αίτημα» προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας: «Αν άλλος πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο μας χωρίς άδεια — είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος — και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να κλαψουρίζετε».

Καταλήγοντας, είπε: «Σας προειδοποιήσαμε».

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη λέει η Ρωσία στην Εσθονία

«Οι γείτονές μας έχουν πλέον φανταστεί ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας», δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συνέχισε: «Όπως πάντα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη εκτός από τη ρωσοφοβική υστερία που προέρχεται από το Ταλίν, για την οποία ο Εσθονός συνάδελφός μας θα μιλήσει με ενθουσιασμό λίγο αργότερα».

«Όσον αφορά τα γεγονότα», είπε, «τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν μια προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς μια αεροπορική βάση στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, η οποία διεξήχθη σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες χρήσης του εναέριου χώρου».

«Δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνημένη διαδρομή, ούτε εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας», είπε, δηλώνοντας ότι η τροχιά τους ήταν «πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου».