Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Το αλκοόλ με κατέστρεψε, σιχάθηκα τον εαυτό μου, πήρα ναρκωτικά άθελά μου»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην εκπομπή «Αυτοψία» για την εμπλοκή της με τον αλκόολ και τα ναρκωτικά.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Οι περιπέτεις με τις καταχρήσεις

Ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ μικρή ηλικία, ανήλικη, νύχτα, διότι το νυχτοκάματο,ήτανε πολύ παραπάνω σε σχέση με άλλες δουλειές που έκανα. Θυμάμαι αρκετά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να με πλησιάσουνε με πονηρούς σκοπούς, που έφαγαν μέχρι και ξύλο, για να μην μου προσφέρουνε τον αργό θάνατο.

«Και εκεί καταλάβαινα, γιατί, όταν μου δείχνανε κιόλας ανθρώπους, όταν δουλεύεις νύχτα από μικρή ηλικία και δεν έχεις καμία σχέση με όλο αυτό, και βλέπεις κάποιους ανθρώπους, κάποιες συμπεριφορές, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας τους, πώς είναι τη μέρα…

Δηλαδή, αν τους έχεις δει μέρα είναι τελείως διαφορετικοί, να τους βλέπεις νύχτα να έχουν κάποιες αντιδράσεις ακαταλόγιστες, αφύσικες.

Εκεί λίγο, κάπου τρομάζεις. Και λες «τι είναι όλο αυτό;».

Μετά μπορεί να σου μπει και η περιέργεια, αλλά όταν κοιτάς να εξελιχθείς και να θες να ανέβεις, να ξεφύγεις από όλο αυτό που βλέπεις, δεν μένεις εκεί.

Δυστυχώς, πάρα πολλές φίλες τότε, γνωστές, ξέφευγαν. Έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να συνεννοηθώ με τις φίλες μου, με κορίτσια που ήμασταν από μικρή ηλικία μαζί, και μετά από κάποια χρόνια, να βλέπεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά».

Οι συνέπειες που αφήνουν οι καταχρήσεις τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχολογία

«Όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει να κάνει καταχρήσεις, φαίνεται στο πρόσωπό του.

Είναι διαφορετικό το να μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Ναι, είναι η πάροδος του χρόνου η οποία ναι, αλλάζει, διαμορφώνει διαφορετικά γενικότερα τα χαρακτηριστικά μας. Και είναι αλλιώς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά μας. Διότι, όταν κάνεις καταχρήσεις, αλλοιώνεσαι.

Αλλοιώνεται η φωνή σου, αλλοιώνεται το πρόσωπό σου, δεν έχεις μια φυσική εξέλιξη».

«Το αλκοόλ με κατέστρεψε»

«Δεν σου κρύβω ότι ένα πράγμα που μου έμεινε κατάλοιπο είναι το αλκοόλ. Τεράστιο πρόβλημα. Το αλκοόλ με κατέστρεψε.

Το αλκοόλ με έκανε, πολλές φορές, να χάσω τον εαυτό μου. Δεν κατάφερα πράγματα, πολλά στη ζωή μου που πιστεύω ότι θα τα είχα καταφέρει, εξαιτίας του αλκοόλ. Παρέμεινα σε σχέσεις, σε καταστάσεις, λόγω του αλκοόλ.

«Σιχάθηκα τον ίδιο μου τον εαυτό, λόγω του αλκοόλ»

Ακόμη, η ίδια αφηγήθηκε το περιστατικό κατά το οποίο κατανάλωσε άθελά της ουσία MDMA σε βραδινή έξοδο, χωρίς να γνωρίζει τι περιείχε το μπουκάλι που της έδωσαν.

«Ήμασταν στην Ιερά Οδό και έχουμε πάει σε ένα πάρτι που παίζανε αυτοί οι DJ. Εγώ δεν κάπνιζα τότε, πλέον έχω κόψει και το κάπνισμα απ’ τα 24 μου. Διψούσα και ήθελα νερό.

Το λέω στη φίλη μου και λέει στο αγόρι της -τι ήταν, φίλος της τέλος πάντων- λέει, «Δώσ’ της νερό». Μου δίνει ένα μπουκαλάκι και το πίνω όλο. Μόνο που αυτό το μπουκαλάκι δεν ήταν νερό.

Τα ναρκωτικά

Είχε μέσα MDMA. Εγώ ήμουνα ανήλικη, δεν είχα ξανακάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν είχα καν ιδέα τι είναι αυτό. Και το ήπια κατά λάθος».

Όπως περιέγραψε, παρότι βρισκόταν και η ίδια σε δύσκολη κατάσταση, προσπάθησε να βοηθήσει μία κοπέλα που είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του μαγαζιού.

«Και εκεί που όλοι κοιτάγαν μπροστά, εγώ γυρνάω, κοίταγα πίσω και αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα σύννεφο. Για καλή μου τύχη, δεν ξέρω, ήμουνα σε μια καλή διάθεση.

Και πάμε, βλέπω η μία κοπέλα από την παρέα μας ήταν στο μπάνιο, ξαπλωμένη στην τουαλέτα κάτω, που προσπαθούσαν να τη συνεφέρουνε.

Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και λένε, «’Ντάξει», λέει, «δεν είχε καλή ψυχολογία, αφήστε την εδώ». Ήμουνα στην κατάσταση που με νάρκωσαν παρά τη θέλησή μου, το έπαθα κατά λάθος, είδα την κοπέλα και παρόλο που ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, σήκωσα την κοπέλα από την τουαλέτα που έκανε εμετό…

Τη σήκωσα όπως ήτανε, την έβγαλα έξω, πήρα το 166».