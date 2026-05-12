Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική

Ο Ροντ Στιούαρτ έκλεψε για λίγο την παράσταση στο Royal Albert Hall, όταν θέλησε να συγχαρεί τον βασιλιά Κάρολο για την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ — και το έκανε με τον δικό του, απολύτως αιχμηρό τρόπο.

«Βάλατε εκείνο το μικρό καθαρματάκι στη θέση του»

Σύμφωνα με τους The Times, στο διάλειμμα της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια του King’s Trust, ο Βρετανός τραγουδιστής βρέθηκε στη σειρά των καλλιτεχνών που χαιρέτησαν τον βασιλιά και τη βασίλισσα Καμίλα. Εκεί, απευθυνόμενος στον Κάρολο, του είπε: «Να πω, συγχαρητήρια για την Αμερική. Ήσασταν υπέροχος, απολύτως υπέροχος. Βάλατε εκείνο το μικρό καθαρματάκι στη θέση του».

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ και τα μηνύματα του Καρόλου

Το σχόλιο του Στιούαρτ φάνηκε να αναφέρεται στην τετραήμερη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, όπου φιλοξενήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του, Μελάνια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο βασιλιάς απευθύνθηκε στο Κογκρέσο και μίλησε για το ΝΑΤΟ, τη στήριξη προς την Ουκρανία και την «κατάρρευση κρίσιμων φυσικών συστημάτων» — ζητήματα που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα δημοφιλή στον Λευκό Οίκο.

Σε επίσημο δείπνο, ο Κάρολος είχε κάνει και ένα χαρακτηριστικό αστείο προς τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του, λέγοντας: «Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά!».

Η αντίδραση του βασιλιά και το σχόλιο στην Καμίλα

Το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, ο βασιλιάς φάνηκε να γελά με την ατάκα του Ροντ Στιούαρτ, ενώ δίπλα τους ο Ρόνι Γουντ, κιθαρίστας των Rolling Stones, χαμογελούσε. Ο Στιούαρτ συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας: «Ακριβώς, αυτό είναι — του πέρασε πάνω από το κεφάλι, πάνω από το κεφάλι».

Ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε για λίγο τη συζήτηση, αν και δεν ακούστηκε καθαρά τι απάντησε. Λίγο μετά, ο Στιούαρτ στράφηκε προς την Καμίλα και της είπε: «Απλώς συνεχάρην τον σύζυγό σας για την υπέροχη εμφάνισή του στην Αμερική, τόσο σπουδαία, τόσο γενναία, τόσο περήφανη».

Η βραδιά για τα 50 χρόνια του King’s Trust

Η εκδήλωση στο Royal Albert Hall ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια του King’s Trust, της φιλανθρωπικής οργάνωσης για νέους που ίδρυσε ο Κάρολος το 1976. Στόχος της βραδιάς ήταν να τιμηθούν νέοι από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν στηριχθεί από το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και καλλιτέχνες όπως η Ρίτα Όρα, η Αν-Μαρί, ο Κρεγκ Ντέιβιντ, η Σκάι Νιούμαν και ο Τζουλς Χόλαντ, με τους οποίους συνομίλησαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα.