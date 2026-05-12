Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος με τον τρόπο που οι Ιρανοί διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ορισμένοι συνεργάτες του λένε ότι πλέον εξετάζει πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν «εντελώς απαράδεκτη»

Ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του τόσο με τη συνεχιζόμενη παύση λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ όσο και με αυτό που αντιλαμβάνεται ως διχασμό στην ιρανική ηγεσία, ο οποίος εμποδίζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η τελευταία απάντηση του Ιράν — την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» και «ηλίθια» — έχει οδηγήσει αρκετούς αξιωματούχους να αμφισβητούν κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να υιοθετήσει μια σοβαρή διαπραγματευτική στάση, αναφέρει το δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου, το οποίο αναμεταδίδουν ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

Trump is reportedly considering renewed military action against Iran, CNN says citing sources amid rising tensions and stalled diplomatic efforts.https://t.co/UANSgNeYjF pic.twitter.com/IwUOtry6H6 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 12, 2026

Διαφορετικές απόψεις για την τακτική απέναντι στο Ιράν

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα σχετικά με το πώς πρέπει να προχωρήσουν οι ΗΠΑ.

Ορισμένοι, μεταξύ αυτών και αξιωματούχοι του Πενταγώνου, υποστηρίζουν μια πιο επιθετική προσέγγιση για να πιεστεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων — συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων πληγμάτων που θα αποδυναμώσουν περαιτέρω τη θέση της Τεχεράνης.

Άλλοι, ωστόσο, επιμένουν ότι πρέπει να δοθεί πραγματική ευκαιρία στη διπλωματία.

Πολλοί στον κύκλο του Τραμπ θέλουν οι Πακιστανοί μεσολαβητές να είναι πολύ πιο άμεσοι στις επικοινωνίες τους με τους Ιρανούς.

Κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αμφισβητούν εδώ και καιρό αν το Πακιστάν μεταφέρει επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών, όπως ο ίδιος έχει κάνει δημόσια.

Επιπλέον, ορισμένοι πιστεύουν ότι το Πακιστάν παρουσιάζει στις ΗΠΑ μια πιο θετική εικόνα της ιρανικής στάσης από αυτή που είναι στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο, έχει υπάρξει έντονη προσπάθεια από χώρες της περιοχής και από το Πακιστάν να μεταφερθεί στους Ιρανούς το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι απογοητευμένος και ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για σοβαρή διπλωματική εμπλοκή.

Ωστόσο, δεν φαίνεται το Ιράν να ακούει ή να παίρνει σοβαρά αυτές τις προειδοποιήσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν λειτουργούν με διαφορετικά επίπεδα αντοχής και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Τεχεράνη έχει αντέξει οικονομικές πιέσεις επί δεκαετίες.

Νέα συνάντηση Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο Τραμπ συναντήθηκε ξανά τη Δευτέρα με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές.

Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες αναφέρουν ότι δύσκολα θα ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την αναχώρηση του προέδρου για την Κίνα, όπου θα βρίσκεται από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με χθεσινή κινεζική ανακοίνωση.