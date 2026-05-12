Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5): Δράση με τα play out της Super League
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (12/5).
Σημαντικά ματς περιλαμβάνει το «μενού» με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (12/5).
Με ελληνικό ενδιαφέρον είναι τα ματς των play out της Super League, τα Αστέρας – Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά – Ατρόμητος, με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 Novasports 2HD Αστέρας-Πανσερραϊκός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά-Ατρόμητος Super League
19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 Novasports 1HD Θέλτα – Λεβάντε La Liga
21:00 Novasports Start Μπέτις – Έλτσε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντανφέρμλιν – Πάρτικ Θιστλ Πλέι Οφ
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
22:30 Novasports Prime Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
