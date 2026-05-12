Τραμπ: Εξετάζει πλέον πιο σοβαρά την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, λέει το CNN
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 08:50

Το CNN σημειώνει ότι είναι απίθανο να ληφθεί απόφαση πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος με τον τρόπο που οι Ιρανοί διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ορισμένοι συνεργάτες του λένε ότι πλέον εξετάζει πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν «εντελώς απαράδεκτη»

Ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του τόσο με τη συνεχιζόμενη παύση λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ όσο και με αυτό που αντιλαμβάνεται ως διχασμό στην ιρανική ηγεσία, ο οποίος εμποδίζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η τελευταία απάντηση του Ιράν — την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» και «ηλίθια» — έχει οδηγήσει αρκετούς αξιωματούχους να αμφισβητούν κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να υιοθετήσει μια σοβαρή διαπραγματευτική στάση, αναφέρει το δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου, το οποίο αναμεταδίδουν ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

Διαφορετικές απόψεις για την τακτική απέναντι στο Ιράν

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα σχετικά με το πώς πρέπει να προχωρήσουν οι ΗΠΑ.

Ορισμένοι, μεταξύ αυτών και αξιωματούχοι του Πενταγώνου, υποστηρίζουν μια πιο επιθετική προσέγγιση για να πιεστεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων — συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων πληγμάτων που θα αποδυναμώσουν περαιτέρω τη θέση της Τεχεράνης.

Άλλοι, ωστόσο, επιμένουν ότι πρέπει να δοθεί πραγματική ευκαιρία στη διπλωματία.

Πολλοί στον κύκλο του Τραμπ θέλουν οι Πακιστανοί μεσολαβητές να είναι πολύ πιο άμεσοι στις επικοινωνίες τους με τους Ιρανούς.

Κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αμφισβητούν εδώ και καιρό αν το Πακιστάν μεταφέρει επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών, όπως ο ίδιος έχει κάνει δημόσια.

Επιπλέον, ορισμένοι πιστεύουν ότι το Πακιστάν παρουσιάζει στις ΗΠΑ μια πιο θετική εικόνα της ιρανικής στάσης από αυτή που είναι στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο, έχει υπάρξει έντονη προσπάθεια από χώρες της περιοχής και από το Πακιστάν να μεταφερθεί στους Ιρανούς το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι απογοητευμένος και ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για σοβαρή διπλωματική εμπλοκή.

Ωστόσο, δεν φαίνεται το Ιράν να ακούει ή να παίρνει σοβαρά αυτές τις προειδοποιήσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν λειτουργούν με διαφορετικά επίπεδα αντοχής και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Τεχεράνη έχει αντέξει οικονομικές πιέσεις επί δεκαετίες.

Νέα συνάντηση Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο Τραμπ συναντήθηκε ξανά τη Δευτέρα με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές.

Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες αναφέρουν ότι δύσκολα θα ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την αναχώρηση του προέδρου για την Κίνα, όπου θα βρίσκεται από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με χθεσινή κινεζική ανακοίνωση.

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Δυναστεία 12.05.26

Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12.05.26

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

