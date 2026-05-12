Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out
Κρίσιμες αναμετρήσεις για την μάχη της παραμονής στην Super League την Τρίτη (12/5, 19:00) στο πλαίσιο της 8η αγωνιστικής των play out.
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τρία ματς συνεχίζονται τα play out της Super League την Τρίτη (12/5), με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Συγκεκριμένα, Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά Ατρόμητος, παίζουν για την 8η αγωνιστική, με φόντο φυσικά τη μάχη της… επιβίωσης στη μεγάλη κατηγορία.
Η ομάδα της Τρίπολης ψάχνει την πρώτη της φετινή νίκη απέναντι σε αυτή των Σερρών, αν θέλει να παραμείνει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ στο Αγρίνιο οι γηπεδούχοι θέλουν «τρίποντο» για να… τελειώσουν την υπόθεση παραμονή, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παραμένουν με την πλάτη στον τοίχο.
Από’ κει και πέρα, στη Λεωφόρο η Κηφισιά με τον Ατρόμητο αναμετρώνται στο… αδιάφορο ματς της ημέρας μιας και αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους και πλέον παίζουν για το γόητρο της πρωτιάς στο μίνι πρωτάθλημα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των playout της Super League
19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός NovaSports 2
19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ CosmoteSport 1
19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος CosmoteSport 2
Η βαθμολογία των play out της Super League
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 40
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 34
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28
14. ΑΕΛ NOVIBET 26
- «Ανατολή και ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο»: Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA
- Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
- Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
- Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
- Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
- Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις